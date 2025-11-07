ถึงกับหน้ามืด! ผู้แทนบริษัทยา 'วูบ' หมดสติขณะแถลงข่าวเรื่องยาลดความอ้วนร่วมกับ 'ทรัมป์' ที่ทำเนียบขาว

ผู้แทนบริษัทยารายหนึ่งเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบขาวเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดี (6 พ.ย.) จนทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่รวมถึง ดร.เมห์เมต ออซ ต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ
เหตุการณ์น่าตกใจซึ่งถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้เกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีกำลังประกาศแผนลดต้นทุนค่ายาลดน้ำหนัก โดยชายคนดังกล่าวมีอาการคล้ายจะเป็นลม จากนั้นอีก 2 คนที่อยู่ใกล้ๆ ก็ช่วยจับตัวเอาไว้ขณะที่เขากำลังจะล้มลงกับพื้น
“คุณโอเคไหม กอร์ดอน คุณโอเคไหม” เดวิด ริกส์ ซีอีโอของ อีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) ถาม ขณะที่ชายคนนั้นเริ่มล้มลง
“สื่อมวลชนออกไปก่อน!” เจ้าหน้าที่ตะโกนขณะที่ ทรัมป์ ลุกขึ้นจากที่นั่งที่โต๊ะ Resolute และ ดร.ออซ ผู้บริหารของทรัมป์ประจำศูนย์บริการ Medicare และ Medicaid ก็รีบเข้าไปดูอาการคนป่วย
แคโรไลน์ ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว แถลงว่า ชายคนนี้เป็นตัวแทนของบริษัทยาแห่งหนึ่ง และตอนนี้อาการ "ปกติดี" หลังจากที่เป็นลม
“หน่วยแพทย์ทำเนียบขาวรีบลงมือปฏิบัติการทันที และสุภาพบุรุษท่านนี้ก็ปลอดภัยดี” เธอกล่าว
การแถลงข่าวถูกเลื่อนออกไปชั่วขณะ และเมื่อเริ่มแถลงข่าวอีกครั้ง ทรัมป์ กล่าวว่าผู้เข้าร่วมรู้สึก "มึนหัวเล็กน้อย"
“คุณคงเห็นที่เขาล้มลงแล้ว และเขาก็สบายดี เราเพิ่งส่งเขาออกไป และเขาก็ได้รับการรักษาจากแพทย์แล้ว แต่เขาสบายดี” ทรัมป์ กล่าว
ชายที่เป็นลมในห้องทำงานรูปไข่เป็นหนึ่งในแขกของ Eli Lilly และตอนนี้อาการ "ดีมาก" ตามคำยืนยันจากซีอีโอของบริษัท
“ถ้าคุณเคยเข้าไปในห้องทำงานรูปไข่ คุณจะรู้ว่าต้องยืนเป็นเวลานานและอากาศก็ค่อนข้างร้อน ผมยินดีที่จะบอกว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของทำเนียบขาวทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม และเขาก็สบายดี ดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวล ขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกท่าน” เดวิด ริคส์ ประธานและซีอีโอของ Eli Lilly กล่าว
