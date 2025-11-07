สหรัฐฯ เผย 'คาซัคสถาน' ตบเท้าเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัม สานสัมพันธ์กับ 'อิสราเอล'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (6 พ.ย.) ว่าคาซัคสถานจะเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัม (Abraham Accords) เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิสราเอลและประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็นส่วนใหญ่
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ ทรัมป์ ได้โทรศัพท์คุยกับนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล และประธานาธิบดี กัสซิม-โจมาร์ต โตคาเยฟ ของคาซัคสถาน
“เราจะประกาศพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ และยังมีอีกหลายประเทศที่พยายามเข้าร่วมกลุ่มแห่งความแข็งแกร่งนี้” ทรัมป์เขียนบน Truth Social
รัฐบาลคาซัคสถานระบุในคำแถลงว่า เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจา
“การเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมที่เราคาดการณ์ไว้ แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องตามธรรมชาติและสมเหตุสมผลของนโยบายต่างประเทศของคาซัคสถาน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการเจรจา ความเคารพซึ่งกันและกัน และเสถียรภาพในภูมิภาค” คำแถลงระบุ
ทั้งนี้ คาซัคสถานมีความสัมพันธ์ทางการทูตและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีความหมายแค่ในเชิงสัญลักษณ์มากกว่า แต่ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกมาคัดค้านมุมมองเช่นนี้
"นี่คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางการทูต" เขากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (6)
"โดยร่วมกับประเทศอื่นๆ ทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ มันคือการที่คุณกำลังสร้างความร่วมมือที่นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่พิเศษและไม่เหมือนใครในประเด็นต่างๆ ที่พวกเขาสามารถร่วมมือกันได้"
ทรัมป์ ได้พบกับ โตคาเยฟ พร้อมกับผู้นำเอเชียกลางอีก 4 คนจากคีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดี (6) ขณะที่สหรัฐฯ พยายามที่จะสร้างอิทธิพลในภูมิภาคที่ถูกครอบงำโดยรัสเซียมายาวนาน และถูกจีนเข้ามาเกื้อหนุนมากขึ้นเรื่อยๆ
"บางประเทศเข้าร่วมในข้อตกลงอับราฮัม... และจะมีการประกาศเรื่องนี้ในอีกไม่นานนี้" ทรัมป์ กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์