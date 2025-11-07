ไม่เคารพค่านิยมสหรัฐฯ!จวกยับทรัมป์ปลดแบนห้ามขายอาวุธให้เขมร ไม่ปรึกษาหารือสภาคองเกรส

เกรกอรี ดับเบิลยู มีคส์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต เผยแพร่ถ้อยแถลงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อกรณีปลดมาตรการปิดล้อมทางอาวุธที่เคยกำหนดเล่นงานกัมพูชา โดยเฉพาะเป็นการดำเนินการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือปรึกษาหารือใดๆกับสภาคองเกรส
ถ้อยแถลงของทาง เกรกอรี ดับเบิลยู มีคส์ ซึ่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ ระบุว่า "รัฐบาลทรัมป์พลิกกลับนโยบายของสหรัฐฯที่มีต่อกัมพูชาโดยสิ้นเชิง โดยไม่ใส่ใจต่อความมั่นคงแห่งชาติอเมริกาหรือค่านิยมของเรา มีความกังวลอย่างกว้างขวางต่อทั้ง 2 ฟากฝั่งของสภา เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลกัมพูชาและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับปักกิ่ง"
"ไม่เป็นที่ประหลาดเลยที่รัฐบาลนี้จะแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นการทุจริตที่แพร่หลายและการกดขี่ รัฐบาลนี้ยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางอาวุธ เพียงเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาเอาอกเอาใจทรัมป์ ในการณรงค์ของเขา เพื่อให้ได้มาซึ่งโนเบลสันติภาพ" เกรกอรี ดับเบิลยู มีคส์ ระบุ "มันคือรางวัลที่เกินกว่าความสะเพร่า มันไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจไว้ในนโยบายต่างประเทศของอเมริกาหรือกระบวนการขายอาวุธของเรา"
ในปี 2021 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ณ ขณะนั้น กำหนดมาตรการปิดล้อมทางอาวุธและจำกัดการส่งออกไปยังกัมพูชา สืบเนื่องจากความกังวลใหญ่หลวงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชากับจีน
รายงานด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประจำปี 2024 พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการ "ทรมาน หรือกระทำโหดร้ายป่าเถื่อน ไร้ความเป็นมนุษย์ การปฏิบัติหรือลงโทษที่ย่ำยีศักดิ์ศรี การจับกุมหรือกักขังโดยพลการ เช่นเดียวกับการปราบปรามข้ามชาติ จำกัดเสรีภาพการแสดงออกและเสรีภาพสื่อสารมวลชนอย่างรุนแรง ดำเนินการค้ามนุษย์ต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงการใช้แรงงานบังคับ และอื่นๆ"
(ที่มา:สภาคองเกรสสหรัฐฯ)