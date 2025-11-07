ปธน.หญิงเม็กซิโกประกาศชัดยืนข้าง “นางงามเม็กซิโก” ทนไม่ไหวโดนสั่งให้เงียบช็อกโลกแดนละตินสะท้อนคำพูดผู้หญิงโดนสั่งให้เงียบจะสวยกว่า

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – กลายเป็นเรื่องดังเมื่อนางงามเม็กซิโก ฟาติมา บอสช์ (Fátima Bosch) วัย 25 ปีเดินออกจากห้องประชุมที่กรุงเทพฯหลังโดนผู้อำนวยการประกวศฝ่ายไทย "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล" ตำหนิโง่กลางวงกลายเป็นข่าวดังช็อกโลกแต่เจ้าตัวรีบออกมาปฎิเสธว่าไม่ได้ว่า แต่กลายเป็นดราม่าร้อนทั่วโลกแดนละตินเมื่อผู้นำหญิงแดนจังโก้เคลาเดีย ไชน์บัม ปาร์โดที่เพิ่งถูกลวนลามทางเพศกลางวันแสกๆรับไม่ได้ตัวแทนประเทศแดนจังโก้โดนสั่งให้เงียบสะท้อนถึงคำพูดในภาษาสเปนสะท้อนวัฒนธรรมเหยียบย่ำสิทธิผู้หญิง “ถ้าเงียบจะสวยกว่า”
EL PAIS ของสเปนรายงานวันพุธ(5 พ.ย)ว่า กลายเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อมิสเม็กซิโกเดินวอล์กเอาท์ออกจากห้องประชุมผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาลที่กรุงเทพฯระหว่างบอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล จัดหนักตำหนิกลางวงต่อหน้าสาธารณะหลังพบไม่ให้ความร่วมมือในการให้ช่วยโปรโมทประเทศไทย ใช้คำรุนแรงทั้ง โง่ และสั่งให้เงียบ แต่ผู้อำนวยการประกวดคนดังในเวลาต่อมาหลังหลั่งน้ำตาและอ้างไม่เคยใช้คำว่า “dumb” แต่พูดว่า “damage” แต่กลายเป็นข่าวร้อนไปทั่วโลก
ล่าสุดประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก เคลาเดีย ไชน์บัม ปาร์โด ออกมาแถลงด้วยตัวเองแสดงการปกป้องนางงามเม็กซิโกที่มาจากรัฐตาบัสโก(Tabasco)ว่า เป็นตัวอย่างการที่ผู้หญิงจะต้องส่งเสียงเพื่อปกป้องสิทธิตัวเองอย่างไร โดยกล่าวสะท้อนไปถึงในสิ่งที่บอสณวัฒน์สั่งให้ฟาติมา บอสช์เงียบ
อ้างอิงการรายงานของเดลีเทเลกราฟของอังกฤษ พบว่าเมื่อนางงามวัย 25 ปีพยามจะโต้เถียง บอสณวัฒน์วัย 60 ปีขัดจังหวะเธอ พร้อมสั่งให้เงียบและนั่งลงระหว่างที่เขากำลังพูด พร้อมเสริมว่า “ผมไม่ได้ให้โอกาสคุณพูด โปรดสุภาพกับผม ผมกำลังพูดอยู่ ฟัง”
แต่ทว่าการที่นางงามเม็กซิโกโดนผู้อำนวยการกองประกวดคนไทยสั่งให้เงียบนี้สะท้อนไปถึงวัฒนธรรมแดนละตินที่ผู้หญิงโดนกดขี่และถูกสั่งให้ปิดปากเงียบโดยเฉพาะมาจากเพศชาย
ในการแถลงข่าวเช้าวันพุธ(5)ผู้นำหญิงเม็กซิโกกล่าวว่า “คนเหล่านั้นบอกพวกเราว่า “คุณจะสวยขึ้นเมื่อคุณเงียบ” คุณหมายความว่าอย่างไรที่ว่า “คุณดูสวยขึ้นเมื่อคุณเงียบ? ผู้หญิงดูสวยขึ้นเมื่อพวกเราส่งเสียงและร่วมวงเป็นเพราะมันเกี่ยวข้องกับการยอมรับในสิทธิของพวกเรา”รายงานจาก El Pais ในภาษาสเปน
ทั้งนี้สื่อ Veritas News ของวิทยาลัย Eastern Nazarene College ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ที่รายงานในเรื่องนี้เช่นกันเป็นภาษาอังกฤษว่า ประธานาธิบดีไชน์บัมเปิดเผยถึงการยอมรับในตัวของนางงามเม็กซิโก ฟาติมา บอช์ โดยกล่าวว่า
“การยอมรับของดิฉันเป็นเพราะเธออยู่ในความก้าวร้าวนี้และได้กล่าวไปอย่างมีศักดิศรีออกไปว่า “ดิฉันไม่เห็นด้วย” และสิ่งนี้ต่อดิฉันแล้วมันเป็นเหมือนตัวอย่างที่ผู้หญิงทั้งหลายจะส่งเสียงของตัวเองออกมาได้อย่างไร”
ข่าวการเดินวอล์กเอาท์จากห้องประชุมนางงามมิสยูนิเวิร์สและประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโกประกาศยืนเคียงข้างฟาติมา บอสช์นี้ถูกรายงานไปทั่วโลกแดนละตินอเมริกาโดยเฉพาะในประเทศเม็กซิโกที่มีการรายงานจากทั้งสื่อ El Universal, la Jornada, Sinembargo, El Herado de Mexico และ Ovaciones เป็นต้น
โดย El Pais ได้พาดหัวว่า “Claudia Sheinbaum y el presidente de Miss Universo defienden a Fátima Bosch: “Ya basta, Nawat” ”หรือ เคลาเดีย ไชน์บัมและประธานมิสยูนิเวิร์สออกมาปกป้อง ฟาติมา บอสช์ กล่าวว่า “พอกันทีณวัฒน์”
สื่อ Be Latina รายงานว่า กองประกวดมิสยูนิเวิร์สยืนยันจะดำเนินการทางกฎหมายและมาตรการทางบริษัทต่อ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล จากการที่เขาดูหมิ่นมิสเม็กซิโกซึ่งนางงามเม็กซิโกได้เปิดเผยว่า เธอเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์สจากที่เป็นเวทีให้การสนับสนุนทั้งผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่มักจะไม่ค่อยส่งเสียงออกมา
โดยบอสช์กล่าวว่า “เขาว่าดิฉันโง่เป็นเพียงเพราะเขามีปัญหากับมิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก นั่นมันไม่ยุติธรรม” และเสริมต่อว่า “เขาบอกดิฉันให้เงียบ วิธีที่เขาปฎิบัติต่อดิฉันอย่างไม่มีเหตุผลมันผิด”
Be Latina ชี้ว่าคำพูดของเธอสะท้อนดังไปทั่วแดนละตินอเมริกาที่ได้แปลงเหตุที่เกิดให้กลายเป็นการสนทนาในวงกว้างต่อการเคารพ ความเท่าเทียมทางเพศ และการปฎิบัติต่อผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ
การสนับสนุนนางงามเม็กซิโกนั้นเกิดขึ้นไปทั่วโซเชียลมีเดียพร้อมกับการติดแฮชแท็ก #FatimaBosch เป็นกระแสฮิตไปทั่วโลกที่ต่างออกมาสรรเสริญฟาติมา บอสช์ถึงการข่มใจและความกล้าหาญ