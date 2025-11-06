'เจนเซน หวง' ซีอีโอ Nvidia เตือน 'จีน' กำลังจะเอาชนะสหรัฐฯ ในด้านเอไอ

เจนเซน หวง (Jensen Huang) ซีอีโอของบริษัทชิป Nvidia เตือนว่าจีนกำลังจะเอาชนะสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทม์สเมื่อวันพุธ (5 พ.ย.)
“จีนกำลังจะชนะการแข่งขันด้านเอไอ” หวงกล่าวระหว่างการประชุม Future of AI Summit ซึ่งจัดโดยไฟแนเชียลไทม์ส
“อย่างที่ผมเคยพูดมาตลอดว่า จีนตามหลังอเมริกาในด้านเอไออยู่แค่ไม่กี่นาโนวินาที” หวง โพสต์ข้อความบน X เมื่อช่วงค่ำวันพุธ (5)
“สิ่งสำคัญคืออเมริกาต้องชนะด้วยการก้าวไปข้างหน้า และชนะใจนักพัฒนาทั่วโลก” เขาเอ่ยเสริม
เมื่อเดือน ต.ค. ผู้นำด้านชิปปัญญาประดิษฐ์รายนี้กล่าวว่า สหรัฐฯ สามารถชนะการแข่งขันด้านเอไอได้ หากทั่วโลกซึ่งรวมถึงฐานนักพัฒนาขนาดใหญ่ของจีนดำเนินงานด้วยระบบของ Nvidia อย่างไรก็ตาม เขาแสดงความเสียใจที่รัฐบาลจีนปิดกั้นไม่ให้ Nvidia เข้าสู่ตลาด
การเข้าถึงชิปเอไอขั้นสูงของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิปที่ผลิตโดย Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก ยังคงเป็นประเด็นร้อนในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐฯ ขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในด้านการประมวลผลและปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย
“เราต้องการให้อเมริกาชนะการแข่งขันด้านเอไอ นี่คือสิ่งที่ไม่ต้องสงสัยเลย” หวง กล่าวในการประชุมนักพัฒนาของ Nvidia ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเดือนที่แล้ว
“เราต้องการให้โลกถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีของอเมริกา ซึ่งเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน แต่เราก็ต้องอยู่ในจีนเพื่อชนะใจนักพัฒนาของพวกเขา นโยบายที่ทำให้อเมริกาสูญเสียนักพัฒนาเอไอของโลกไปครึ่งหนึ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ในระยะยาว แต่มันกลับส่งผลเสียต่อเรามากกว่า” หวง กล่าวเสริม
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ (2) ว่าชิป Blackwell ที่ทันสมัยที่สุดของ Nvidia ควรสงวนไว้สำหรับลูกค้าชาวอเมริกันเท่านั้น
หวง ระบุว่า Nvidia ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตส่งออกจากสหรัฐฯ เพื่อขายชิปในจีน โดยอ้างถึงจุดยืนของปักกิ่งที่มีต่อบริษัท
ทรัมป์ ยังกล่าวอีกว่า สหรัฐฯ จะอนุญาตให้จีนร่วมมือกับ Nvidia ได้ต่อไป แต่ "ไม่ใช่ในแง่ของเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยที่สุด"
ที่มา: รอยเตอร์