สหรัฐฯ พบ 'กล่องดำ' เครื่องบิน UPS โหม่งโลกที่รัฐเคนทักกี ยอดเสียชีวิตเพิ่มเป็น 12 ศพ

เจ้าหน้าที่สอบสวนความปลอดภัยของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ค้นพบ "กล่องดำ" จากซากเครื่องบินขนส่งสินค้า UPS ที่ตกขณะกำลังขึ้นบินจากสนามบินที่เมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนทักกี จนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย
ท็อดด์ อินแมน สมาชิกคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) ยืนยันว่ามี "กลุ่มควันไฟ" ขนาดใหญ่ปะทุขึ้นรอบปีกซ้ายของเครื่องบิน และเครื่องยนต์ 1 ใน 3 เครื่องหลุดออกจากปีกข้างนั้น ขณะที่เครื่องบินลำตัวกว้างกำลังวิ่งไปบนรันเวย์
อินแมน กล่าวว่า เครื่องบินขนส่งสินค้า MD-11 อายุการใช้งาน 34 ปี กำลังมุ่งหน้าไปยังโฮโนลูลูในรัฐฮาวาย โดยมีลูกเรือ 3 คนอยู่บนเครื่อง ขณะที่เครื่องบินตกหลังจากข้ามรั้วที่ปลายรันเวย์ระหว่างขึ้นบินเมื่อเย็นวันอังคาร (4 พ.ย.) โดยพุ่งชนสิ่งก่อสร้างหลายแห่งที่อยู่นอกเขตสนามบิน
ตัวเครื่องบินเกิดไฟลุกท่วมทันที ทำให้เกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ต่อเนื่องและกระจายเศษซากที่ทอดยาวประมาณครึ่งไมล์ (800 เมตร) ผ่านเขตอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานรีไซเคิลปิโตรเลียมที่ถูกเผาและระเบิด
อุบัติเหตุเครื่องบินตกและเพลิงไหม้ที่ตามมายังทำให้ต้องปิดสนามบินในคืนนั้น และขัดขวางการดำเนินงานของสนามบินที่ UPS Worldport ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลกของบริษัท ส่งผลให้บริการจัดส่งล่าช้า
ในการบรรยายสรุปของ NTSB ครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุ อินแมน กล่าวว่า กล่องบันทึกข้อมูลการบินและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทนต่อแรงกระแทกจากอุบัติเหตุและความร้อนสูงจากไฟไหม้ และดูเหมือนว่าเครื่องเหล่านี้จะยังคงสภาพสมบูรณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปค้นพบในวันพุธ (5)
“เรารู้สึกสบายใจว่า เมื่อเรานำเครื่องเหล่านี้ไปยังห้องปฏิบัติการของเราใน (วอชิงตัน ดี.ซี.) เราจะสามารถอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างละเอียด และนั่นจะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง” อินแมน บอกกับผู้สื่อข่าว
โดยปกติแล้ว NTSB จะออกรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางอากาศครั้งใหญ่ภายใน 30 วัน แต่การสอบสวนอย่างละเอียด การค้นหาสาเหตุที่น่าสงสัย และออกคำแนะนำเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน อาจใช้เวลา 12 ถึง 24 เดือน
ที่มา: รอยเตอร์