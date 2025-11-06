กล้ามาก!ชายหนุ่มลวนลามปธน.หญิงเม็กซิโก เกิดขึ้นกลางวันแสกๆต่อหน้าผู้คน(ชมคลิป)

ชายคนหนึ่งเข้าลูบคลำและพยายามกอดจูบ คลอเดีย เชนบาม ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก ระหว่างที่เธอเดินพบปะกับผู้คนในที่สาธารณะ ในกรุงเม็กซิโก ซิตี เมื่อวันอังคาร(4พ.ย.) อ้างอิงภาพวิดีโอที่ถูกส่งต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ เหตุการณ์ที่โหมกระพือความกังวลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแม้แต่กับผู้นำประเทศ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ เชนบาม กำลังทักทายประชาชนในย่านใจกลางเมืองประวัติศาสตร์ ภาพในวิดีโอพบเห็นชายคนดังกล่าวจู่ๆก็เอาแขนโอบไหล่เธอ เอียงหน้าเข้าหาพยายามจูบเธอที่คอ พร้อมกับลูบคลำตัวของประธานาธิบดีหญิง กระตุ้นให้ เชนบาม ผลักเขาออกไปอย่างสุภาพ และหันไปเผชิญหน้าเขา แต่ก็บอกว่า "ไม่ต้องกังวล" ตอนที่บอดีการ์ดของเธอรายหนึ่งเข้ามาแทรกแซง
ในเวลาต่อมา ตำรวจเข้าจับกุมชายคนนี้และโอนย้ายตัวเขาไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกระทำผิดทางเพศ
เชนบาม เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้นำที่มีสไตล์ของตนเองและไม่ค่อยมีพิธีรีตรอง บ่อยครั้งเธอมักออกไปปะปนกับประชาชนอย่างเสรี หยุดถ่ายเซลฟี จับมือ และพูดคุยสนทนากันสั้นๆกับพลเมืองชาวเม็กซิโก
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ เชนบอม ต้องเผชิญระหว่างการปรากฏตัวต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีไม่พบเห็นบอดีการ์ดของเธอปรากฏตัวในทันทีในวิดีโอ และเหตุการณ์นี้ผ่านไปหลายวินาทีก่อนที่จะใครบางคนเข้าแทรกแซงหยุดชายคนดังกล่าว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วัน หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรม คาร์ลอส อัลแบร์โต มันโซ โรดริเกรซ นายกรัฐมนตรีเมืองอูรัวปัน รัฐมิโชอากัน ทางตะวันตกของประเทศ คนร้ายลั่นไกระยะเผาขน 7 นัด ก่อนถูกพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังหาร ทั้งนี้ไม่กี่เดือนก่อนหน้าเสียชีวิต เขาประกาศกร้าวต่อสาธารณะจะช่วยเหลือ เชนบอม ต่อกรกับพวกแก๊งอาชญากรรมทรงอิทธิพลภายในพื้นที่ของเขา
เชนบอม โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในวันพุธ(5พ.ย.) เผยว่าเธอได้ยื่นฟ้องคดีอาญาอย่างเป็นทางการแล้ว ต่อเหตุลวนลามที่เกิดขึ้น โดยอธิบายว่าต้องการให้คดีนี้เป็นต้นแบบสำหรับผู้หญิงคนอื่นๆ พร้อมระบุเธอเปิดโครงการรณรงค์ระดับชาติต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ และทบทวนกฎหมายระดับรัฐ เพื่อยกระดับมอบการป้องกันทางกฎหมายแก่พวกผู้หญิงทั่วประเทศ
