ผู้เชี่ยวชาญโร่เตือนสติ!ชี้'กัมพูชา'กำลังทำลายตัวเอง จากการบอยคอตต์สินค้าไทย

นักสังเกตการณ์ชาวเขมร ออกมาชี้ว่าการคว่ำบาตรการค้าระหว่างกัมพูชาและไทยที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ขณะนี้ ส่อเป็นนโยบายแพ้ทั้งคู่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้ง 2 ชาติในระยะยาว ตามรายงานของแคมโบเดียเดลี เมื่อวันอังคาร(4พ.ย.) อย่างไรก็ตามในคำอธิบายของเชี่ยวชาญรายนี้ พูดถึงความยากลำบากที่ฝ่ายกัมพูชาต้องเผชิญเป็นส่วนใหญ่
Meas Nee นักวิจัยด้านพัฒนาสังคม เขียนข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่าการณรงค์สาธารณะโดยประชาชนชาวกัมพูชา ที่เรียกร้องให้บอยคอตต์สินค้าไทย เป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนความผิดหวัง แต่มันก่อความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากมันมีขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกัมพูชายังคงเปราะบางและต้องพึ่งพิงการนำเข้า
แคมโบเดียเดลีรายงานว่า ตามหลังคำแถลงบอยคอตต์ พวกผู้บริโภคกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วหยุดซื้อสินค้าจากไทย จำนวนมากหันไปนำเข้าจากเวียดนามแทน อย่างไรก็ตาม Meas Nee เตือนว่าการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกและความภาคภูมิใจจนเลยเถิดเป็นตัวนำ ก่อนที่ประเทศจะมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ อาจลงเอยด้วยการทำลายล้างตนเอง
เขาชี้แนะว่าความเข้มแข็งของกัมพูชาไม่ได้เกิดจากการบอยคอตต์ แต่มาจากการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริง" ประเทศต้องไม่ใช่แค่ทำการผลิตให้เพียงพอสำหรับการบริโภคของตนเอง แต่ยังต้องสร้างสินค้าเพื่อการส่งออก นั่นคือหนทางเดียวที่จะค้ำยันเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
ผู้เชี่ยวชาญรายนี้บอกต่อว่าถ้ากัมพูชาต้องการได้รับการปฏิบัติในฐานะคู่หูทางยุทธศาสตร์โดยประเทศอื่นๆ กัมพูชาจะต้องยืนหยัดด้วยตนเองก่อน เขาชี้แนะว่าทางออกที่ดีที่สุดคือส่งเสริมความรู้แก่ผู้บริโภค และปล่อยให้ประชาชนเป็นคนเลือกว่าจะสนับสนุนสินค้าใด แทนที่จะกำหนดการบอยคอตต์ที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐ
รายงานของแคมโบเดียเดลี ระบุว่าความตึงเครียดทางการค้าเริ่มต้นขึ้น ตามหลังข้อพิพาทตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม และทวีความร้อนแรงขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน จนกระทั่งนำไปสู่ความขัดแย้งติดอาวุธ 5 วัน ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม พลเมืองกัมพูชาตอบโต้ด้วยการเริ่มบอยคอตต์สินค้าไทยทั้งหมด ส่วนไทยก็แถลงแบนสินค้ากัมพูชาเป็นการตอบโต้เช่นกัน
ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2025 กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชา สั่งแบนนำเข้าผัก ผลไม้ เชื้อเพลิงและก๊าซ จากไทย ขณะที่ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภาประกาศระงับนำเข้าในสิ่งที่เขาเรียกว่า "สินค้าทางยุทธศาสตร์" จากไทย ในนั้นรวมถึงไฟฟ้า, บริการอินเตอร์เน็ต, เชื้อเพลิง, ก๊าซ และกระทั่้งละครไทย
รายงายที่เผยแพร่โดยกรมศุลกากรและสรรพสามิตในวันที่ 10 ตุลาคม พบว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน 2025 การค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและไทย ลดลงเหลือ 2,900 ล้านดอลลาร์(ราว 94,000 ล้านบาท) หรือลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัยของปีก่อน
กัมพูชาส่งออกสินค้ามาไทย ลดลง 10.7% เหลือราวๆ 576 ล้านดอลลาร์ ส่วน ไทย ส่งออกไปยังกัมพูชา ลดลง 7.6% เหลือราวๆ 2,330 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม แคมโบเดียเดลี อ้างรายงานของหนังสือพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ว่าการค้าข้ามชายแดนระหว่าง 2 ชาติ ดำดิ่งลงถึง 99.9% ในเดือนกันยายน ในขณะที่ด่านชายแดนยังคงปิดตายเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี)