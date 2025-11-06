ยุโรปป่วน! มอสโกทำสงครามไฮบริด “เบลเยียม” สั่งประชุมครม.ฉุกเฉินด่วนหลัง "โดรนรัสเซีย" โผล่ฐานทัพอากาศ-สนามบินปิดวุ่น

รอยเตอร์ – เบลเยียมประชุมครม.ฉุกเฉินและหัวหน้าหน่วยความมั่นคงวันพฤหัสบดี(6 พ.ย) หลังโดรนรัสเซียบินเข้าฐานทัพอากาศวันอังคาร(4 พ.ย)และสนามบินหลายแห่ง กลาโหมเบลเยียมเรียกเป็นการโจมตีต่อเนื่อง ปูตินกำลังก่อสงครามไฮบริดกับยุโรป
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(5 พ.ย)ว่า โดรนสร้างความติดขัดครั้งใหญ่ไปทั่วยุโรปไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่งผลทำให้สนามบินใหญ่ๆต้องปิดลงชั่วคราวในไม่กี่ประเทศ
และมีเจ้าหน้าที่ชาติยุโรปบางส่วนชี้นิ้ว "รัสเซียกำลังทำสงครามไฮบริด" แต่ทว่ามอสโกออกมาปฎิเสธความเกี่ยวข้องใดๆ
โดรนรัสเซียส่งเข้ามาที่น่านฟ้าชาติสมาชิกนาโตเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่กันยายน โดรนรัสเซียไม่ต่ำกว่า 20 ลำล้ำน่านฟ้าโปแลนด์ เครื่องบินรบรัสเซีย 3 ลำล้ำน่านฟ้าเอสโตเนียตั้งตรงข้ามฟินแลนด์เป็นเวลา 12 นาที
และนับตั้งแต่บัดนั้น มีโดรนจำนวนมากบินที่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าออกมาจากไหนพากันขัดขวางปฎิบัติการทางอากาศไปทั่วยุโรป
สนามบินบรัสเซลส์ซึ่งเป็นสนามบินที่ขวักไขว่มากที่สุดของเบลเยียมที่มีสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรปตั้งอยู่ที่นี่แต่ต้องปิดลงในเวลา 20.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(4) เกิดขึ้นหลังพบโดรน 3 ลำบินเข้ามาในพื้นที่สนามบิน
และในช่วงเวลาเดียวกัน พบโดรนจำนวนหนึ่งอยู่เหนือสนามบินในแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ลิเอจ (Liege) และออสเทนด์ (Ostend) ส่งผลทำให้ต้องปิดไปจนถึงเช้ามืดของวันพุธ(5)
รอยเตอร์รายงานว่า มีการพบเห็นโดรนอยู่เหนือฐานทัพอากาศโฟลเรนส์ (Florennes) อ้างอิงจากแถลงการณ์กระทรวงกลาโหมเบลเยียม
ทั้งนี้พบว่าสนามบินบรัสเซลส์สามารถกลับมาเปิดทำการได้เป็นช่วงเวลาสั้นๆหลังจากปิดไปนานร่วม 2 ชั่วโมง แต่หลังจากนั้นต้องกลับมาปิดต่ออีกครั้งหลังพบมีโดรนไม่ต่ำกว่า 1 ลำปรากฏตัว การสั่งยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวที่สนามบินสิ้นสุดเมื่อเวลาราวตี 2 ของวันนี้(5)
รัฐมนตรีกลาโหมเบลเยียม เธโอ ฟรานเคน (Theo Francken) แถลงต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาเบลเยียมว่า เหตุที่เกิดขึ้นเหล่านี้ดูเหมือนเป็นปฎิบัติการเกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดการติดขัดนี้เกี่ยวข้องกับฝูงโดรนขนาดใหญ่บินในลักษณะการบินเป็นรูปขบวน(formation)
“สิ่งนี้เป็นไปตามเทคนิกไฮบริดที่เห็นในประเทศอื่นๆ นี่ไม่ใช่ใครสักคนที่บังเอิญบังคับโดรนเข้าไปในที่ตั้งทางการทหารหรือสนามบิน..มีการบ่งชี้มากมายที่ระบุว่านี่เป็นการถูกจัดวางในลักษณะที่เป็นกระบวนการ”
สนามบินบรัสเซลส์แถลงว่า มีเที่ยวบิน 81 เที่ยวถูกสั่งยกเลิกนับตั้งแต่การสั่งปิดครั้งแรก พร้อมไปกับอีก 24 เที่ยวต้องเปลี่ยนเส้นทางการบิน
นอกจากนี้พบว่าเกือบครึ่งของเที่ยวบินที่โดนยกเลิกเกิดขึ้นหลังสนามบินกลับมาเปิดอีกครั้งในเช้าวันพุธ(5) เป็นเพราะมีเครื่องบินเป็นจำนวนมากอยู่ผิดที่ โดยการบินออกจากสนามบินครั้งแรกในวันนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 6.30 น.
ส่วนสนามบินลีเอจที่ถือเป็นศูนย์กลางใหญ่คาร์โกการบินสำคัญสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งเมื่อตอนตี 3 ของวันพุธ(5) หรือเกือบ 7 ชั่วโมงหลังจากที่ปิดไป และมีเที่ยวบิน 5 เที่ยวโดนยกเลิก อีก 37 เที่ยวต้องล่าช้า และอีก 8 เที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่สนามบินอื่นแทน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ในเดนมาร์ก นอร์เวย์ และเยอรมัน กำลังสอบสวนปรากฎการณ์โดรนที่ทำให้ต้องสั่งปิดการจราจรทางอากาศชั่วคราวตามสนามบินต่างๆทั้งในกรุงออสโล กรุงโคเปนเฮเกน และเมืองมิวนิก