สื่อผู้ดีรายงาน "กองกำลังต่างชาติ" เตรียมปลดอาวุธ "ฮามาส" ในมกราคมปีหน้าตามแผนทำเนียบขาว แต่ “กูเตร์เรส” ออกโรงเตือนต้องได้ไฟเขียวจากประชาคมโลกก่อน ยอดดับปาเลสไตน์เกือบแตะ 69,000

เอเจนซีส์ – รัฐบาลสหรัฐฯยื่นร่างแผนต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเตรียมส่งกองกำลังต่างชาติเข้ากาซาปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสในมกราคมปีหน้าตามแผน 20 ข้อของทำเนียบขาว แต่เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติออกโรงเบรก กองกำลังรักษาเสถียรภาพต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมโลกเพื่อความชอบธรรมก่อนปฎิบัติการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยอดผู้เสียชีวิตปาเลสไตน์ล่าสุดที่ 68,875 คน และบาดเจ็บ 170,679 คน
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวานนี้(4 พ.ย)ว่า มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันได้ยื่นร่างแผนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้ส่งกองกำลังนานาชาติเพื่อรักษาเสถียรภาพชุดแรกภายใน 2 เดือน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เป็นกองกำลังควบคุมไม่ใช่เพื่อการรักษาสันติภาพ อ้างอิงจากสื่อแอกซิออส(Axios)ของสหรัฐฯ
ซึ่งหากมีการอนุมัติแล้วแผนดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณความตั้งใจอย่างหนักแน่นของทำเนียบขาวในการกำจัดกลุ่มฮามาสออกไปในฐานะกลุ่มก่อการร้ายที่เก่งกาจ
เกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกต่ออนาคตกาซาโดยหวั่นว่าผู้นำอเมริกันคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ อาจหมดความสนใจในภูมิภาคไปหลังประกาศชัยต่อสันติภาพหลังสามารถทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่เปราะบางสำเร็จเมื่อต้นตุลาคม
ทั้งนี้ถึงแม้ฮามาสจะยอมปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดที่ยังคงมีชีวิต 20 คนกลับไปยังอิสราเอล พร้อมส่งมอบคืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิตเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์หลายร้อยคนและร่างชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิต แต่ทว่ากลุ่มติดอาวุธไม่เคยประกาศตกลงในทางสาธารณะต่อเฟส 2 ของแผนสันติภาพ 20 ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่า ฮามาสต้องยอมจำนนปลดอาวุธ
บรรดานักวิเคราะห์ต่างกลัวจากการที่กลุ่มติดได้แสดงสัญญาณของการกลับมารวมกลุ่มทางการทหาร และสถาปนาอำนาจของตัวเองเหนือประชาชนกาซานับตั้งแต่กองกำลังทหาร IDF ของอิสราเอลต้องยอมถอนออกไปบางส่วน
แอกซิออสรายงานว่า กองกำลังต่างชาติดังกล่าวจะประกอบไปด้วยทหารจากประเทศต่างๆและจะอยู่ภายใต้บอร์ดสันติภาพที่ผู้นำสหรัฐฯประกาศจะนั่งบริหาร
แต่ทว่าผู้ที่จะดูแลกาซาในทางปฎิบัตินั้นจะตกเป็นหน้าที่ของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ โทนี แบลร์ ตามการเสนอของทำเนียบขาวพร้อมไปกับกลุ่มเทคโนแครตผู้เชี่ยวชาญสำหรับการฟื้นฟูกาซาหลังสงคราม
อย่างไรก็ตาม อ้างอิงจากอัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์ เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตร์เรส ชี้ว่ากองกำลังรักษาเสถียรภาพต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมโลกเพื่อความชอบธรรม
ซึ่งตามร่างที่เสนอระบุว่า กองกำลังรักษาเสถียรภาพกาซานี้จะดูแลด้านความมั่นคงในกาซาเพื่อทำให้มั่นใจต่อกระบวนการทำให้เขตฉนวนกาซากลายเป็นเขตปลอดทางการทหาร และกองกำลังจะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยพรมแดนกาซาติดอิราเอลและอียิปต์
ทั้งนี้มีหลายประเทศเสนอเพื่อส่งทหารเข้าร่วมได้แก่ อินโดนีเซีย อาร์เซอร์ไบจาน อียิปต์ และตุรกี แต่ทว่าเทลอาวีฟได้ออกมาประกาศห้ามอังการาเข้ามามีส่วนร่วม
เดลีเทเลกราฟรายว่า เป็นที่เข้าใจว่ากองกำลังทหารชาติตะวันตกจะไม่ส่งเข้าไปในกาซา มีแต่กำลังทหารจากประเทศโลกมุสลิมเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้รักษาสันติภาพในกาซา