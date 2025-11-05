ผลชัตดาวน์! อเมริกันยี้ “ทรัมป์” ส่งเดโมแครตผงาด “โซห์ราน มัมดานี” ชนะแลนด์สไลด์กลายเป็นพ่อเมือง NYC ที่เป็นมุสลิม ตาม “ลอนดอน”

เอเจนซีส์ – โซห์ราน มัมดานี กลายเป็นผู้นะศึกเลือกตั้งวันอังคาร(4 พ.ย)ของสหรัฐฯกลายเป็นนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ซิตี ตามกรุงลอนดอน ส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียไฟเขียวกฎหมายเปลี่ยนเขตเลือกตั้งใหม่ Prop 50 สกัดแผน MAGA ของรัฐเทกซัส ทรัมป์ออกตัวถอยห่างรีพับลิกันแพ้กราวรูด แต่ยังส่งสัญญาณเตือนสุดขนหัวลุก 'AND SO IT BEGINS!'
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(5 พ.ย)ว่า ศึกเลือกตั้งวันอังคารของสหรัฐฯเกิดขึ้นวานนี้(4)ส่งให้เมืองนิวยอร์ก ซิตีตามหลังกรุงลอนดอนที่เลือก “ความหวังมากกว่าความกลัว” ในการเลือกนายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองในรอบหลายร้อยปี ส่งให้โซห์ราน มัมดานี กลายเป็นพ่อเมืองนิวยอร์ก ซิตี ที่นอกจากเป็นมุสลิมแล้วยังเป็นอดีตคนเข้าเมืองเกิดในทวีปแอฟริกาจากพ่อแม่เชื้อสายอินเดียชนะเลือกตั้ง
มัมดานีวัย 34 ปี ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เหนืออดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ โคโม โดยหลังจากนับไปแล้วกว่า 97% มัมดานีชนะโหวตกว่า 1.03 ล้านเสียง มากกว่าคะแนนจากผู้สมัครคู่แข่งทุกคนรวมกัน โคโม และผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต เคอร์ติส สไลวา (Curtis Sliwa)
ชัยชนะของมัมดานีสั่นสะเทือนไปทั่วโลกในยุคสหรัฐฯอยู่ภายใต้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัทป์ ที่ออกมาถอยห่างจากความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกัน โดยเขาประกาศให้พรรครีพับลิกันรีบผ่านกฎหมายปฎิรูปการเลือกตั้งสหรัฐฯและยกเลิกการยืนอภิปรายยาวนานที่เรียก filibuster เพื่อขวางมติการโหวต
ส.สรัฐนิวยอร์กชื่อดังสายโซเชียลลิสต์เดโมแครต อเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ-คอร์เทซ (Alexandria Ocasio-Cortez) หรือ AOC ชื่อดังแสดงความเห็นว่า นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับพรรคเดโมแครต แต่เป็นในสิ่งที่ชาวอเมริกันกำลังเห็นถึงสิ่งที่ออกมาจากรัฐบาลทรัมป์
ทรัมป์ได้โพสตบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเองถึงชัยชนะแลนด์สไลด์ของโซห์ราน มัมดานี ว่า สัญญาณเตือนสุดขนหัวลุกว่า 'AND SO IT BEGINS!' หรือ “และดังนั้นแล้วจะเป็นการเริ่มต้น!
CNN รายงานว่า ขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่มี ผู้ว่าการรัฐ แกวิน นิวซอม จากพรรคเดโมแครตที่ออกมาต่อต้านทรัมป์พบว่า ในการเลือกตั้งวานนี้(4) ชาวแคลิฟอร์เนียที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านกฎหมายเปลี่ยนเขตเลือกตั้ง Prop 50 เพื่อตอบโต้รัฐเทกซัสของพรรครีพับลิกันที่ประกาศจะเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในรัฐใหม่เพื่อให้พรรครีพับลิกันชนะคะแนนเสียงมากขึ้น
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า มัมดานีที่เกิดในยูกันดาจากพ่อแม่เชื้อสายอินเดียและเดินทางเข้าอเมริกาในขณะที่ยังเด็กก่อนจะแปลงสัญชาติในเวลาต่อมาสามารถชนะไป 50.4% หรือราว 1,029,196 เสียง ตามมาด้วยอันดับ 2 แอนดรูว์ โคโม ได้ไป 41.6% หรือ 849,816 เสียงและอันดับ 3 จากพรรครีพับลิกัน เคอร์ติส สไลวา 7.1% หรือ 145,543 เสียง
ด้านนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน ซาดิค ข่าน ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อมัมดานีผ่านแพลตฟอร์ม X มีใจความว่า “ชาวนิวยอร์กเผชิญหน้าต่อทางเลือกที่เด่นชัดระหว่าง “ความหวังและความกลัว” และเหมือนที่พวกเราได้เห็นที่กรุงลอนดอน ความหวังชนะ”
มัมดานีกล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำมั่นจะทำให้เมืองนิวยอร์ก ซิตีเป็นเมืองที่มีราคาสามารถจับต้องได้ต่อทุกคนได้ประกาศชัยในตอนหนึ่งว่า “ในช่วงเวลาของความมืดมิดทางการเมือง นิวยอร์กจะเป็นแสงสว่าง”
“ไม่มีอีกต่อไปที่พวกเราต้องเปิดหนังสือประวัติศาสตร์สำหรับข้อพิสูจน์ว่าเดโมแครตสามารถกล้าที่จะยิ่งใหญ่”
เขากล่าวอย่างปราดเปรื่องว่า “ความรู้ตามแบบทฤษฎีแต่เดิมมาจะบอกพวกคุณว่าผมนั้นห่างไกลจากการเป็นผู้สมัครที่เลอเลิศ” และเสริมว่า “ผมยังอายุน้อยถึงแม้ความพยายามที่ดีที่สุดของผมที่จะมีพรรษาสูงขึ้น ผมเป็นมุสลิม ผมเป็นโซเชียลลิสต์เดโมแครต และจากทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมขอปฎิเสธที่จะขออภัยต่อทุกสิ่งที่ผมเป็น”
มัมดานีกล่าวต่อว่า “ไม่อีกต่อไปที่นิวยอร์กจะกลายเป็นเมืองที่พวกคุณสามารถสัญจรในความเกลียดชังมุสลิมและเอาชนะการเลือกตั้ง”
ว่าที่นายกเทศมนตรีนิวยอร์กได้ใช้เวทีประกาศชัยส่งสารไปยังประธานาธิบดีทรัมป์ว่า “โดนัลด์ ทรัมป์ ผมรู้ว่าคุณกำลังดูอยู่ ผมมีคำพูด 4 คำสำหรับคุณ “เร่งระดับเสียงให้ดังขึ้น” “
เขากล่าวเลยไปถึงวิกฤตภายในสหรัฐฯนับตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาตั้งแต่นโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองสหรัฐฯ โจมตี DEI หรือกลุ่มชาวข้ามเพศ การปลดเจ้าหน้าที่รัฐมหาศาลออกจากงาน สินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีราคาสูงลิ่ว
เขาย้ำว่า “พวกเราชนะเป็นเพราะชาวนิวยอร์กเกอร์เปิดโอกาสให้ตัวเองมีความหวังว่า สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สามารถทำให้เป็นไปได้ขึ้นมา”