xs
xsm
sm
md
lg

ผลชัตดาวน์! อเมริกันยี้ “ทรัมป์” ส่งเดโมแครตผงาด “โซห์ราน มัมดานี” ชนะแลนด์สไลด์กลายเป็นพ่อเมือง NYC ที่เป็นมุสลิม ตาม “ลอนดอน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – โซห์ราน มัมดานี กลายเป็นผู้นะศึกเลือกตั้งวันอังคาร(4 พ.ย)ของสหรัฐฯกลายเป็นนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ซิตี ตามกรุงลอนดอน ส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียไฟเขียวกฎหมายเปลี่ยนเขตเลือกตั้งใหม่ Prop 50 สกัดแผน MAGA ของรัฐเทกซัส ทรัมป์ออกตัวถอยห่างรีพับลิกันแพ้กราวรูด แต่ยังส่งสัญญาณเตือนสุดขนหัวลุก 'AND SO IT BEGINS!'

CNN ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(5 พ.ย)ว่า ศึกเลือกตั้งวันอังคารของสหรัฐฯเกิดขึ้นวานนี้(4)ส่งให้เมืองนิวยอร์ก ซิตีตามหลังกรุงลอนดอนที่เลือก “ความหวังมากกว่าความกลัว” ในการเลือกนายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองในรอบหลายร้อยปี ส่งให้โซห์ราน มัมดานี กลายเป็นพ่อเมืองนิวยอร์ก ซิตี ที่นอกจากเป็นมุสลิมแล้วยังเป็นอดีตคนเข้าเมืองเกิดในทวีปแอฟริกาจากพ่อแม่เชื้อสายอินเดียชนะเลือกตั้ง

มัมดานีวัย 34 ปี ชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เหนืออดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก แอนดรูว์ โคโม โดยหลังจากนับไปแล้วกว่า 97% มัมดานีชนะโหวตกว่า 1.03 ล้านเสียง มากกว่าคะแนนจากผู้สมัครคู่แข่งทุกคนรวมกัน โคโม และผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต เคอร์ติส สไลวา (Curtis Sliwa)

ชัยชนะของมัมดานีสั่นสะเทือนไปทั่วโลกในยุคสหรัฐฯอยู่ภายใต้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัทป์ ที่ออกมาถอยห่างจากความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกัน โดยเขาประกาศให้พรรครีพับลิกันรีบผ่านกฎหมายปฎิรูปการเลือกตั้งสหรัฐฯและยกเลิกการยืนอภิปรายยาวนานที่เรียก filibuster เพื่อขวางมติการโหวต

ส.สรัฐนิวยอร์กชื่อดังสายโซเชียลลิสต์เดโมแครต อเล็กซานเดรีย โอคาซิโอ-คอร์เทซ (Alexandria Ocasio-Cortez) หรือ AOC ชื่อดังแสดงความเห็นว่า นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับพรรคเดโมแครต แต่เป็นในสิ่งที่ชาวอเมริกันกำลังเห็นถึงสิ่งที่ออกมาจากรัฐบาลทรัมป์

ทรัมป์ได้โพสตบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเองถึงชัยชนะแลนด์สไลด์ของโซห์ราน มัมดานี ว่า สัญญาณเตือนสุดขนหัวลุกว่า 'AND SO IT BEGINS!' หรือ “และดังนั้นแล้วจะเป็นการเริ่มต้น!

CNN รายงานว่า ขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่มี ผู้ว่าการรัฐ แกวิน นิวซอม จากพรรคเดโมแครตที่ออกมาต่อต้านทรัมป์พบว่า ในการเลือกตั้งวานนี้(4) ชาวแคลิฟอร์เนียที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านกฎหมายเปลี่ยนเขตเลือกตั้ง Prop 50 เพื่อตอบโต้รัฐเทกซัสของพรรครีพับลิกันที่ประกาศจะเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในรัฐใหม่เพื่อให้พรรครีพับลิกันชนะคะแนนเสียงมากขึ้น

เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า มัมดานีที่เกิดในยูกันดาจากพ่อแม่เชื้อสายอินเดียและเดินทางเข้าอเมริกาในขณะที่ยังเด็กก่อนจะแปลงสัญชาติในเวลาต่อมาสามารถชนะไป 50.4% หรือราว 1,029,196 เสียง ตามมาด้วยอันดับ 2 แอนดรูว์ โคโม ได้ไป 41.6% หรือ 849,816 เสียงและอันดับ 3 จากพรรครีพับลิกัน เคอร์ติส สไลวา 7.1% หรือ 145,543 เสียง

ด้านนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน ซาดิค ข่าน ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อมัมดานีผ่านแพลตฟอร์ม X มีใจความว่า “ชาวนิวยอร์กเผชิญหน้าต่อทางเลือกที่เด่นชัดระหว่าง “ความหวังและความกลัว” และเหมือนที่พวกเราได้เห็นที่กรุงลอนดอน ความหวังชนะ”

มัมดานีกล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำมั่นจะทำให้เมืองนิวยอร์ก ซิตีเป็นเมืองที่มีราคาสามารถจับต้องได้ต่อทุกคนได้ประกาศชัยในตอนหนึ่งว่า “ในช่วงเวลาของความมืดมิดทางการเมือง นิวยอร์กจะเป็นแสงสว่าง”

“ไม่มีอีกต่อไปที่พวกเราต้องเปิดหนังสือประวัติศาสตร์สำหรับข้อพิสูจน์ว่าเดโมแครตสามารถกล้าที่จะยิ่งใหญ่”

เขากล่าวอย่างปราดเปรื่องว่า “ความรู้ตามแบบทฤษฎีแต่เดิมมาจะบอกพวกคุณว่าผมนั้นห่างไกลจากการเป็นผู้สมัครที่เลอเลิศ” และเสริมว่า “ผมยังอายุน้อยถึงแม้ความพยายามที่ดีที่สุดของผมที่จะมีพรรษาสูงขึ้น ผมเป็นมุสลิม ผมเป็นโซเชียลลิสต์เดโมแครต และจากทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมขอปฎิเสธที่จะขออภัยต่อทุกสิ่งที่ผมเป็น”

มัมดานีกล่าวต่อว่า “ไม่อีกต่อไปที่นิวยอร์กจะกลายเป็นเมืองที่พวกคุณสามารถสัญจรในความเกลียดชังมุสลิมและเอาชนะการเลือกตั้ง”

ว่าที่นายกเทศมนตรีนิวยอร์กได้ใช้เวทีประกาศชัยส่งสารไปยังประธานาธิบดีทรัมป์ว่า “โดนัลด์ ทรัมป์ ผมรู้ว่าคุณกำลังดูอยู่ ผมมีคำพูด 4 คำสำหรับคุณ “เร่งระดับเสียงให้ดังขึ้น” “

เขากล่าวเลยไปถึงวิกฤตภายในสหรัฐฯนับตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาตั้งแต่นโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองสหรัฐฯ โจมตี DEI หรือกลุ่มชาวข้ามเพศ การปลดเจ้าหน้าที่รัฐมหาศาลออกจากงาน สินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีราคาสูงลิ่ว

เขาย้ำว่า “พวกเราชนะเป็นเพราะชาวนิวยอร์กเกอร์เปิดโอกาสให้ตัวเองมีความหวังว่า สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สามารถทำให้เป็นไปได้ขึ้นมา”





















ผลชัตดาวน์! อเมริกันยี้ “ทรัมป์” ส่งเดโมแครตผงาด “โซห์ราน มัมดานี” ชนะแลนด์สไลด์กลายเป็นพ่อเมือง NYC ที่เป็นมุสลิม ตาม “ลอนดอน”
ผลชัตดาวน์! อเมริกันยี้ “ทรัมป์” ส่งเดโมแครตผงาด “โซห์ราน มัมดานี” ชนะแลนด์สไลด์กลายเป็นพ่อเมือง NYC ที่เป็นมุสลิม ตาม “ลอนดอน”
ผลชัตดาวน์! อเมริกันยี้ “ทรัมป์” ส่งเดโมแครตผงาด “โซห์ราน มัมดานี” ชนะแลนด์สไลด์กลายเป็นพ่อเมือง NYC ที่เป็นมุสลิม ตาม “ลอนดอน”
ผลชัตดาวน์! อเมริกันยี้ “ทรัมป์” ส่งเดโมแครตผงาด “โซห์ราน มัมดานี” ชนะแลนด์สไลด์กลายเป็นพ่อเมือง NYC ที่เป็นมุสลิม ตาม “ลอนดอน”
ผลชัตดาวน์! อเมริกันยี้ “ทรัมป์” ส่งเดโมแครตผงาด “โซห์ราน มัมดานี” ชนะแลนด์สไลด์กลายเป็นพ่อเมือง NYC ที่เป็นมุสลิม ตาม “ลอนดอน”
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น