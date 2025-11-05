'ปูติน' สั่งคณะรัฐมนตรีจัดทำโรดแมป 'แรร์เอิร์ธ' พร้อมยกระดับการขนส่งบริเวณพรมแดน 'จีน-เกาหลีเหนือ'

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียมีคำสั่งเมื่อวันอังคาร (4 พ.ย.) ให้คณะรัฐมนตรีรัสเซียจัดทำแผนงานสำหรับการสกัดแร่ธาตุหายาก (แรร์เอิร์ธ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ธ.ค.
ในรายการภารกิจสำหรับคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของทำเนียบเครมลิน ปูติน ยังสั่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินมาตรการเพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งบริเวณชายแดนรัสเซียกับจีนและเกาหลีเหนือ
แร่ธาตุหายากซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่สมาร์ทโฟน รถยนต์ไฟฟ้า เรื่อยไปจนถึงระบบอาวุธ มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งยวดในการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อเดือน เม.ย. ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงกับยูเครน ซึ่งจะให้สิทธิพิเศษแก่สหรัฐฯ ในการเข้าถึงข้อตกลงแร่ธาตุใหม่ๆ ของยูเครน และให้เงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูประเทศ
รัสเซียได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐฯ ในโครงการแร่ธาตุหายาก ทว่าโอกาสก็ถูกจำกัดลงเนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าในการยุติสงครามในยูเครน
จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตแร่หายากรายใหญ่ได้ตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐฯ ในปีนี้ ด้วยการกำหนดข้อจำกัดในการส่งออก
คำสั่งของ ปูติน ซึ่งถือเป็นบทสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม Far Eastern Economic Forum ที่เขาเข้าร่วมที่เมืองวลาดิวอสต็อกในเดือน ก.ย. ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาแร่หายากของรัสเซีย
นอกจากประเด็นอื่นๆ แล้ว ปูติน ยังสั่งให้รัฐบาลพัฒนา "ศูนย์การขนส่งและโลจิสติกหลายรูปแบบ" บนพรมแดนจีนและเกาหลีเหนือ
ปูติน กล่าวว่า พื้นที่ที่จะใช้พัฒนาศูนย์โลจิสติกควรรวมถึงสะพานรถไฟ 2 แห่งที่เชื่อมรัสเซียและจีน และสะพานใหม่ที่วางแผนไว้สำหรับเชื่อมต่อเกาหลีเหนือ ซึ่งเขากล่าวว่าจะต้องเปิดใช้งานภายในปี 2026
ประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกไกลทั้ง 2 แห่งของรัสเซียได้กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับมอสโกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นับตั้งแต่กลุ่มชาติตะวันตกได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครน
ที่มา: รอยเตอร์