ระทึก! เครื่องบิน UPS ตกใกล้สนามบินหลุยส์วิลล์ใน 'เคนทักกี' พบเสียชีวิต 3 ราย-เจ็บ 11 คน

UPS ระบุเมื่อวันอังคาร (4 พ.ย.) ว่า เครื่องบินขนส่งสินค้าลำตัวกว้างลำหนึ่งซึ่งมีลูกเรือ 3 คนอยู่บนเครื่องประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนทักกี โดยคลิปวิดีโอจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยให้เห็นเครื่องบินระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่หลังจากขึ้นบินได้ไม่นาน
แอนดี เบเชียร์ ผู้ว่าการรัฐเคนทักกี เผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย หลังจากเครื่องบินขนส่งสินค้าลำตัวกว้างของบริษัท UPS ตกที่เมืองหลุยส์วิลล์
“เราเชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 ราย และผมเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก” เบเชียร์ กล่าวในการแถลงข่าว “ใครก็ตามที่ได้เห็นภาพในวิดีโอจะรู้ว่า อุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงแค่ไหน”
เครื่องบินลำดังกล่าวมีลูกเรือ 3 คนอยู่บนเครื่อง ตามรายงานของ UPS
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ระบุในถ้อยแถลงว่า "เที่ยวบิน 2976 ของ UPS ตกประมาณ 17:15 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคารที่ 4 พ.ย. หลังจากออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติหลุยส์วิลล์ มูฮัมหมัด อาลี ในรัฐเคนทักกี" เพื่อมุ่งหน้าไปยังโฮโนลูลู
สถานีโทรทัศน์ WLKY ซึ่งเป็นสื่อในเครือ CBS ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอเหตุการณ์เครื่องบินตก โดยพบว่าเกิดไฟไหม้ที่ปีกข้างหนึ่งขณะที่เครื่องทะยานขึ้นฟ้า ก่อนที่มันจะตกกระแทกพื้นและระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่
เหตุการณ์นี้ยังส่งผลให้อาคารหลายหลังในเขตอุตสาหกรรมที่อยู่นอกรันเวย์เกิดเพลิงไหม้ โดยมีกลุ่มควันดำหนาทึบลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงเย็น
หน่วยบริการฉุกเฉินของเมืองหลุยส์วิลล์ (Louisville Metro Emergency Services) ได้ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกพื้นที่ภายในรัศมี 5 ไมล์ (8 กิโลเมตร) จากสนามบินอยู่แต่ในที่พักอาศัย
“มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย และไฟยังคงลุกไหม้อยู่ มีการปิดถนนหลายสายในพื้นที่ โปรดหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุ” เครก กรีนเบิร์ก นายกเทศมนตรีเมืองหลุยส์วิลล์ โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียก่อนเวลา 19.00 น. ตามเวลาตะวันออก (00:00 GMT)
บันทึกของ FAA ระบุว่า เครื่องบินที่ตกเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า MD-11 มีอายุใช้งาน 34 ปี
บริษัทโบอิ้ง ซึ่งได้ยุติโครงการ MD-11 หลังจากเข้าซื้อกิจการจากการควบรวมกิจการกับแมคดอนเนลล์ ดักลาส กล่าวว่า บริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด และจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการสอบสวน
Flightradar24 ระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเริ่มดำเนินการกับ UPS ในปี 2006 ได้บินจากเมืองหลุยส์วิลล์ไปยังบัลติมอร์เมื่อเช้าวันอังคาร (4) ก่อนที่จะบินกลับไปยังเมืองหลุยส์วิลล์ ส่วนเที่ยวบินจากหลุยส์วิลล์ไปยังโฮโนลูลูปกติแล้วจะใช้เวลาบินราวๆ 8 ชั่วโมงครึ่ง
เครื่องบินได้ไต่ระดับขึ้นไปที่ระดับความสูง 175 ฟุต และมีความเร็วกว่า 184 นอต ก่อนที่จะลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลจาก Flightradar24
โฆษกคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) ระบุว่า ทางหน่วยงานจะเป็นผู้นำการสอบสวน และกำลังส่งคณะทำงานไปยังสถานที่เกิดเหตุ
โดยทั่วไป NTSB จะใช้เวลา 12 ถึง 24 เดือนในการดำเนินการสอบสวน การค้นหาสาเหตุที่น่าสงสัย และออกคำแนะนำเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
ที่มา: รอยเตอร์