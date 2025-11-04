ใจดำ! “ทรัมป์” โดนศาลสหรัฐฯสั่งห้ามตัดเงิน “ฟู๊ดแสตมป์” ค่าอาหารคนจนระหว่างชัตดาวน์ แต่เปิดตัวห้องน้ำทำเนียบขาวเพิ่งรีโนเวทใหม่ด้วยหินอ่อนขาวเรียบหรูโปรเจกต์เปลี่ยน White House ให้เป็นวัง

เอเจนซีส์/เอพี/MGRออนไลน์ – รัฐบาลทรัมป์แถลงจะกลับมาจ่ายโครงการฟู๊ดแสตมป์ช่วยคนจนในอเมริการะหว่างชัตดาวน์อีกครั้งแต่จะจ่ายแค่ครึ่งของจำนวนที่เคยได้รับหลังโดนศาสลสหรัฐฯประกาศผิดกฎหมายไม่ยอมจ่ายเงินให้โครงการต่อต้านความหิวโหยของพลเมืองในประเทศตัวเองแต่อึ้งกว่าสั่งห้ามซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ให้ส่วนลดพิเศษแก่คนที่โชว์บัตรฟู๊ดสแตมป์ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โชว์รูปรีโนเวทห้องน้ำทำเนียบขาวใหม่ล่าสุดเรียบหรูด้วยหินอ่อนข่าวตัดสีทองคำอร่ามระหว่างกำลังขยายห้องบอลรูมใหม่คล้ายกับเปลี่ยน White House ให้เป็นวังหลังเคยโดนกองกำลังอังกฤษบุกเผาเมื่อยุคอเมริกาสร้างชาติเมื่อวันที่ 24 ส.ค ปี 1814
NPR ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(3 พ.ย)ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐฯหลังคำพิพากษาจาก 2 ศาลมีเวลาจนถึงวันจันทร์(3) เพื่อที่จะนำเงินเข้าสู่โครงการฟูดแสตมป์ SNAP ไม่ปิดตัวที่จะช่วยเหลืออเมริกันชนรายได้น้อยยังมีอาหารรับประทานระหว่างชัตดาวน์ยังคงยืดเยื้อ เกิดขึ้นหลังการพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์จากผู้พิพากษา 2 ศาลที่ออกมาชี้ว่า การที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์หยุดการให้งบอุดหนุนโครงการต่อต้านการหิวโหยให้แก่พลเมืองอเมริกันที่ยากไร้ 42 ล้านคนที่เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายถึงแม้ว่า รัฐบาลสหรัฐฯจะออกมาอ้างเหตุผล “ชัตดาวน์” เป็นเหตุทำให้ไม่มีเงินและงบอุดหนุนโครงการได้หมดลงไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดรัฐบาลทรัมป์ประกาศจะเริ่มแจกฟู๊ดแสตมป์อีกครั้งแต่อ้างว่า จะขอแจกแค่ครึ่งเดียวของจำนวนเต็มที่ประชาชนเคยได้รับเท่านั้น
รัฐบาลสหรัฐฯที่เพิ่งหางบอื่นมาอุดหนุนประกาศจะใช้เงินจากงบต่อเนื่องของกระทรวงการเกษตรสหรัฐฯใส่เข้าโครงการฟู๊ดแสตมป์ชั่วคราว รัฐบาลกล่าวว่ามีงบแค่ 4.65 พันล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายให้ประชาชนอเมริกันรายได้ยากจนที่ร่วมโครงการนี้ที่เป็นครึ่งหนึ่งของราว 8 พันล้านดอลลาร์ที่ประชาชนอเมริกันได้รับในแก่ละเดือน
การออกมาตอบโต้ของรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของคดีในศาลรัฐโร๊ดไอแลนด์
NPR รายงานว่า ราว 1 ใน 8 ของชาวอเมริกันได้รับฟู๊ดแสตมป์ราว 187 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยแต่ละเดือน และเกือบ 39% ของผู้ที่รับฟู๊ดแสตมป์เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี อ้างอิงจากกระทรวงการเกษตรสหรัฐฯ USDA ที่เป็นผู้ดูแลโครงการนี้
โดยอ้างอิงจากการชัตดาวน์หน่วยงานรัฐ ส่งผลให้กระทรวงการเกษตรสหรัฐฯ USDA ยุติชั่วคราวการให้เงินอุดหนุฟู๊ดแสตมป์ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นของประเทศนับตั้งแต่โครงการนี้เริ่มเมื่อ 60 ปีก่อน โดยผู้พิพากษาสหรัฐฯจาก 2 ศาลไม่เพี่ยงปฎิเสธการโต้ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ แต่ยังยืนยันว่า ไม่เพียงแต่ที่รัฐบาลจะสามารถใช้งบของรัฐเพื่อทำให้ฟู๊ดสแตมป์สามารถเดินหน้าต่อ “แต่รัฐบาลต้องทำ”
และเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะในเวลาเดียวกัน นิวสวีครายงานว่า กระทรวงการเกษตรสหรัฐฯได้ร่อนอีเมลไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศประกาศห้ามไม่ให้ร้านค้าเหล่านั้นที่ประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิฟู๊ดสแตมป์ต้องใช้สิทธิ์ที่นั่น “ไม่ให้ส่วนลดเป็นพิเศษ” แก่คนเหล่านี้ที่เป็นผู้มีรายได้ต่ำหรือไม่มีรายได้โดยอ้างว่า โครงการฟู๊ดสแตมป์กำลังอยู่ระหว่างการระงับและจะไม่มีการออกในวันที่ 1 พ.ย
เอพีรายงานวันจันทร์(3) ว่า ประชาชนทั่วประเทศต้องต่อแถวยาวเพื่อรอรับอาหารรับประทานและขนมปัง ผัก ผลไม้ ที่ฟู๊ดแบงก์จุดแจกอาหารทั่วประเทศในวันเสาร์(1) หลังสวัสดิการฟู๊ดสแตมป์ที่เคยได้รับจู่ๆถูกตัดลง โดยที่เมืองบร็องซ์ (Bronx) โดยมีไม่ต่ำกว่า 200 คนยืนรอเข้าคิวที่ฟู๊ดแบงก์ World of Life Christian Fellowship International pantry ที่มีจำนวนมากอยู่ในสภาพสวมโค้ทกันหนาวและหมวก มีบางส่วนเดินทางมาตั้งแต่ตี 4 เพื่อเลือกผัก ผลไม้ ขนมปัก นมสด น้ำผลไม้ อาหารแห้ง และแซนด์วิชที่เตรียมไว้กลับบ้าน
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยภาพการปรับปรุงห้องน้ำทำเนียบขาวใหม่ที่แสดงถึงความหรูหราระหว่างการขยายห้องบอลรูมทำเนียบขาวใหม่ถึงขั้นทุบส่วนปีกอีสต์วิงทิ้ง
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า เป็นการเปิดเผยในวันศุกร์(31 ต.ค)ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเองมีใจความว่า “ปรับปรุงมาตั้งแต่ยุค 40 ในแบบศิลปะอาร์ตเดโกกระเบื้องสีเขียวที่ซึ่งดูไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงต่อยุคลิงคอล์น” (อดีตประธานาธิบดี อับราฮัม ลิงคอล์น)
และยังอ้างว่าการรีโนเวตห้องน้ำลิงคอล์นนี้เขาได้นำหินอ่อนขาวสะอาดตาลายสีดำจางๆพอมองเห็นนั้น “มีความเหมาะสมมากในช่วงเวลาของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัม ลิงคอล์น และอีกทั้งในความเป็นจริงแล้ว อาจเป็นหินอ่อนที่มีต้นกำเนิดมาจากที่นั่นก็เป็นได้”
การปรับปรุงห้องน้ำใหม่ระหว่างประชาชนกำลังหิวโหยนี้ทำเนียบขาวอ้างว่า เป็นงบส่วนตัวท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมไปทั่ว ซึ่งห้องน้ำดังกล่าวอยู่ในส่วนของบริเวณออฟฟิศประธานาธิบดีอับลาฮัม ลิงคอล์น และห้องคณะรัฐมนตรี โดยการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อราวยุค 40 สมัยอดีตประธานาธิบดี แฮร์รี ทรูแมน
ห้องน้ำลิงคอล์นตามชื่อเรียกขานแต่เดิมเป็นโทนสีเขียวแต่เปลี่ยนเป็นห้องน้ำที่มีโทนสีขาวโพลนราวกระดาษพร้อมกับสีทองตัดตั้งแต่กรอบกระจก ก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำ ประตูห้องอาบน้ำฝักบัว
สื่ออังกฤษชี้ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบันที่ขึ้นชื่อว่า มีความชอบในสีของทองคำและอยากเป็นคิงของอเมริกาพยายามปรับปรุงทั่วทำเนียบขาวด้วยโทนสีทองไปทั่วรวมถึงผ้าม่าน กรอบรูปต่างๆ
กลายเป็นการตอกย้ำความปรารถนาเป็นคิงในอเมริกาของทรัมป์ซึ่งพยายามเปลี่ยนให้ทำเนียบขาวให้กลายเป็นวัง ซึ่งทำเนียบขาวครั้งหนึ่งเคยโดนกองทัพอังกฤษบุกเผาเมื่อยุคอเมริกาสร้างชาติเมื่อวันที่ 24 ส.ค ปี 1814 ในเหตุการณ์บุกยึดกรุงวอชิงตันที่นานราว 26 ชั่วโมงซึ่งเป็นแค่ครั้งเดียวของสหรัฐฯที่ถูกกองกำลังต่างชาติยึดเมืองหลวงไว้ได้
อ้างอิงจากวิกีพีเดีย กองกำลังอังกฤษบุกเผาทำเนียบขาวเพื่อตอบโต้การกระทำของฝ่ายอเมริกันที่ในปีก่อนหน้าเผาและปล้นสะดมเมืองยอร์กในเขตอัปเปอร์แคนาดาหรือปัจจุบันอยู่ที่เมืองโตรอนโต จ.ออนแทริโอ และรวมไปถึงการเผาพื้นที่มหาศาลที่พอร์ตโดเวอร์(Port Dover) ในอดีตอยู่ในเขตอัปเปอร์แคนาดาแต่ปัจจุบันตั้งอยู่ในจ.ออนแทริโอ ซึ่งเหตุการณ์บุกเผาทำเนียบขาวนี้ สถานทูตอังกฤษประจำกรุงวอชิงตัน ดีซีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยจัดงานเป็นปาร์ตี้ภายในภายใต้ชื่อ “บาร์บีคิวทำเนียบขาว” ล้ออย่างครื้นเครง
สื่ออังกฤษชี้ในการตอบโต้จากประเด็นปรับปรุงห้องน้ำลิงคอล์นหินอ่อนสีขาว ฝ่ายเดโมแครตออกมาโจมตีทรัมป์ว่าสนใจหมกมุ่นปรับปรุงทำเนียบขาวซึ่งเป็นที่พักทางการของตัสเองมากกว่าแก้ปัญหาชัตดาวน์
“ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สนใจแต่โถส้วมของเขามากกว่าที่จะแก้ปัญหาการดูแลสุขภาพของพวกคุณ” ผู้นำเสียงข้างน้อยสภาสูงสหรัฐฯพรรคเดโมแครต ชัค ชูเมอร์ (Chuck Schumer) โพสต์บนโซเชียลมีเดีย
และกลายเป็นภาพที่ล้อไปทั่วแพลตฟอร์ม X เมื่อมีคนโพสต์ภาพการ์ตูนแสดงว่าเป็นทรัมป์เวอร์ชันอดีตราชินีฝรั่งเศส มารี อ็องตัวแน็ตในอดีต พร้อมกับถือกล่อง ฮัมเบอร์เกอร์ เฮลเปอร์( Hamberger Helper)ในมือ โดยมีคำพูดล้อว่า “ให้พวกนั้นกินฮัมเบอร์เกอร์ เฮลเปอร์”