สันติภาพชาติหน้า! รมว.วัฒนธรรมกัมพูชาฟ้อง UNESCO อ้างไทยยิง 'ปราสาทพระวิหาร' พังเสียหาย

เฟือง สกุณา (Phoeurng Sackona) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมแห่งกัมพูชา กล่าวในเวทีประชุมใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครั้งที่ 43 ณ เมืองซามาร์คันด์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยข้อความตอนหนึ่งมีการกล่าวอ้างว่า เหตุยิงปะทะระหว่างไทย-กัมพูชาเมื่อเดือน ก.ค. สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อ "ปราสาทพระวิหาร" ซึ่งเป็นมรดกโลก
นาง เฟือง ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลกัมพูชาที่จะสนับสนุนภารกิจของยูเนสโกในการสร้างสันติภาพผ่านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ห้าเหลี่ยมระยะที่ 1 ของรัฐบาล
เธอกล่าวด้วยว่า เนื่องจากกัมพูชาเคยตกเป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยระบอบเขมรแดง และยังเคยประสบกับสงครามในอดีต กัมพูชาจึงเข้าใจถึงผลที่ตามมาอันเลวร้ายจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม และเข้าใจถึงคุณค่าของสันติภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
เธอเสริมว่า ในภาคการศึกษา กัมพูชาให้ความสำคัญกับทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ การดูแลเด็ก การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างเศรษฐกิจของชาติในอนาคตได้
เธอกล่าวด้วยว่า การศึกษาด้านมรดกทางวัฒนธรรมได้ถูกบูรณาการไว้ในหลักสูตรแล้ว และการส่งเสริมบทบาทและเสริมสร้างความเป็นเจ้าของโดยชุมชนเป็นแรงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในด้านนี้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสตรี เยาวชน และเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ กัมพูชายังได้เสริมสร้างการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกโลกอย่างยั่งยืน ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
เธอย้ำว่า กัมพูชาเป็นรัฐสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกทุกฉบับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของกัมพูชาในการปกป้องและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการป้องกันการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่และนักสะสมเอกชนหารือเกี่ยวกับการส่งคืนโบราณวัตถุกลับไปยังประเทศต้นกำเนิด
เธอเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือกับยูเนสโกโดยการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่สมดุลและมีจริยธรรม และการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ขณะเดียวกัน นาง เฟือง ยังเอ่ยถึงเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารกัมพูชาและไทยในความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทยเมื่อเดือน ก.ค. ซึ่งการปะทะด้วยอาวุธดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อปราสาทพระวิหาร มรดกโลก
เธอกล่าวว่ากัมพูชารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ต่ออนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและหายากแห่งนี้ กัมพูชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศสมาชิกยูเนสโกทุกประเทศจะยังคงมุ่งมั่นในการปกป้องและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของโลกต่อไป
