แทรกแซงเฉย! 'ทรัมป์' ขู่ตัดเงินอุดหนุน 'นิวยอร์ก' ถ้าผู้สมัครเดโมแครตชนะเลือกตั้ง 'นายกเทศมนตรี'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมาประกาศสนับสนุน แอนดรูว์ คูโอโม อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ (3 พ.ย.) พร้อมขู่ว่าจะระงับเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางต่อมหานครแห่งนี้ หากโซห์ราน มัมดานี ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในวันอังคาร (4)
ทรัมป์ ซึ่งเป็นผู้นำสายรีพับลิกันที่วิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กอยู่บ่อยครั้ง ได้แสดงพฤติกรรมแทรกแซงมากขึ้นด้วยการข้ามเส้นแบ่งพรรคไปสนับสนุน คูโอโม แทนที่ มัมดานี จากเดโมแครต และ เคอร์ติส สลิวา ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันซึ่งผลสำรวจพบว่ามีคะแนนนิยมย่ำแย่ในเมืองซึ่งเป็นฐานเสียงใหญ่ของเดโมแครต
คูโอโม ซึ่งสนับสนุนพรรคเดโมแครตมาอย่างยาวนาน ลงสมัครนายกเทศมนตรีนิวยอร์กในฐานะผู้สมัครอิสระ หลังจากพ่ายแพ้ให้กับ มัมดานี ในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรค
การเลือกตั้งที่นครนิวยอร์กในวันอังคาร (4) ได้รับความสนใจจากทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่อาจช่วยเสริมส่งภาพลักษณ์ให้กับพรรคเดโมแครต ระหว่างที่พรรคกำลังแสวงหาอัตลักษณ์ในการต่อต้านทรัมป์
มัมดานี วัย 34 ปี ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตย และมีคะแนนนิยมเหนือ คูโอโม ในการสำรวจความคิดเห็น ได้ปลุกพลังให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่และหัวก้าวหน้า แต่เขาก็สร้างความหนักใจให้กับสมาชิกพรรคเดโมแครตสายกลางที่กังวลว่าการเปลี่ยนไปสู่แนวทางเอียงซ้ายมากเกินไปอาจส่งผลเสียในระยะยาว
พรรครีพับลิกันโจมตีการลงสมัครของ มัมดานี ตลอดการหาเสียง โดย ทรัมป์ ถึงขั้นตราหน้าเขาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์
“ไม่ว่าคุณจะชอบ แอนดรูว์ คูโอโม เป็นการส่วนตัวหรือไม่ คุณไม่มีทางเลือกจริงๆ คุณต้องลงคะแนนให้เขา และหวังว่าเขาจะทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม เขาสามารถทำได้ แต่ มัมดานี ทำไม่ได้!” ทรัมป์เขียนบนแพลตฟอร์ม Truth Social
ทรัมป์ กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงให้ สลิวา จะยิ่งเป็นการช่วย มัมดานี
“หาก โซห์ราน มัมดานี ผู้สมัครจากพรรคคอมมิวนิสต์ ชนะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก เป็นไปได้ยากมากที่ผมจะปล่อยเงินทุนของรัฐบาลกลางนอกเหนือจากจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดให้กับบ้านหลังแรกอันเป็นที่รักของผม” ทรัมป์ ซึ่งเป็นชาวนิวยอร์กโดยกำเนิดกล่าว
รัฐบาลกลางสหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณ 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่นครนิวยอร์กในปีงบประมาณ 2026 หรือประมาณ 6.4% ของรายจ่ายทั้งหมดของเมือง ตามรายงานจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐนิวยอร์ก
ทรัมป์ ใช้การตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางมาเป็นเครื่องมือข่มขู่ทางการเมืองนับตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 โดยพุ่งเป้าเล่นงานโครงการริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศ นโยบายเกี่ยวกับคนข้ามเพศ การประท้วงของชาวปาเลสไตน์ที่ต่อต้านสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซา ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการปฏิบัติที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
มัมดานี ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐนิวยอร์กที่เกิดในยูกันดา สร้างความตกตะลึงให้กับผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ด้วยการคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในศึกเลือกตั้งขั้นต้น
มัมดานี ใช้แคมเปญหาเสียงของเขาเพื่อปลุกระดมชาวนิวยอร์กให้ต่อต้านผู้สมัครจากกลุ่มผู้มีอำนาจอย่างคูโอโม ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กถึง 3 ครั้ง แต่ลาออกในปี 2021 หลังจากรายงานจากอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กระบุว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง 11 คนรวมถึงพนักงานของรัฐ ต่อมาการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สรุปว่า คูโอโม ได้ทำให้พนักงานรัฐหญิงอย่างน้อย 13 คนต้องอยู่ใน "สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตรทางเพศ"
ที่มา: รอยเตอร์