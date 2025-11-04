'เจ้าชายวิลเลียม' เตรียมเปิดตัวโครงการสนับสนุนชนพื้นเมือง-นักเคลื่อนไหวที่ปกป้อง 'ผืนป่าแอมะซอน'

เจ้าชายวิลเลียมแห่งสหราชอาณาจักรจะทรงประกาศโครงการริเริ่มใหม่ในวันอังคาร (4 พ.ย.) ซึ่งมุ่งสนับสนุนชุมชนพื้นเมืองและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องผืนป่าฝนแอมะซอนของบราซิล
เจ้าชายวิลเลียม ซึ่งเสด็จฯ เยือนบราซิลเพื่อร่วมพิธีมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ตรัสว่าชุมชนต่างๆ ได้ปกป้องระบบนิเวศที่สำคัญของโลกมาอย่างยาวนาน ทว่าชีวิตและที่ดินของพวกเขากลับต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้น
“หากเราจริงจังกับการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศและฟื้นฟูธรรมชาติ เราก็จะต้องยืนหยัดเคียงข้างผู้ที่ปกป้องธรรมชาติด้วย” เจ้าชายตรัสในถ้อยแถลง
เจ้าชายวิลเลียมเสด็จฯ ไปยังรีโอเดจาเนโรในวันจันทร์ (3) โดยทรงหวังที่จะหันเหความสนใจจากเรื่องอื้อฉาวของเจ้าชายแอนดรูว์ พระปิตุลา และหันกลับมาสนใจพระราชกรณียกิจของราชวงศ์
มูลนิธิ United for Wildlife ของเจ้าชายวิลเลียมระบุว่า ผู้คนหลายพันคนที่เรียกร้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้หายตัวไปหรือเสียชีวิต โดยชุมชนคนพื้นเมืองตกเป็นเป้าหมายมากเป็นพิเศษ
โครงการริเริ่มใหม่ในบราซิลนี้จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากแพกเกจทางการเงินระยะเวลา 5 ปีที่เจ้าชายวิลเลียมทรงประกาศเมื่อปีที่แล้ว โดยร่วมมือกับองค์กรอื่นอีก 2 แห่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 10,000 คนทั่วแอฟริกาสามารถเข้าถึงความคุ้มครองประกันภัยราคาประหยัด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือกับบราซิลจะประกาศในวันอังคาร (4) ระหว่างการประทานพระดำรัสของเจ้าชายวิลเลียมในการประชุมสุดยอด United for Wildlife
ที่มา: รอยเตอร์