ทีข้าอย่าโวย!ทรัมป์กล่าวหารัสเซีย-จีนลอบทดสอบนิวเคลียร์ลับๆ เป็นข้ออ้างUSลุยทดลองระเบิดปรมาณู

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเมื่อวันอาทิตย์(2พ.ย.) กล่าวอ้างว่าประเทศต่างๆ ในนั้นรวมถึงรัสเซียและจีนได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินแบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และอเมริกาก็จะดำเนินการแบบเดียวกัน
"รัสเซียกำลังทดสอบและจีนกำลังทดสอบ แต่พวกเขาไม่เคยพูดถึงมัน" ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีบีเอสที่ออกอากาศในวันอาทิตย์(2พ.ย.) "ผมไม่ต้องการเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีการทดสอบ" พร้อมพาดพิงเกาหลีเหนือและปากีสถาน ในรายชื่อประเทศที่เขาอ้างว่าได้ทำการทดสอบคลังแสงนิวเคลียร์ของตนเองไปแล้วเช่นกัน
มีความสับสนในคำสั่งของ ทรัมป์ ที่บัญชาให้สหรัฐฯเริ่มทำการทดสอบนิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาหมายความว่ามันเป็นการจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกของประเทศนับตั้งแต่ปี 1992
ประธานาธิบดีจากรีพับลิกันวัย 79 ปี สร้างเซอร์ไพรส์ในเรื่องดังกล่าว ด้วยการประกาศบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดี(30 ต.ค.) ไม่กี่นาทีก่อนเข้าสู่การประชุมซัมมิตกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนในเกาหลีใต้
ถ้อยแถลงนี้มีขึ้นตามหลังรัสเซียบอกว่าพวกเขาได้ทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์ใหม่ "บูเรเวสต์นิก" และโดรนใต้น้ำพลังงานนิวเคลียร์และศักยภาพติดอาวุธนิวเคลียร์
เมื่อถูกถามตรงๆว่าเขามีแผนให้สหรัฐฯทำการจุดชนวนระเบิดอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ทศวรรษใช่หรือไม่ ทรัมป์บอกกับซีบีเอสว่า "สิ่งที่ผมบอกคือ ใช่ เราจะทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกับประเทศอื่นๆทำ"
เป็นเวลานานหลายทศวรรษแล้ว เท่าที่ทราบ ไม่มีประเทศไหนยกเว้นแต่เกาหลีเหนือ ที่ทำการทดสอบด้วยการจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์ ขณะที่ รัสเซีย และจีน ไม่ได้ดำเนินการทดสอบลักษณะดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 1990 และ 1996 ตามลำดับ
"พวกเขาไม่บอกคุณในเรื่องนี้หรอก ในฐานะมหาอำนาจอย่างที่พวกเขาเป็น นี่คือโลกใบใญ่ พวกคุณไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาทำการทดสอบที่ไหน พวกเขาทำการทดสอบใต้ดิน บริเวณที่ผู้คนไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นการทดสอบ คุณรู้สึกถึงแรงสั่้นสะเทือนเล็กน้อย" เขากล่าว
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของจีน ปฏิเสธว่าประเทศของพวกเขาไม่ได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์ ครั้งที่ถูกสอบถามความคิดเห็นในวันจันทร์(3พ.ย.) "ในฐานะรัฐอาวุธนิวเคลียร์ที่มีความรับผิดชอบ จีนยึดมั่นในยุทธศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อการป้องกันตนเองเสมอ และยึดถือคำมั่นสัญญาที่มีต่อการระงับทดสอบนิวเคลียร์"
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกต่อว่า "ปักกิ่งหวังว่าสหรัฐฯจะใช้มาตรการต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมในการพิทักษ์ไว้ซึ่งการปลดอาวุธนิวเคลียร์นานาชาติ และกรอบความร่วมมือในแพร่ขยายนิวเคลียร์ และธำรงไว้ซึ่งยุทธศาสตร์รักษาสมดุลและเสถียรภาพแก่โลก"
คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานของทรัมป์ เมื่อวันอาทิตย์(2พ.ย.) ปัดเป่าความกังวลกรณีที่สหรัฐฯอาจกำลังวางแผนจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์ "ผมคิดว่าการทำสอบที่เรากำลังพูดถึงในตอนนี้ น่าจะเกี่ยวกับการทดสอบระบบ มันไม่ใช่การจุดชนวนระเบิดนิวเคลียร์"
อนึ่งสหรัฐฯลงนามในสนธิสัญญาห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์( CTBT ) มาตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งแบนการทดสอบจุดชนวนระเบิดปรมาณูทั้งหมด ไม่ว่าจะในด้านการทหารหรือจุดประสงค์ทางพลเรือน
(ที่มา:เอเอฟพี)