น้ำมันบวกน้อย-ทองทรงตัวเหนือ$4,000 หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันจันทร์(3พ.ย.) จากความเคลื่อนไหวด้านการผลิตล่าสุดของโอเปก ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานได้แรงหนุนจากข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ทองคำปรับขึ้นเล็กน้อย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 7 เซนต์ ปิดที่ 61.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 12 เซนต์ ปิดที่ 64.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
โอเปกพลัส ที่ประกอบด้วยโอเปกและพันธมิตร เห็นพ้องเมื่อวันอาทิตย์(2พ.ย.) ในการปรับเพิ่มกำลังผลิตอีกเล็กน้อย 137,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันมีแรงพยุง เมื่อโอเปกระบุต่อว่าพวกเขาเห็นพ้องหยุดเพิ่มกำลังผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันจันทร์(3พ.ย.) เอสแอนด์พี500และแนสแดค ได้แรงหนุนจากข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่นโยบายการเงินระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) มีความคลุมเครือมากขึ้น สืบเนื่องจากปราศจากข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ
ดาวโจนส์ ลดลง 226.19 จุด (0.48 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,336.68 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 11.77 จุด (0.17 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,851.97 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 109.77 จุด (0.46 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,834.72 จุด
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นตัวหนุนสำคัญของแนสแดค ขณะที่แอมะซอน พุ่งทะยาน หลังจากบริษัทแห่งนี้บรรลุข้อตกลง 38,000 ล้านดอลลาร์ กับ OpenAI สำหรับเปิดทางให้ผู้ผลิต ChatGPT กำกับดูแลและปรับขนาดงานและกระบวนการทางการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ฝึกอบรม และปรับใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ แก่โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของเว็บเซอร์วิซของแอมะซอน
หุ้นของแนสแดคก็ดีดตัวขึ้นเช่นกัน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าไมโครชิปที่ล้ำสมัยที่สุดของผู้ผลิตชิปเอไอแห่งนี้ จะถูกสงวนไว้สำหรับบรรดาบริษัทสหรัฐฯเท่านั้น โดยจะกีดกันจีนกับประเทศอื่นๆไม่ให้เข้าถึง
ด้านราคาทองคำในวันจันทร์(3พ.ย.) ปิดบวกเล็กน้อย ทรงตัวอยู่เหนือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.40 % ปิดที่ 4,014.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)