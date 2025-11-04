เอาแล้ว! ปูตินส่งเครื่องบินลำเลียง Ilyushin Il-76 ของนักรบนรับจ้างวากเนอร์บินด่วนเข้า “เวเนฯ” ระหว่างสหรัฐฯส่งทหารนับหมื่นพร้อมเรือรบ หลัง “มาดูโร” ชะตาใกล้ขาดโร่ขอมิสไซล์-เรดาร์

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – เครื่องบินลำเลียงรัสเซีย Ilyushin Il-76 ที่กลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียชื่อดัง วากเนอร์ เคยใช้พบร่อนลงจอดกรุงคาราคัสสุดสัปดาห์ ระหว่างอเมริกาจัดหนักส่งกำลัง 16,000 นายพร้อมเรือรบหลากประเภทใกล้ชายฝั่งอ้าง ปราบยาเสพติด
รอยเตอร์รายงานวันอาทิตย์(2)ว่า กระทรวงต่างประเทศรัสเซียวันเสาร์(1) ประณามการซ่องสุมกำลังทหารที่มากเกินไปของสหรัฐฯในทะเลแคริบเบียนของสหรัฐฯในนโยบายต่อต้านลักลอบขนยาเสพติดและในเวลาเดียวกันยังยืนยันการสนับสนุนอีกครั้งสำหรับผู้นำเวเนซุเอลา
“พวกเราขอประณามอย่างหนักแน่นในการใช้กำลังทหารที่มากเกินไปในปฎิบัติการต่อต้านยาเสพติด” มาเรีย ซาคาโรวา (Maria Zakharova) โฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์กระทรวง
และเสริมว่า “การปฎิบัติเช่นนั้นถือเป็นการละเมิดต่อทั้งกฎหมายภายในสหรัฐฯ...และแนวธรรมเนียมของกฎหมายระหว่างประเทศ”
เกิดขึ้นหลังก่อนหน้าดีเฟนซ์นิวส์ สื่อการทหารรายงานเมื่อวันที่ 28 ต.คที่ผ่านมาว่า เครื่องบินลำเลียงทหารรัสเซีย Ilyushin Il-76 หมายเลขทะเบียน RA-78765 บินเข้ากรุงคาราคัส เวเนซุเอลาในวันอาทิตย์(2) โดยใช้เวลา 2 วันตั้งแต่เดินทางออกจากรัสเซีย ผ่านอาร์เมเนีย อัลจีเรีย โมร็อกโค เซเนกัล และมอริทาเนียเพื่อมาสู่ดินแดนละตินอเมริกา อ้างอิงจากบันทึกไฟลท์เที่ยวบินที่แสดง
ทั้งนี้พบว่าเครื่องบินทหารรัสเซียออกมาจากสนามบินในภูมิภาคเกรเตอร มอสโก ที่เป็นจุดแรกที่สัญญาณติดตามเครื่องบินจับไว้ได้ไม่นานหลังจากบินขึ้น
สื่อการทหารชี้ว่า เป็นไฟลท์การเดินทางที่ไกลและแวะพักหลายครั้งเนื่องมาจากต้องการหลีกเลี่ยงน่านฟ้าชาติตะวันตกหรือการโดนสั่งตรวจคาร์โก้สินค้าด้านในในประเทศที่ไม่เป็นมิตร
แต่อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้เช่นกันว่า จะมีการส่งมอบหรือการรับเกิดขึ้นตามรายทาง
ทั้งนี้พบว่า Ilyushin Il-76 สามารถขนสินค้าหนักสูงสุด 50 ตันหรือบรรทุกผู้โดยสารได้ทั้งหมด 200 คน โดยเครื่องบินประเภทนี้ขึ้นชื่อในการขนอาวุธปืนเล็ก ปัจจัยทางการทหาร และเคยบินตามคำบัญชาของกลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียชื่อดัง วากเนอร์ ในอดีต
การขนที่ใหญ่ขึ้นมาได้แก่ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400ที่จำเป็นต้องการเดินทางมากขึ้นอีกไม่กี่ครั้ง
ทั้งนี้การเปิดเผยของการเดินทางเครื่องบิน Ilyushin Il-76 รัสเซียบินเข้าเวเนซุเอลาสอดคล้องกับการรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐฯเคยรายงานก่อนหน้าว่า ผู้นำเวเนซุเอลา ประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ที่โดนสหรัฐฯหมายหัว ได้แอบร้องขอความช่วยเหลือทางการทหารกับรัสเซียทั้ง มิสไซล์ และระบบเรดาร์
พบว่ามาดูโรได้เขียนจดหมายไปหาประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ร้องขอการซ่อมแซมสำหรับเรดาร์ เครื่องบินทหาร และมิสไซล์ หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างอิงจากเอกสารรัฐบาลสหรัฐฯที่ได้มา
และในจดหมายไปยังประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง พบว่าผู้นำคาราคัสยังร้องขอการขยายความร่วมมือทางการทหารระหว่าง 2 ชาติเพื่อต่อต้านการยกระดับทางสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯและเวเนซุเอลา
ทั้งนี้หนังสือพิมพ์สหรัฐฯเปิดเผยว่า สหรัฐฯกำลังประจำการกองทหารมหึมาในพื้นที่หนึ่งใกล้เวเนซุเอลา ในนั้นรวมถึงทหาร 10,000 นายและกะลาสี 6,000 นาย ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ ความเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าพวกเขามีแผนยกระดับปฏิบัติการในภูมิภาค
รายงานของวอชิงตันโพสต์ ระบุว่าเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ 8 ลำ เรือปฏิบัติการพิเศษ 1 ลำ และเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ลำหนึ่ง อยู่ในแคริบเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์.ฟอร์ด คาดหมายว่าจะเดินทางมาถึงพร้อมกับเรือทหารอีก 3 ลำในสัปดาห์หน้า รวมแล้วมีบุคลากรทางทหารทั้งสิ้นกว่า 4,000 นาย
นอกเหนือจากนี้แล้ว สหรัฐฯยังส่งฝูงบินรบ F-35 เข้าไปประจำการที่ฐานทัพของอเมริกาแห่งหนึ่งในปอร์โตริโก ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์อ้างอิงภาพถ่ายทางดาวเทียม
โรอัน เบร์ก ผู้อำนวยการโครงการอเมริกา ของศูนย์การศึกษาด้านยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ (CSIS) ให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ว่า การเดินทางมาของเรือบรรทุกเครื่องบิน บ่งชี้ว่าวอชิงตันอาจมีแผนขยายปฏิบัติการไปไกลเกินกว่าการต่อต้านยาเสพติด พร้อมระบุประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีเวลา 1 เดือนสำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญ ก่อนที่จะจำเป็นต้องปรับภารกิจของกองกำลังทั้งหลายเหล่านี้