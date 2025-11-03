“คิงชาร์ลส์” สั่งถอดยศทหาร “เจ้าชายแอนดรูว์” เคยขับฮ.รบเกาะฟอล์กแลนด์ ลือได้เช็คตัวเลข 6 หลักค่าย้ายออกจากวัง

เอเจนซีส์ – กระทรวงกลาโหมอังกฤษแถลงวันอาทิตย์(2 พ.ย)ถอดยศทหารเจ้าชายแอนดรูว์ตามรับสั่ง พบเคยเป็นนักขับเฮลิคอปเตอร์ในสงครามเกาะฟอล์กแลนด์ สื่อผู้ดีชี้ คิงชาร์ลส์พระราชทานเช็คตัวเลข 6 หลักในข้อตกลงย้ายออกจากวังวินด์เซอร์
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวานนี้(2 พ.ย)ว่า รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น เฮียลีย์ (John Healey) แถลงว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ถอดยศทางการทหารของเจ้าชายแอนดรูว์ เป็นความคืบหน้าล่าสุดหลังอังกฤษสั่งถอดพระยศเจ้าชายแอนดรูว์
ทั้งนี้อดีตดยุกแห่งยอร์กจะสูญเสียพระยศทหารเกียรติยศพลเรือโทที่พระองค์ทรงได้รับในปี 2015 และยังคงใช้หลังจากที่พระองค์ทรงยอมสละตำแหน่งการทหารในปี 2022 รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯยืนยันในวันอาทิตย์(2)
ทั้งนี้พบว่าเงินบำนาญกองทัพเรือ 20,000 ปอนด์ต่อปีกลายเป็นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียวของพระองค์หลังจากรับใช้กองทัพอังกฤษระหว่างปี 1979 - ปี 2001
เดอะการ์เดียนรายงานว่า มีรายงานเปิดเผยจากวงในว่า เจ้าชายแอนดรูว์ที่ถูกปลดเป็นชนชั้นสามัญชนภายใต้พระนามใหม่ว่า “ แอนดรูว์ เมาท์แบทเทน วินด์เซอร์” ได้รับข้อตกลงจากคิงชาร์ลส์ในการย้ายออกจากวังวินด์เซอร์ด้วยเช็คตัวเลข 6 หลัก
ตามการรายงานระบุว่า เป็นตัวเลขเริ่มต้นที่ 6 หลักในการครอบคลุมการย้ายที่ประทับไปยังที่ประทับส่วนพระองค์ที่ซานดริงแฮม(Sandringham) นอร์ฟอล์ค(Norfolk)
ซึ่งสิ่งนี้จะตามโดยการจ่ายประจำปีที่ออกมาจากทุนส่วนพระองค์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และคาดว่าตัวเลขน่าจะสูงไม่กี่เท่าของเงินบำนาญประจำปีจากกองทัพอังกฤษที่อดีตเจ้าชายทรงได้รับ
ทั้งนี้การต่อรองหารือภายในยังคงเกิดขึ้นต่อไป