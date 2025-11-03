'มัลดีฟส์' ออกกฎหมายห้ามคนรุ่นใหม่ 'สูบบุหรี่' เป็นชาติแรกในโลก

มัลดีฟส์เริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่กับผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงหลังเดือน ม.ค. ปี 2007 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้หมู่เกาะแห่งนี้กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่มีมาตรการห้ามคนรุ่นใหม่สูบบุหรี่
นโยบายดังกล่าวริเริ่มโดยประธานาธิบดี โมฮาเหม็ด มูอิซซู เมื่อต้นปีนี้ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พ.ย. โดยกระทรวงสาธารณสุขมัลดีฟส์ระบุว่า มันจะช่วย “ปกป้องสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมคนรุ่นปลอดบุหรี่”
“ภายใต้บทบัญญัติใหม่นี้ บุคคลที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. ปี 2007 จะถูกห้ามซื้อ ใช้ หรือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบภายในมัลดีฟส์” ถ้อยแถลงของกระทรวงระบุ
“ข้อห้ามนี้มีผลครอบคลุมยาสูบทุกประเภท และผู้ค้าปลีกจะต้องตรวจสอบอายุผูซื้อก่อนจำหน่าย”
มาตรการนี้ยังมีผลบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมัลดีฟส์ ประเทศซึ่งมีเกาะปะการังเล็กๆ 1,191 เกาะ กระจายตัวอยู่ทั่วเส้นศูนย์สูตรราว 800 กิโลเมตร และเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบหรูหรา
กระทรวงฯ ย้ำว่ามัลดีฟส์ยังคงห้ามการนำเข้า จำหน่าย จัดจำหน่าย ครอบครอง และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอย่างครอบคลุม โดยบังคับใช้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุ
การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้เยาว์จะมีโทษปรับ 50,000 รูฟียา (ราว 104,800 บาท) ขณะที่การใช้อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าจะมีโทษปรับ 5,000 รูฟียา (ราว 10,480 บาท)
ที่มา: The Guardian