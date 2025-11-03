แผ่นดินไหว 6.3 เขย่า 'อัฟกานิสถาน' ดับแล้วอย่างน้อย 7 ศพ-บาดเจ็บ 150 คน

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 แมกนิจูดใกล้เมืองมาซาร์-อี ชารีฟ ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ (3 พ.ย.) ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 7 ราย และบาดเจ็บอีกประมาณ 150 คน
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) ระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นที่ความลึก 28 กิโลเมตร ใกล้เมืองมาซาร์-อี ชารีฟ ซึ่งมีประชากรประมาณ 523,000 คน
“มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ 150 ราย และผู้เสียชีวิต 7 ราย ถูกส่งตัวไปยังศูนย์สุขภาพต่างๆ ในช่วงเช้าวันนี้ (3)” ซามิม โจยันดา โฆษกกรมอนามัยในจังหวัดซามันกันทางตอนเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองมาซาร์-อี ชารีฟ ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ พร้อมเผยว่ายอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวเป็นตัวเลขที่อ้างอิงจากรายงานของโรงพยาบาลที่รวบรวมได้เมื่อเช้าวันจันทร์ (3)
USGS ได้ออกประกาศเตือนภัยระดับสีส้มในระบบ PAGER ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของแผ่นดินไหว และเตือนว่า "มีแนวโน้มที่จะมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก และภัยพิบัติอาจลุกลามเป็นวงกว้าง"
ระบบแจ้งเตือนดังกล่าวระบุด้วยว่า เหตุการณ์ในอดีตที่ถูกแจ้งเตือนในระดับเดียวกันนี้จำเป็นต้องมีการระดมมาตรการตอบสนองในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ
ฮาจี ซาอิด โฆษกประจำจังหวัดบัลค์ กล่าวว่า แผ่นดินไหวยังสร้างความเสียหายต่อมัสยิด มาซาร์-อี-ชารีฟ หรือที่รู้จักกันในชื่อ มัสยิดสีน้ำเงิน
หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอัฟกานิสถานแถลงว่า รายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงความเสียหาย จะได้รับการเผยแพร่ในภายหลัง ขณะที่รอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายจากแผ่นดินไหวได้
ชาวเน็ตต่างแชร์คลิปวิดีโอความพยายามในการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและภาพเศษซากอาคารที่พังถล่มลงบนแพลตฟอร์ม X โดยมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดึงร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคาร
เหตุแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อคหลายระลอกเมื่อช่วงเดือน ส.ค. ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและบาดเจ็บอีกหลายพันคนในอัฟกานิสถาน ตามข้อมูลของรัฐบาลตอลิบาน
อัฟกานิสถานสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากเป็นพิเศษ เนื่องจากตั้งอยู่บนรอยเลื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งที่อาจแตกออกและสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง
แผ่นดินไหวทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อปี 2015 คร่าชีวิตผู้คนหลายร้อยคนทั้งในอัฟกานิสถานและทางตอนเหนือของปากีสถานที่อยู่ใกล้เคียง ขณะที่แผ่นดินไหวอีกครั้งในปี 2023 ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย 1,000 คน
ที่มา: รอยเตอร์