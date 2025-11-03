วิถีคนรวย!คาเฟ่ในดูไบขายกาแฟแพงสุดในโลก ราคาแก้วละเกือบ3.2หมื่นบาท

คาเฟ่แห่งหนึ่งในดูไบ นำเสนอกาแฟที่แพงที่สุดในโลก ราคาแก้วละเกือบ 1,000 ดอลลาร์(ราว 32,000บาท) ชงจากเมล็ดกาแฟปานามา จำหน่ายในราคาระดับพรีเมียม
รัฐที่มั่งคั่งแห่งนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้านกิจการที่ฟุ้งเฟ้อ ในนั้นรวมถึงห้างสรรพสินค้าอันใหญ่โตมหึมาภายในมีลานสกีในร่ม, อาคารสูงที่สุดในโลก และเกาะเทียมที่เต็มไปด้วยโรงแรม 5 ดาว "เรารู้สึกว่าดูไบ เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการลงทุนของเรา" เซอร์คาน แซกซอส ผู้ร่วมก่อตั้ง Julith cafe ที่จำหน่ายกาแฟราคาแพงลิ่วกล่าว
ร้านคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ที่กลายมาเป็นแหล่งรวมตัวของคนรักกาแฟ และทาง Julith cafe เผยว่ามีแผนเสิร์ฟกาแฟแพงที่ชงอย่างพิถีพิถันราว 400 ถ้วย เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา(1พ.ย.)
ทางร้านระบุว่าด้วยราคาแก้วละ 3,600 ดีแรห์ม(ราว 980 ดอลลาร์หรือ 31,600 บาท) กาแฟของทางร้านจะมอบประสบการณ์กลิ่นหอมของดอกไม้และมีรสชาติผลไม้ที่ชวนให้นึกถึงชา
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้ว ดูไบเพิ่งทำลายสถิติของกินเนสส์ เรคอร์ด เกี่ยวกับกาแฟแก้วที่มีราคาแพงที่สุดในโลก โดยคราวนั้นทางร้านดังอย่าง Roasters ได้เปิดตัวกาแฟแก้วละ 2,500 ดีแรห์ม
สถิติใหม่ล่าสุด ก่อความฉงนแก่ประชาชนบางส่วน แต่สำหรับบางคนบอกว่ามันมีน่าแปลกใจเท่าไหร่กับเมืองทะเลทรายแห่งนี้ที่มีวิถีชีวิตอันหรูหราฟุ่มเฟือย "มันน่าช็อคมาก แต่ขณะเดียวกัน มันก็คือดูไบ" พลเมืองรายหนึ่งระบุ "สำหรับคนรวยแล้ว มันเป็นแค่อีกหนึ่งประสบการณ์ที่พวกเขาสามารถโอ้อวดได้" ชาวบ้านอีกคนกล่าวเสริม
(ที่มา:เอเอฟพี)