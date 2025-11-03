โลกนี้ของข้า!ทรัมป์ขู่กรีธาทัพบุกไนจีเรีย ถ้าพวกอิสลามิสต์ไม่หยุดสังหารชาวคริสเตียน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์(1พ.ย.) ขู่ส่งทหารเข้าไปยังไนจีเรีย พร้อมเปิดปฏิบัติการอย่างดุดัน ถ้าประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดในแอฟริกาแห่งนี้ ไม่สกัดจัดการกับสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่าการเข่นฆ่าชาวคริสเตียนโดยพวกอิสลามิสต์
ในข้อความที่โพสต์อย่างดุเดือด ผู้นำจากรีพับลิกัน ซึ่งล้มเหลวในความพยายามรณรงค์ให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า ได้ขอให้กระทรวงสงคราม(เพนตากอน) วางกรอบแผนการความเป็นไปได้ที่จะลงมือโจมตี หนึ่งวันหลังจากเตือนว่าชาวคริสเตียนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามความอยู่รอดในไนจีเรีย
ไนจีเรีย ถูกรุมล้อมด้วยความขัดแย้งต่างๆนานามากมาย ที่พวกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าได้เข่นฆ่าทั้งชาวคริสเตียนและชาวมุสลิมไม่ต่างกัน
"ถ้ารัฐบาลไนจีเรียยังคงปล่อยให้เข่นฆ่าชาวคริสเตียน สหรัฐฯจะหยุดความช่วยเหลือทั้งหมดที่มอบแก่ไนจีเรียในทันที และอาจเข้าไปยังประเทศที่อยู่ในสภาพน่าอดสู ใช้กำลังเต็มพิกัดเพื่อกำจัดพวกก่อการร้ายอิสลามิสต์ ที่ก่อความโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างน่าสยดสยอง" ทรัมป์กล่าว
"เพราะฉะนั้น ผมจึงสั่งให้กระทรวงสงครามเตรียมพร้อมความเป็นไปได้ของปฏิบัติการ ถ้าเราโจมตี มันจะรวดเร็ว ดุร้ายและน่าตกใจ เหมือนกับที่พวกก่อการร้ายโจมตีชาวคริสเตียนของเรา" เขากล่าว พร้อมเตือนรัฐบาลไนจีเรีย ว่าคงจะดีกว่าถ้าพวกเขาดำเนินการอย่างรวดเร็ว
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงคราม แชร์โพสต์ของทรัมป์ และเขียนตอบกลับบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า "รับทราบครับท่าน กระทรวงสงคามกำลังเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลไนจีเรียปกป้องชาวคริสเตียน หรือเราจะเป็นคนสังหารพวกก่อการร้ายอิสลามิสต์ ที่ลงมือก่อความโหดร้ายป่าเถื่อนนี้"
ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์(31ต.ต.) ทรัมป์ โพสต์ข้อความโดยปราศจากหลักฐานใดๆ ระบุว่า "มีชาวคริสเตียนถูกสังหารหลายพันคนและพวกอิสลามิสต์อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่นี้"
ตามหลังคำขู่ล่าสุดของทรัมป์ ทาง ไนจีเรีย ในวันอาทิตย์(2พ.ย.) ออกมาเสนอให้มีการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีของประเทศกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังผู้นำอเมริกาขู่ใช้ปฏิบัติการทางทหารในสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความว่าเป็นภัยคุกคามของพวกญิฮาดที่มีต่อชาวคริสเตียนไนจีเรีย
โฆษกรายหนึ่งของประธานาธิบดีโบลา อาห์เมด ทินูบู บอกกับเอเอฟพีในวันอาทิตย์(2พ.ย.) ว่า "ไนจีเรียเป็นคู่หูของสหรัฐฯในด้านการต่อสู้ระดับโลกต่อต้านก่อการร้าย เมื่อผู้นำพบปะกัน มันจะก่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม ไนจีเรียสนับสนุนสหรัฐฯในการต่อสู้กับก่อการร้าย ตราบใดที่เคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของเรา"
"เราไม่คิดว่า(โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ของทรัมป์) เป็นความรู้สึกนึกคิดจริงๆ เรารู้ว่าโดนัลด์ ทรัมป์ มีสไตล์การสื่อสารของตนเอง" โฆษกระบุ พร้อมชี้ว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นหนทางหนึ่ง "ที่จะบีบให้มีการนั่งเจรจาระหว่างผู้นำทั้ง 2 ชาติ เพื่อหาทางออกร่วมกัน ในการต่อสู้กับสถานการณ์ความไม่มั่นคง"
(ที่มา:เอเอฟพี)