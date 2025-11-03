รบชิงเมืองสำคัญ! ยูเครนบอกยังควบคุม‘โปครอฟสก์’ได้ รัสเซียอ้างสังหารหน่วยรบพิเศษเคียฟ-เร่งเข้าปิดล้อม

กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงในวันเสาร์ (1 พ.ย.) อ้างว่าสามารถสร้างความพ่ายแพ้ให้แก่กองทหารหน่วยรบพิเศษยูเครน ที่เคียฟเร่งจัดส่งไปปัองกันเมืองโปครอฟสก์ รวมทั้งกำลังปิดล้อมเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์ในแคว้นโดเนตสก์ ทางภาคตะวันออกยูเครนแห่งนี้ได้ในที่สุด ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายเคียฟแถลงตอบโต้ว่า ฝ่ายตนยังควบคุมเมืองแห่งนี้ซึ่งสองฝ่ายสู้รบช่วงชิงกันมากว่า 1 ปีแล้วเอาไว้ได้
โอเลคซานดร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพยูเครน โพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันเสาร์ (1) ว่า การปฏิบัติการทำลายและขับไล่ข้าศึกออกจากโปครอฟสก์ยังคงดำเนินอยู่ พร้อมยืนยันว่า เมืองดังกล่าวไม่ได้ถูกทหารรัสเซียปิดล้อมหรือปิดกั้น
รัสเซียพยายามเข้ายึดเมืองโปครอฟสก์ ซึ่งถือเป็น “ปากประตูสู่โดเนตสก์” ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการมุ่งควบคุมแคว้นโดเนตสก์เอาไว้ให้ได้ทั้งหมด หากยึดเมืองนี้ได้จะถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของรัสเซียนับจากที่ยึดเมืองอัฟดิอิฟกาได้เมื่อต้นปี 2024 รวมทั้งถ้ารุกคืบหน้าต่อจนยึดโดเนตสก์ได้ทั้งแคว้น ก็เป็นอันว่ารัสเซียพิชิตได้ทั้งแคว้นโดเนตสก์และแคว้นลูฮันสก์ซึ่งอยู่ติดกันและแดนหมีขาวยึดไว้ได้ก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ โดเนตสก์กับลูฮันสก์รวมกันคือภูมิภาคดอนบาส ที่เป็นฐานอุตสาหกรรมสำคัญตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต
ระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา กองทัพรัสเซียรุกคืบอย่างเชื่องช้าตลอดแนวรบโดเนตสก์ซึ่งมีระยะทางราว 1,000 กม. โดยเชื่อกันว่า ทั้งสองฝ่ายเสียทหารไปแล้วหลายหมื่นคน
เจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่า หากเข้าควบคุมโปครอฟสก์ และ เมืองคอสเตียนตีนิฟกา ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปครอฟสก์ได้ จะช่วยให้ทหารรัสเซียบุกตะลุยไปถึงครามาตอร์สก์ และสโลเวียนสก์ ซึ่งเป็นสองเมืองใหญ่ที่เหลือในโดเนตสก์ที่ยังอยู่ในการควบคุมของยูเครน
มอสโกยังอ้างว่า ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสามารถรุกคืบเข้าไปในโปครอฟสก์ ทว่า สำนักข่าวตะวันตกบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบยืนยันเรื่องนี้ได้
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันศุกร์ (31 ต.ค.) ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ของยูเครน ยอมรับว่า ทหารบางหน่วยของรัสเซียได้แทรกซึมเข้าสู่โปครอฟสก์ แต่ถูกกองทัพยูเครนขับไล่ออกไป และสำทับว่า รัสเซียส่งทหารราว 170,000 นายไปยังโดเนตสก์เพื่อพยายามยึดเมืองดังกล่าว
ขณะที่ดีปสเตท ซึ่งเป็นเว็บไซต์เผยแพร่แผนที่แนวรบของยูเครนที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่รวบรวมจากภาพจากแหล่งข้อมูลแบบเปิด แสดงให้เห็นว่า กองทหารรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่เล็กๆ ทางใต้ของเมือง แต่พื้นที่ซึ่งเหลือส่วนใหญ่ถูกระบุว่า เป็นพื้นที่สีเทา ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ยังไม่มีฝ่ายใดควบคุมได้เบ็ดเสร็จ
ในเวลาต่อมา ดีปสเตทระบุว่า กองทหารรัสเซียยังคงแทรกซึมพื้นที่ทางใต้ของโปครอฟสก์ โดยที่ยังมีทหารราบจำนวนมากอยู่ในพื้นที่นั้น อย่างไรก็ตาม กองทัพยูเครนกำลังไล่กำจัดศัตรู ทำให้พื้นที่สีเทาขยายกว้างขึ้น
ก่อนหน้านี้เคียฟแถลงว่า ส่งกองกำลังพิเศษไปยังโปครอฟสก์เพื่อไล่ล่าทหารรัสเซียที่แทรกซึมเข้าสู่เมืองนี้ แต่เมื่อวันเสาร์ กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่า ได้สังหารสมาชิกกองกำลังพิเศษของยูเครน 11 นาย
สำนักข่าวซเวซดา ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานในวันเดียวกันว่า ทหารยูเครนในโปครอฟสก์เริ่มวางอาวุธ พร้อมปล่อยวิดีโอที่เป็นภาพชายสองคนโดยระบุว่า เป็นทหารยูเครนที่ยอมจำนน
ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนยืนยันว่า สมาชิกกองกำลังพิเศษไม่ได้ถูกรัสเซียสังหารและยังคงปฏิบัติภารกิจในการสกัดการรุกคืบของรัสเซียต่อไป
นอกจากนี้รัสเซียยังเผยว่า ทหารรัสเซียได้สกัดกองกำลังพิเศษของยูเครนที่พยายามบุกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของโปครอฟสก์ และการต่อสู้ในบริเวณดังกล่าวบ่งชี้ว่า ทหารรัสเซียใกล้ตัดเส้นทางจัดส่งเสบียงของยูเครนไปยังเมืองนี้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม กองทัพยูเครนยืนยันว่า สถานการณ์ในโปครอฟสก์ยังคงยากลำบากและไม่แน่นอน แต่กองทัพได้ปรับปรุงที่มั่นทางยุทธวิธีในหลายพื้นที่ของเมืองนี้
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี)