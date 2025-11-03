ไคโรเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ จัดเต็มโชว์คอลเลกชัน "ฟาโรห์ตุตันคามุน" พร้อมหน้ากากทองคำฟาโรห์ชื่อดัง หวังฟื้นการท่องเที่ยวแดนไอยคุปต์ให้เฟื่องฟู

เอเอฟพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ไคโรเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ (Grand Egyptian Museum) ลงทุนไปร่วม 1 พันล้านดอลลาร์ที่ผู้คนเฝ้ารอมานาน พิธีเปิดจัดใหญ่โตในวันเสาร์(1 พ.ย) ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงไคโร แขกมีเกียรติจากทุกทิศตั้งแต่ระดับชั้นกษัตริย์ ไปจนถึงผู้นำประเทศทั่วโลก และนักการทูตมารวมตัว ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นกลัวซ้ำรอยเหตุปล้นพิพิธภัณฑ์เกลื่อนปารีส
เอเอฟพีรายงานวันอาทิตย์(2 พ.ย)ว่า ประธานาธิบดีอียิปต์ อับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซิซี กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ "พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์" (Grand Egyptian Museum)ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากทั่วโลกว่า
“วันนี้ในขณะที่พวกเรากำลังเฉลิมฉลองร่วมการเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ พวกเรากำลังเขียนหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์ของทั้งปัจจุบันและอนาคต”
เช้าวันเสาร์(1) พบว่าถนนรอบพิพิธภัณฑ์ถูกปิดท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาก่อนพิธีเปิด พร้อมด้วยป้ายขนาดยักษ์ผุดขึ้นที่ตามตึกต่างๆหรือแขวนตามท้องถนนโดยทั่วสำหรับพิธีเปิดพิพิธภัณ์อย่างเป็นทางการ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์นี้ได้รับเครดิตว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการจัดแสดงเฉพาะอารยธรรมเดียวของมนุษยชาติ
อ้างอิงจาก AI ของกูเกิลพบว่า อารยธรรมแดนไอยคุปต์นั้นเริ่มขึ้นเมื่อ 3150 BCE สิ้นสุดลง 30 BCE โดยกินระยะเวลานานถึง 3,000 ปีทีเดียว
“นี่เป็นความฝันที่พวกเราทุกคนต่างจินตนาการ พวกเราทุกคนต่างฝันว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นความจริงขึ้นมา” นายกรัฐมนตรีอียิปต์ โมสตาฟา มัดบูลี (Mostafa Madbouly) กล่าวในงานแถลงข่าวที่กรุงไคโรในวันเสาร์(1) โดยพิพิธภัณฑ์จะเปิดต่อสาธารณะสำหรับคนทั่วไปในวันอังคาร(4) จะเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากจากสุสานฟาโรห์ที่ก่อนหน้ากระจัดกระจายทั่วประเทศให้มารวมอยู่ที่เดียวกัน
นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานเพิ่มว่า พิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดใหม่อวดตัวว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในสุสานฟาโรห์ตุตันคามุน (King Tutankhamun) ที่ขึ้นชื่อในเรื่องหน้ากากทองคำของฟาโรห์ โดยสุสานแห่งนี้ค้นพบโดยนักโบราณคดีเชี่ยวชาญด้านอียิปต์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ โฮเวิร์ด คาร์เตอร์ (Howard Carter) ในปี 1922
อ้างอิงจากเนชันแนลจีโอกราฟิกภาคภาษาไทยพบว่า ฟาโรห์ตุตันคามุนประสูติในสมัยราชวงศ์ที่ 18 ของอียิปต์โบราณซึ่งอยู่ในช่วง 1550 ปีถึง 1295 ปีก่อนคริสตกาล หนึ่งในกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอียิปต์โบราณ พระนามตุตันคามุนหมายถึงรูปเคารพที่มีชีวิตของอามุน” (Amun, เทพเจ้าแห่งอากาศของอียิปต์โบราณ)
และฟาห์โรตุตันคามุนทรงตั้งชื่อบัลลังก์ของพระองค์เองว่า “เนบเคเปอรูเร (Nebkheperure)” ซึ่งเป็นการก้มหัวให้กับพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์องค์เก่า (เทพเจ้ารา) และได้สมรสกับ “เอนเคเซนามุน (Ankhesenamun)” ลูกสาวของกษัตริย์อเคนาเตนกับราชินีเนเฟอร์ติติ (Queen Nefertitt) นักโบราณคดีพบมัมมี่สองร่างในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวที่คลอดก่อนกำหนด พระราชินีเนเฟอร์ติติที่ขึ้นชื่อว่าทรงอิทธิพลที่สุดในยุคฟาห์โร
มีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเปิดเผยพระโฉมของพระองค์ที่อาจถึงขั้นมีพระสิริโฉมที่งามกว่าพระนางคลีโอพัตราของจักรพรรดิโรมันผู้เกรียงไกร จูเลียต ซีซาห์
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ซาฮี ฮาวัสส์ (Zahi Hawass) นักโบราณคดีชื่อดังที่สุดของอียิปต์ที่เคยดำรงตำแหน่งพิพิธภัณฑ์โบราณคดีเปิดเผยว่า การจัดแสดงคอลเลกชันฟาโรห์ตุตัยคามุนเป็นหัวใจของพิพิธภัณธ์เปิดใหม่
“ทำไมพิพิธภัณฑ์นี้จึงสำคัญมากและทุกคนเฝ้ารอการเปิด? เขากล่าวและเสริมต่อว่า “เป็นเพราะฟาโรห์ตุตันคามุน”
คอลเลกชันฟาโรห์ตุตันคามุนที่สำคัญรวมไปถึง ราชรถ 6 องค์พร้อมราชอาสน์ทองคำ โลงทองคำครอบโลงศพหินและหน้ากากทองคำมัมมี่ที่ทำมาจากทองคำ อัญมณีลาพิสลาซูลี(อัญมณีที่ค่อนข้างหายาก เป็นของมีค่ามาตั้งแต่โบราณเพราะมีสีน้ำเงินสด) และกระจกสี
พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์นี้เป็นหนึ่งในไม่กี่เมกกะโปรเจกต์ของประธานาธิบดีอับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซิซี ที่มีเป้าหมายเพื่อต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจอียิปต์
ด้านในพิพิธภัณ์ที่สวยงามเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุกว่า 50,000 ชิ้นที่ใช้เวลานานร่วม 20 ปีและเงินอีก 1 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 550 ล้านดอลลาร์จากญี่ปุ่นผ่านโครงการกู้ยืม JIKA อ้างอิงจาก NHK ภาคภาษาไทย
สำหรับการก่อสร้างทำพิธีเปิดได้สำเร็จในวันเสาร์(1) ตั้งอยู่นอกกรุงไคโร ท่ามกลางวิกฤตโจรปล้นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งในฝรั่งเศสเมื่อไม่นานมานี้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ และที่อียิปต์เองโดย CNN ของสหรัฐฯเพิ่งรายงานเมื่อกันยายนล่าสุดว่า กำไลทองคำฟาโรห์อายุ 3,00 ปีหายไปเมื่อต้นเดือนจากตู้เซฟพิพิธภัณฑ์กรุงไคโรและโจรรับสารภาพว่านำไปขายต่อก่อนที่จะโดนหลอมเอาทองคำไปแล้ว
เอเอฟพีรายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวอียิปต์ เชริฟ ฟาตี(Sherif Fathy) คาดการณ์ว่า อียิปต์อาจเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ 18 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้
พร้อมเสริมว่า รัฐบาลอียิปต์ตั้งความหวังว่าพิพิธภัณฑ์ใหม่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ถึง 5 ล้านคนต่อปี และเปิดเผยว่าปัจจุบันอียิปต์เห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ 5,000 คน – 6,000 คน แต่ละวัน
“พวกเราตั้งความหวังว่าจะเพิ่มให้ได้ถึง 15,000 คนต่อวัน”