ระส่ำ! อังกฤษเจ็บสาหัส 9 หลังมือมีดไล่แทงหมู่ในรถไฟใต้ดินลอนดอนTube เต็มไปด้วยผดส.มาจนถึงสถานีคิงสครอส ตำรวจหน่วยต่อต้านก่อร้ายสอบ

เอเจนซีส์ – ตำรวจอังกฤษจับกุมคนร้าย 2 คนหลังเกิดเหตุไล่แทงหมู่บนรถไฟใต้ดินลอนดอนTube ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากพลบค่ำวันเสาร์(1 พ.ย.)วันเงินเดือนออก สกอตแลนด์ยาร์ดส่งหน่วยต่อต้านก่อการร้ายสอบสวนคดี นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ออกมาแสดงความวิตก
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเสาร์(1 พ.ย.)ว่า ตำรวจนครบาลอังกฤษสามารถจับกุมคนร้ายก่อเหตุได้ 2 คนโดยมีการส่งหน่วยต่อต้านก่อการร้ายเข้าสอบสวนนคดีสุดสะเทือนขวัญแดนผู้ดีวันรับเงินเดือนออกบนรถไฟใต้ดินTube กลางกรุงลอนดอนในช่วงเวลาผู้คนออกไปหาอาหารค่ำรับประทาน
เหตุเกิดระหว่างสถานีรถไฟดอนคาสเตอร์( Doncaster )และสถานีรถไฟ คิงส์ครอส (Kings Cross)
ตำรวจคมนาคมอังกฤแถลงว่า ตำรวจหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอังกฤษชื่อดังร่วมสอบคดีสำคัญนี้ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังเดินหน้าดำเนินคดีเพื่อหาแรงจูงใจการก่อเหตุไล่แทงหมู่นี้
ตำรวจอังกฤษใช้รหัสเตือนภัย “เพลโต” (Plato) ที่ใช้กันในหมู่เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินที่หมายถึงการโจมตีก่อการร้ายแบบไปเรื่อยๆ แต่ทว่าในเวลาต่อมาการประกาศรหัสเตือนภัยดังกล่าวได้ถูกสั่งยกเลิกแต่ไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจออกมา
ตำรวจเคมบริดจ์เชอร์ (Cambridgeshire)แถลงว่า ตำรวจอังกฤษหน่วยติดอาวุธถูกส่งเข้าไปในที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งที่สถานีฮันติงดัน (Huntingdon)เมื่อเวลา 19.39 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์(1) ซึ่งเป็นจุดที่รถไฟใต้ดินTube ชื่อดังได้หยุดวิ่งและคนร้าย 2 คนโดนจับกุม
บริการรถพยาบาลฉุกเฉินอีสต์ออฟอิงแลนด์ (East of England ambulance service) ถูกส่งเข้ามาไปจำนวนมากที่จุดเกิดเหตุ
หนึ่งในพยานที่อยู่บนรถไฟเปิดเผยถึงเหตุที่เกิดขึ้นว่า เห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินผ่านตู้โดยสารและได้ตะโกนเตือนไปยังคนอื่นๆว่า “พวกขามีมีด ผมถูกแทง”
พยานคนดังกล่าวได้เปิดเผยกับสกายนิวส์ว่า ชายคนนั้นเลือดไหลออกมามากและในเวลานั้นรถไฟได้หยุดลง คนเหล่านั้นนอนอยู่บนพื้น
“คนๆนั้นในท้ายที่สุดล้มลงบนพื้น พวกเขาถูกนำส่งรถพยาบาลเกือบทันที” พยานที่เป็นเพศชายเล่า
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ตำรวจติดอาวุธกำลังจ่ออาวุธตัวเองไปที่ชายคนหนึ่งที่กำลังยืนบนชานชะลาพร้อมมีดเล่มโต แต่ในเวลาต่อมาชายคนดังกล่าวโดนจับหลังโดนเครื่องไฟฟ้าช็อต
หนึ่งในพยานเล่าว่า พวกเขาเห็นราว 6 คน – 8 คนได้รับบาดเจ็บ ส่วนอีกคนชี้ไปว่าอาจมีมากถึง 12 คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไล่แทงนี้
ตำรวจอังกฤษแถลงว่า การไล่แทงเกิดเมื่อเวลส 18.25 น.ระหว่างที่รถไฟใต้ดินเส้น LNER กำลังวิ่งไม่นานหลังจากออกจากสถานีปีเตอร์โบโร (Peterborough)
ด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ แถลงว่า เหตุการณ์ไล่แทงนี้เป็นที่น่าวิตกกังวลอย่างสูงในขณะเดียวกันเขายังเรียกร้องให้ประชาชนแดนผู้ดีทำตามคำนะนำของตำรวจ
ด้านรัฐมนตรีมหาดไทยอังกฤษ ชาบานา มาห์มู๊ด (Shabana Mahmood) ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกเสียใจอย่างสูงที่ได้ทราบข่าวการไล่แทง พร้อมเรียกร้องไม่ให้ผู้คนออกมาแสดงความเห็นหรือการคาดการณ์ในช่วงนี้ซึ่งยังเป็นช่วงต้นของการสอบสวน