อ้าปากค้าง!กัมพูชายันปลอดภัยสำหรับผู้มาเยือน ไม่เคยมีนทท.ตกเป็นเหยื่อสแกมแม้แต่คนเดียว

ฮวต ฮัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา ยืนยันเมื่อวันศุกร์(31ต.ค.) ว่ากัมพูชารับประกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน พร้อมเน้นย้ำประเทศของเขายังคงเป็นจุดหมายหลายทางที่ปลอดภัย มีการต้อนรับขับสู้ที่ดีเลิศ และไม่เคยมีนักท่องเที่ยวรายใดที่ตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์แม้แต่คนเดียว
รัฐมนตรีรายนี้บอกว่ากัมพูชาคือจุดหมายปลายทางที่ผู้มาเยือนทุกๆท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างสมเกียรติและไว้วางใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลกัมพูชาได้ใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นในทันที ในการปราบปรามทุกกิจกรรมสแกมออนไลน์
เขาเน้นย้ำว่ารัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับประเด็นสแกมออนไลน์และรับรู้ถึงความกังวลของประชาชนและสื่อมวลชนทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม เขามองว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องให้ความกระจ่างว่าประเด็นเหล่านี้เป็นเหตุการณ์โดดๆ และพวกผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายต่างชาติผิดกกฎหมาย ที่เข้ามาแหล่งหลบภัยในกัมพูชา
"พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ไม่ได้สะท้อนบุคลิกที่แท้จริงของประชาชนชาวกัมพูชาหรือจิตวิญญาณที่แท้จริงของประเทศของเรา" เขากล่าว พร้อมอธิบายต่อว่า กัมพูชา เดินหน้าเสาะแสวงหาสันติภาพและยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย มีการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวทุกคนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เชื่อมั่นและสมเกียรติ
เขาอ้างว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ได้เน้นย้ำให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเข้มข้นและในทันที สำหรับปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์ทุกรูปแบบ
ฮวต ฮัก บอกต่อว่ากระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่มีอำนาจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำลังใช้มาตรการต่างๆด้วยความกระตือรือร้นปราบปรามปฏิบัติการผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ในทุกรูปแบบ ปฏิบัติการเหล่านี้นำมาซึ่งการจับกุมและเนรเทศพวกผู้กระทำผิดและรื้อถอนที่ตั้งที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น
รัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชา อ้างว่าแม้มีรายงานข่าวอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมออนไลน์ในกัมพูชา แต่ข้อเท็จจริงคือไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่รายเดียวที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์เหล่านั้น ขณะที่คนอื่นๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกผู้กระทำผิดเสียเอง
รายงานของพนมเปญโพสต์ ระบุในในเดือนกรกฏาคม รัฐบาลได้เปิดยุทธการล่าสุดในการกำจัดการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีรูปแบบนี้ ผลก็คือสามารถจับกุมตัวแกนนำปฏิบัติการอาชญากรรมหลายคน และเนรเทศชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของคนเหล่านั้น
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)