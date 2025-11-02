เอาแล้วไง!เวเนฯขอความช่วยเหลือ'รัสเซีย-จีน-อิหร่าน' หลังส่อเค้าเปิดศึกกับสหรัฐฯ

เวเนซุเอลา ร้องขอความช่วยเหลือจากรัสเซีย จีนและอิหร่าน ในการยกระดับการป้องกันตนเอง ท่ามกลางสถานการณ์เผชิญหน้ากับสหรัฐฯ ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์เมื่อวันศุกร์(31ต.ค.) อ้างแหล่งเอกสารรัฐบาลอเมริกา
วอชิงตันโพสต์ อ้างว่าประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ส่งหนังสือถึงประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ร้องขอเรดาร์ตรวจจับ โดยอ้างอิงตรงๆถึงสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายกับสหรัฐฯ นอกจากนี้แล้วเวเนซุเอลา ยังเร่งเร้าอิหร่าน ให้มอบอุปกรณ์รบกวนเรดาร์และกองโดรนที่มีศักยภาพบินได้ไกลสูงสุด 1,000 กิโลเมตร
ในรายงานของวอชิงตันโพสต์ ระบุว่า รามอน เซเลสติโน เวลาซเกวซ รัฐมนตรีคมนาคมเวเนซุเอลา ส่งมอบหนังสือร้องขอดังกล่าวแก่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ระหว่างที่เขาเดินทางเยือนมอสโกเมื่อเดือนที่แล้ว ในหนังสือดังกล่าวเป็นการร้องขอขีปนาวุธอย่างไม่เจาะจงและขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมฝูงบินขับไล่ Su-30MK2 และระบบเรดาร์ที่ทางเวเนซุเอลาเคยจัดซื้อมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามรายงานข่าวบอกว่าไม่เป็นที่ชัดเจนว่ารัสเซีย จีนและอิหร่าน ตอบสนองกับคำร้องขออย่างไร
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวหา มาดูโร ปฏิบัติการแก๊งก่อการร้ายด้านยาเสพติด ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้าไปยังอเมริกา และตั้งรางวัลนำจับเขา วอชิงตันส่งกองเรือรบขนาดใหญ่เข้าไปยังทางตะวันตกของแคริบเบียน และนับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา ได้ทำการโจมตีในน่านน้ำสากลไปแล้วหลายรอบ เล่นงานเรือหลายสิบลำที่พวกเขากล่าวหาว่าเป็นของพวกแก๊งค้ายา อย่างไรก็ตาม มาดูโร ปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวและโวยวายว่าทรัมป์ กำลังจัดฉากสงครามใหม่
เมื่อวันจันทร์(27ต.ค.) รัสเซียให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับเวเนซุเอลา ที่ผ่านการลงนามมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มาเรีย ชาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า "มอสโกสนับสนุนการป้องกันอธิปไตยแห่งชาติของเวเนซุเอลา" และจะช่วยเหลือเวเนซุเอลาผ่านพ้นภัยคุกคามต่างๆนานา ไม่ว่ามันจะมาจากไหนก็ตาม
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)