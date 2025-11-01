ผู้นำฝ่ายค้าน 'ไต้หวัน' คนใหม่เตือนความเสี่ยงเกิด 'สงครามกับจีน' ลั่นพร้อมเดินหน้าสร้างสันติภาพกับปักกิ่ง

ผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่ของไต้หวันเข้ารับตำแหน่งเมื่ออย่างเป็นทางการในวันนี้ (1 พ.ย.) พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามกับจีน และให้คำมั่นสัญญาว่าจะเปิดศักราชใหม่แห่งสันติภาพกับปักกิ่ง
เจิ้ง ลี่เหวิน (鄭麗文) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ เข้ารับตำแหน่งผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองและทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นกับปักกิ่งซึ่งมองว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยของตนเอง
“นี่คือช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด ช่องแคบไต้หวันกำลังเผชิญกับอันตรายทางทหารอย่างร้ายแรง และโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด” เจิ้ง กล่าวกับสมาชิกพรรคก๊กมินตั๋ง ณ สนามกีฬาในร่มของโรงเรียนมัธยมปลายในกรุงไทเป
“ความมั่นคงของไต้หวันต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากสงครามอย่างต่อเนื่อง”
แม้ว่าพรรคก๊กมินตั๋งจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปักกิ่งมาโดยตลอด แต่รัฐบาลไต้หวันซึ่งนำโดยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ของ ไล่ ชิงเต๋อ กลับคัดค้านอย่างหนักต่อการอ้างสิทธิ์อธิปไตยของจีน
เจิ้ง วัย 55 ปี ได้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนไปดำเนินนโยบายสานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับปักกิ่งยิ่งกว่า เอริค ชู อดีตประธานพรรคก๊กมินตั๋งที่มีบุคลิกสุภาพนุ่มนวลและมีแนวคิดสากลนิยม แต่ก็ไม่ได้เดินทางเยือนจีนเลยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานพรรคตั้งแต่ปี 2021
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนได้ส่งข้อความแสดงความยินดีอย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ เจิ้ง ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งเมื่อเดือนที่แล้ว และเรียกร้องให้มีความพยายามผลักดัน "การรวมชาติ" ในข้อความถึงเธอด้วย
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนบางคนเรียก เจิ้ง ว่า "เทพธิดาแห่งการรวมชาติ" ซึ่งเธอกล่าวในสัปดาห์นี้ว่า เธอได้รับฉายามากมายทางออนไลน์ และเสริมว่า "หากมันผิดพลาดหรือไม่เป็นความจริง ก็คิดเสียว่าเป็นเรื่องขำๆ ไป"
เสี่ยว ซวี่เฉิน (蕭旭岑) รองประธานพรรคก๊กมินตั๋งคนใหม่ เดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้ และได้พบกับซ่ง เทา (宋涛) หัวหน้าสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน
เจิ้ง ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับนโยบายของเธอที่มีต่อจีนในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะหัวหน้าพรรค และไม่ได้ระบุว่าเธอจะเดินทางเยือนจีนหรือไม่ แต่บอกว่าเธอจะทำงานเพื่อสันติภาพ
“พรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) จะเป็นพรรคที่เปิดศักราชใหม่แห่งสันติภาพข้ามช่องแคบไต้หวัน และนำไต้หวันก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่นอน” เธอกล่าว
เจิ้ง ยังคัดค้านการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ซึ่งการใช้จ่ายนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสหรัฐฯ
แม้ว่าพรรคก๊กมินตั๋งจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้ว แต่พรรคและพรรคพันธมิตรอย่างพรรคประชาชนไต้หวัน (Taiwan People's Party) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก ต่างก็ครองที่นั่งในสภานิติบัญญัติมากที่สุด ซึ่งสร้างความยุ่งยากลำบากให้กับพรรครัฐบาล DPP ในการพยายามผลักดันงบประมาณและกฎหมายอื่นๆ
หนึ่งในภารกิจแรกของ เจิ้ง คือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงปลายปีหน้า แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นภายในประเทศเป็นหลัก แต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นมาตรวัดคะแนนนิยมพรรคที่สำคัญก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ในปี 2028
ที่มา: รอยเตอร์