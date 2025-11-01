'ไล่ ชิงเต๋อ' ลั่น! ไต้หวันไม่ต้องการแนวทาง 'หนึ่งประเทศ-สองระบบ' ของจีน

ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวันกล่าวเมื่อวันศุกร์ (31 ต.ค.) ว่า ไต้หวันไม่ต้องการหลัก "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ของจีน และจะธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตย และมุ่งมั่นที่จะปกป้องตนเอง โดยปฏิเสธความพยายามล่าสุดของปักกิ่งที่ต้องการทำให้ไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของจีน
รัฐบาลจีนประกาศในสัปดาห์นี้ว่า "ไม่ตัดความเป็นไปได้" ที่จะใช้กำลังกับไต้หวันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวยิ่งกว่าในบทความของสื่อรัฐบาลที่บอกว่าจะปกครองไต้หวันด้วยแนวทางรอมชอม หากไต้หวันมาอยู่ภายใต้ระบบเขตปกครองตนเองของจีนในลักษณะเดียวกับฮ่องกงและมาเก๊า
ไล่ ซึ่งถูกจีนตราหน้าว่าเป็น "นักแบ่งแยกดินแดน" บอกกับทหารที่ฐานทัพในเมืองหูโข่วทางตอนเหนือของไต้หวันว่า ความแข็งแกร่งเท่านั้นจะนำมาซึ่งสันติภาพที่แท้จริง
"การยอมรับข้อเรียกร้องของผู้รุกราน และการละทิ้งอำนาจอธิปไตยนั้น ไม่สามารถบรรลุสันติภาพได้อย่างแน่นอน ดังนั้น เราต้องธำรงไว้ซึ่งสถานะเดิมด้วยศักดิ์ศรีและความมุ่งมั่น คัดค้านการผนวกดินแดน การรุกราน และการบังคับให้รวมชาติอย่างเด็ดขาด" เขากล่าว
“เราปฏิเสธ ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ เพราะเราจะยึดมั่นในระบบรัฐธรรมนูญที่เสรีและประชาธิปไตยของเราตลอดไป” ไล่ กล่าวเสริม
สำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทั้งนี้ ไม่มีพรรคการเมืองหลักใดๆ ในไต้หวันที่ประกาศสนับสนุนหลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ของจีน
ไล่ ระบุว่า สาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นชื่อทางการของไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้อยู่ภายใต้กันและกัน อำนาจอธิปไตยของไต้หวันไม่อาจละเมิดหรือผนวกรวมได้ และอนาคตของไต้หวันขึ้นอยู่กับประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้น
"ประชาชนไต้หวันที่ปกป้องอำนาจอธิปไตยและธำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตประชาธิปไตยและเสรีภาพของตนไม่ควรถูกมองว่าเป็นการยั่วยุ การลงทุนด้านการป้องกันประเทศคือการลงทุนเพื่อสันติภาพ" เขาย้ำ
ไล่ ให้คำมั่นที่จะเพิ่มงบประมาณด้านการทหารเป็น 5% ของ GDP ภายในปี 2030 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศ ท่ามกลางภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากจีน
ไล่ เดินทางไปที่เมืองหูโข่วเพื่อเข้าร่วมพิธีประจำการรถถัง M1A2T Abrams กองพันแรกของไต้หวัน ซึ่งผลิตโดยบริษัท เจเนอรัล ไดนามิกส์ แลนด์ ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือ เจเนอรัล ไดนามิกส์ จีดีเอ็น ของสหรัฐฯ
จนถึงขณะนี้ ไต้หวันได้รับรถถัง M1A2T จำนวน 80 คันจากทั้งหมด 108 คันที่สั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐฯ นั้นเป็นผู้สนับสนุนและซัพพลายเออร์อาวุธระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของไต้หวัน แม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการก็ตาม
สหรัฐฯ มีพันธกรณีตามกฎหมายที่จะต้องจัดหาเครื่องมือป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวัน แม้ว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จะยังไม่อนุมัติการขายอาวุธใหม่ใดๆ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปีนี้เลยก็ตาม
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้พบปะกับ ต่ง จวิน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันศุกร์ (31) และเผยว่าตนได้ย้ำถึงความกังวลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับกิจกรรมของจีนรอบๆ ไต้หวัน รวมถึงในน่านน้ำพิพาททะเลจีนใต้
ต่ง กล่าวว่า "การรวมชาติ" ระหว่างจีนและไต้หวันเป็นแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้ และสหรัฐฯ ควรมีจุดยืนที่ชัดเจนในการคัดค้านเอกราชของไต้หวัน
ที่มา: รอยเตอร์