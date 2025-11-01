สื่อผู้ดีเปิดสาเหตุ “ทรัมป์” สั่งอเมริกากลับมาทดสอบนิวเคลียร์รอบใหม่ พบ “ปูติน” แอบยิงมิสไซล์นิวเคลียร์ต้องห้าม Novator 9M729 โจมตียูเครน พิสัยทำการไกลมากออกแบบเป็นพิเศษเพื่อคุกคามยุโรป

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แอบโจมตียูเครนด้วยมิสไซล์ต้องห้าม Novator 9M729 พิสัยทำการเชื่อไกลถึง 2,500 ก.ม บีบทรัมป์เข้าตาจนต้องสั่งอเมริกากลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์รอบใหม่
เดอะซันของอังกฤษรายงานวันศุกร์(31 ต.ค)ว่า การยิงมิสไซล์ต้องห้าม Novator 9M729 ของมอสโกนี้ถูกกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงยุโรปมากที่สุดภายใต้ร่มความมั่นคงของนาโตหลังรัสเซียส่งกำลังทหารเข้ายึดยูเครนเมื่อเกือบ 4 ปีก่อนหน้า เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงาน
มิสไซล์ต้องการสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ ความน่าสะพรึงกลัวที่ Novator 9M729 ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตียุโรปโดยเฉพาะ
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า ข่าวกรองลับยูเครนชี้ให้เห็นว่า รัสเซียยังมิสไซล์ Novator 9M729 แบบจากภาคพื้นสู่อากาศเข้ามาโจมตีในยูเครนตั้งแต่สิงหาคมไม่ต่ำกว่า 23 ครั้ง
ทั้งนี้การทดสอบยิงก่อนหน้าเคยเกิดขึ้นในปี 2022
เดอะซันรายงานว่า มิสไซล์ Novator 9M729 ของรัสเซียนี้ละเมิดสนธิสัญญาระหว่างอเมริกาและรัสเซีย และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เดินออกมาในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งหลังแอบจับได้ว่าประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กำลังแอบซุ่มพัฒนามิสไซล์ต้องห้ามตัวนี้อยู่
วันพฤหัสบดี(30 ต.ค) ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้คนทั้งโลกตาค้างด้วยการประกาศให้กองทัพสหรัฐฯหันกลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองอีกครั้ง และฝ่ายรัสเซียเวลานี้ได้ตอบโต้ด้วยการข่มขู่จะเร่งรีบการทดสอบเช่นเดียวกัน
การยิงทดสอบอาวุธร้ายแรงที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ของรัสเซียติดต่อกันในช่วงนี้ เดอะซันชี้ว่า อย่างไม่เป็นที่ต้องสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการตัดสินใจผู้นำอเมริกันให้หันกลับมาทดสอบนิวเคลียร์รอบใหม่
ที่ผ่านมาฝ่ายมอสโกมักอ้างว่ามิสไซล์ Novator 9M729 มีพิสัยทำการสูงสุดที่ 500 ก.ม แต่อเมริกาเชื่อว่านั่นเป็นคำโกหกและเชื่อว่าพิสัยทำการสามารถไปไกลกว่านั้นมาก
โดยผู้เชี่ยวชาญอาวุธตะวันตกได้ประเมินว่ามิสไซล์นี้มีพิสัยทำการไกลราว 2,500 ก.ม
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า มอสโกปฎิเสธที่จะทำลายสต็อกอาวุธของตัวเองในปี 2019 ส่งผลทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกข้อตกลงกำลังอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง INF (intermediate nuclear forces treaty) ที่มีเนื้อหาห้ามมิสไซล์ตามปกติและมิสไซล์นิวเคลียร์แบบภาคพื้นที่มีพิสัยทำการระหว่าง 500 ก.ม – 5,500 ก.ม
สนธิสัญญา INF ถูกลงนามครั้งแรกเมื่อปี 1987 โดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โรนัลด์ เรแกน และอดีตประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต มิคาอิล กอร์บาเชฟ เพื่อยุติการแข่งสะสมอาวุธสมัยสงครามเย็นในภูมิภาค
ทั้งนี้พบว่าระบบที่คล้ายกันในสมัยยุค 80 ฝ่ายอเมริกันได้เพิกถอนและห้ามมิสไซล์โทมาฮอว์กศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์แบบยิงจากภาคพื้นเพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญา แต่วอชิงตันเลือกที่จะใช้แบบยิงจากอากาศและจากทะเลที่ไม่อยู่ในสนธิสัญญา
แต่ทว่าในเวลาเดียวกัน มอสโกกลับเล่นแง่แอบพัฒนาพร้อมไปการผลิตอาวุธที่ละเมิดสนธิสัญญาอย่างลับๆ
ทั้งนี้แหล่งข่าวยูเครนได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า หนึ่งในการยิงมิสไซล์ 9M729 ของรัสเซียที่โจมตีมาที่ยูเครนในวันที่ 5 ต.คนั้นบินไกลระยะทาง 1,200ก.ม
เดลีเทเลกราฟวิเคราะห์ว่า การผงาดขึ้นมาของมิสไซล์รัสเซียที่ละเมิดสนธิสัญญา Novator 9M729 นี้เป็นการส่งสัญญาณว่าผู้นำรัสเซียกำลังประสบกับความยากลำบากในความปราถนาเพื่อกดดันประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ในระหว่างที่การเจรจาสันติภาพถูกผลักดดันออกมาจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ
และชี้ว่า อีกทั้งมอสโกประสบความยากลำบากในการทำสงครามทางอากาศกับยูเครน ไม่สามารถโจมตีหลายเมืองได้พร้อมกันในแต่ละคืนเพราะอาวุธในคลังเหลือน้อย
เดอะซันรายงานว่า การตัดสินใจของทรัมป์ให้กลับมาทดสอบระเบิดนิวเคลียร์อีกครั้งจากความกดดันจากปักกิ่งที่เพิ่มหัวรบนิวเคลียร์คลังแสงอย่างรวดเร็วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยผู้นำอเมริกันกล่าวว่า ในขณะที่สหรัฐฯมีคลังแสงนิวเคลียร์ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก รัสเซียมาเป็นอันดับ 2 และจีนมาเป็นอันดับ 3 แต่ทว่าจะเท่ากันภายในแค่ 5 ปี
โดยมีรายงานว่าปักกิ่งเพิ่มหัวรบนิวเคลียร์ในคลังแสงมากกว่า 2 เท่าของจำนวน 600 หัวรบในปี 2025 จากแต่เดิมที่ 300 หัวรบในปี 2020
ทางเจ้าหน้าที่การทหารอเมริกันประเมินว่า จีนจะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์กว่า 1,000 ระบบภายในปี 2030