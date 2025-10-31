มาแล้ว! กลุ่มเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์ WWII ในญี่ปุ่นเปิดฉากประท้วงคำสั่งทรัมป์สั่งให้ทดสอบนิวเคลียร์ในรอบ 30 ปี

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – กลุ่มที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2024 ตัวแทนเหยื่อผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สหรัฐฯใช้ระเบิดนิวเคลียร์ 2 ลูกเพื่อทำให้จักรวรรดิญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ส่งกำลังแผ่อิทธิพลไปทั่วภูมิภาคเอเชียทั้งฟิลิปปินส์ เกาหลี จีน และไทย ต้องยอมจำนนหลังการเสียชีวิตของผู้นำนาซี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ล่าสุดออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อคำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งให้อเมริกาหวนคืนสู่การทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งตามหลังข่าวรัสเซียได้ทดสอบโดรนดำน้ำนิวเคลียร์
เอเอฟพีรายงานวันศุกร์(31 ต.ค)ว่า กลุ่มตัวแทนผู้รอดชีวิตญี่ปุ่นจากระเบิดนิวเคลียร์สหรัฐฯที่ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2024 ล่าสุดออกมาวิจารณ์ความไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงต่อคำสั่งผู้นำ
สหรัฐฯที่ไฟเขียวให้อเมริกาหวนคืนกลับทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ของตัวเองอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน เกิดขึ้นหลังรัสเซียอวดความสำเร็จติดต่อกันในการทดสอบโดรนใต้น้ำ หรือ ซูเปอร์ตอร์ปิโด ซึ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์และสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ รวมทั้งทดสอบขีปนาวุธร่อนใช้พลังงานนิวเคลียร์และติดหัวรบนิวเคลียร์ได้เช่นกันเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนหน้านั้นกลายเป็นการเปิดฉากการแข่งขันทางนิวเคลียร์รอบใหม่ของโลกในช่วงเวลาที่สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ของโลกตรึงเครียด
ทั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 200,000 คนต้องเสียชีวิตหลังสหรัฐฯตัดสินใจส่งระเบิดนิวเคลียร์จำนวน 2 ลูกมาที่จ.ฮิโรชิมาและจ.นางาซากิเมื่อวันที่ 6 ส.ค ปี 1945 และวันที่ 9 ส.ค ปี 1945 เพื่อบีบบังคับให้ยอมจำนนหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ในแผ่นดินยุโรปจบลงเมื่อผู้นำนาซี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เสียชีวิตด้วยการยิงตัวเองตายคาบังเกอร์กลางกรุงเบอร์ลิน เยอรมัน เมื่อวันที่ 30 เม.ย ปี 1945
แต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชียที่จักรวรรดิญี่ปุ่นส่งทหารแดนอาทิตย์อุทัยออกไปรุกรานทั่วภูมิภาคเอเชียทั้งฟิลิปปินส์ เกาหลี จีน ที่ทำให้เกิดเหยื่อหญิงบำบัดทางอารมณ์ และไทยซึ่งมีการแบ่งเป็น 2 ฝ่ายโดยฝ่ายรัฐบาลได้เข้ากับฝ่ายนาซีเยอรมันและญี่ปุ่นและฝ่ายเสรีไทยเข้ากับฝ่ายสัมพันธมิตรของสหรัฐฯ อังกฤษ และอดีตสหภาพโซเวียต
โดยในไทยที่มีการจับเชลยกำลังทหารฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งอเมริกันและอังกฤษในการสร้างสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำแคว ทั้งนี้ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะและมีพิธีลงนามการยอมรับการปราชัยอย่างเป็นทางการบนเรือรบอเมริกัน USS Missouri ที่อ่าวโตเกียว อ้างอิงจากวิกีพีเดีย
เอเอฟพีรายงานว่า บรรดาผู้รอดชีวิตจากระเบิดนิวเคลียร์รู้จักในชื่อ hibakusha ได้ออกมาต่อสู้เป็นเวลาหลายสิบปีจากความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงสิ่งที่ฝังในใจที่มักเกิดขึ้นกับเหยื่อในเหตุการณ์รุนแรงเหล่านี้
แต่ทว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันพฤหัสบดี(30) ก่อนหน้าการประชุมซัมมิตกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง คู่ปรับทั้งด้านการค้าและความขัดแย้งทะเลจีนใต้ได้ออกคำสั่งไปยังกระทรวงการสงครามสหรัฐฯให้เริ่มต้นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เพื่อให้เท่าเทียมกับจีนและรัสเซีย ส่งผลทำให้เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ Nihon Hidankyo ได้ส่งจดหมายเพื่อยื่นประท้วงที่สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงโตเกียว
ซึ่งในหนังสือมีใจความว่า “คำสั่งนี้ขัดแย้งโดยตรงต่อความพยายามของนานาชาติทั่วโลกในความพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะมีสันติภาพโลกโดยปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โดยสิ้นเชิง”
ด้านนายกเทศมนตรีนางาซากิออกมาประณามคำสั่งทรัมป์โดยกล่าวว่า “มันล้มความพยายามของคนทั่วโลกที่ต้องหลั่งเลือดและน้ำตาเพื่อตระหนักว่าโลกต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์”
และเสริมต่อว่า “หากมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เริ่มขึ้นทันที มันจะไม่ทำให้เขาไม่มีคุณค่าต่อรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเช่นนั้นหรือ?” นายกเทศมนตรี ชิโระ ซูซูกิ (Shiro Suzuki) แถลงต่อนักข่าวในวันพฤหัสบดี(30) โดยอ้างอิงไปถึงความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่นคนใหม่ ซานาเอะ ทาคาอิชิ (Sanae Takaichi)เพื่อเสนอชื่อประธานาธิบดีทรัมป์ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
Hidankyo ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าของเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์ญี่ปุ่นได้เคยแสดงสุนทรพจน์ระหว่างการรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่กรุงออสโล เมื่อปี 2024 เรียกร้องให้ทั่วโลกละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์
ทั้งนี้กลุ่มผู้รอดชีวิตนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นอีก 2 กลุ่มที่มีฐานในจ.ฮิโรชิมาได้ออกแถลงการณ์ต้านทันที โดยกล่าวว่า “พวกเราขอประท้วงอย่างรุนแนงและเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ว่าไม่สมควรให้มีการทดลองเช่นนั้นเกิดขึ้น”
“ในสงครามนิวเคลียร์ ไม่มีใครเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ (แต่)มนุษย์ทั้งมวลเป็นผู้สูญเสีย” ฮิโรชิมา คองเกรส ต่อต้าน อะตอมมิกบอมบ์และไฮโดรเจนบอมบ์ (Hiroshima Gensuikin) และสมาพันธ์จังหวัดฮิโรชิมาแห่งสมาคมเหยื่อระเบิดปรมาณูกล่าวผ่านแถลงการณ์ร่วมที่ได้ส่งตรงไปยังสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงโตเกียว
ในแถลงการณ์เสริมว่า “ธรรมชาติของโหดร้ายของอาวุธนิวเคลียร์เป็นหลักฐานจากการประจักษ์พยานความสูญเสียในฮิโรชิมาและนางาซากิ”
เอเอฟพีชี้ว่า คำประกาศของทรัมป์ในการทดสอบนิวเคลียร์นี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนมากนักที่อาจหมายถึงการทดสอบระบบอาวุธหรือการทดสอบการระเบิดที่สหรัฐฯไม่ได้ทำมาตั้งแต่ปี 1992