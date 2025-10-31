สื่อเขมรตีข่าวเย้ยไทย!ชี้การท่องเที่ยวเสื่อมถอยอย่างหนัก แหล่งสำคัญๆนักท่องเที่ยวหดหาย

สื่อกัมพูชารายงาน ไทย หนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวลำดับต้นๆของโลก เวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรง ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งหลายอย่าง ภูเก็ต, เชียงใหม่และพัทยา กำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวหดหาย การใช้จ่ายน้อยลงและภาคธุรกิจค่อยๆปิดตัวกันไปทีละรายๆ
Kampucheathmey สื่อมวลชนกัมพูชาอ้างรายงานข่าวของเว็บไซต์ Phuket Express ระบุว่าในจังหวัดภูเก็ต ยอดผู้เข้าพักตามโรงแรมต่างๆลดลงราว 50% ถึง 60% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025 จำนวนนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเคยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของไทย ลดลงประมาณ 34% พร้อมบอกว่าห้างร้านขนาดเล็ก ร้านค้าริมฝั่งทะเลและบริษัททัวร์ เวลานี้กำลังเผชิญกับความยากลำบากทางการเมือง แม้ว่าเหล่าโรงแรมหรูยังคงดึงดูดใจแขกต่างชาติบางส่วน แต่ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องพึ่งพิงกรุ๊ปทัวร์ กำลังพบเห็นลูกค้าลดน้อยถอยลง
ในจังหวัดเชียงใหม่ ทางภาคเหนือของไทย kampucheathmey ระบุว่าก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน พร้อมอ้าง Chiang Mai Citylife รายงานว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศข้ามชาติลดลง 30% และนักท่องเที่ยวในประเทศลดลง 20% ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2025 ต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นและกรุ๊ปทัวร์จีนที่ลดลง ทำตลาดกลางคืน วัดต่างๆและแหล่งที่ตั้งทางวัฒนธรรมเงียบเชียบผิดปกติ เจ้าของเกสต์เฮาส์ท้องถิ่นและคนขายของที่ระลึกมีรายได้ลดลงอย่างมาก
ขณะเดียวกันมีรายงานว่ารายได้ของโรงแรมต่างๆในพัฒนาก็ลดลงอย่างรุนแรง ผลสำรวจของ Pattaya Mail พบว่าผู้ปฏิบัติการด้านธุรกิจโรงแรมมากกว่าครึ่ง คาดหมายว่าจะมีกำไรลดลงในปีนี้ และมีเกือบ 1 ใน 3 ที่คาดการณ์ว่าอาจรายได้จะลดลงมากกว่า 20% ส่วนบาร์ บริษัททัวร์และธุรกิจขนาดเล็ก ค่อยๆปิดตัวตามลำดับหรือไม่ก็ปรับลดพนักงาน ท่ามกลางจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง
Kampucheathmey อ้างความเห็นของนักวิเคราะห์ที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ระบุว่ามีหลายปัจจัยที่จับเคลื่อนตัวเลขที่ลดลง นักท่องเที่ยวจีนน้อยลงสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและความกังวลด้านความปลอดภัย การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆอย่างเวียดนามและญี่ปุ่น และการใช้จ่ายภายในประเทศที่อ่อนแอ ทั้งนี้คาดหมายว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของไทยในปี 2025 จะยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนหน้าโควิด-19 อยู่ราวๆ 20%
รายงานของสื่อมวลชนกัมพูชาระบุว่าสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนราว 12% ถึง 15% ของจีพีดีของไทย และสนับสนุนการจ้างงานหลายล้านอัตรา ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2025 เหลือเพียง 1.8% โดยอ้างอิงความอ่อนแอของภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลัก
