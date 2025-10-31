ไม่ยอมก้มหัว!ญี่ปุ่นเมินทรัมป์กดดัน กร้าวเดินหน้านำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีจากรัสเซีย

ญี่ปุ่นจะเดินหน้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) จากรัสเซียต่อไป แม้ถูกกดดันให้หยุดซื้อโดยสหรัฐฯ จากคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิชิ ที่บอกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อช่วงกลางสัปดาห์
ทรัมป์ ซึ่งเดินทางเยือนกรุงโตเกียว ส่วนหนึ่งในโปรแกมทัวร์เอเชียในวงกว้าง มีข่าวว่าได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นระงับนำเข้าพลังงานรัสเซีย แต่เป็นที่เข้าใจว่าทาง ทาคาอิชิ เน้นย้ำถึงความจำเป็นทางพลังงานของญี่ปุ่น
รัสเซียมีสัดส่วนราวๆ 9% ของการนำเข้าแอลเอ็นจีทั้งหมดของญี่ปุ่น และ ทาคาอิชิ กล่าวว่ามาตรการปิดล้อมการส่งออกของรัสเซีย รังแต่จะก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น "มันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้"
ก่อนหน้านี้มื่อช่วงต้นเดือน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ แสดงความหวังว่าญี่ปุ่นจะหยุดซื้อพลังงานรัสเซีย และ ทรัมป์ ได้เน้นย้ำเสียงเรียกร้องดังกล่าวระหว่างที่เขาพบปะกับ ทาคาอิชิ
ทาคาอิชิ นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมหัวแข็ง เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาหที่แล้ว ว่ากันว่าเขาให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นเหนือแรงกดดันจากต่างชาติ ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงชาติเดียว ที่ขัดขืนเสียงเรียกร้องของสหรัฐฯ โดยมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม ทาง ตุรกี ก็ได้ปฏิเสธอเมริกาเช่นกัน ที่ขอให้ปลีกตัวออกห่างจากก๊าซรัสเซีย อ้างถึงความมั่นคงทางพลังงาน
สหภาพยุโรปเห็นพ้องค่อยๆลดระดับการนำข้าแอลเอ็นจีของรัสเซีย ส่วนหนึ่งในแพ็คเกจคว่ำบาตรรอบที่ 19 ที่บังคับใช้ในเดือนตุลาคม มาตรการดังกล่าวกำหนดให้สัญญาระยะสั้นทั้งหลายต้องหมดอายุลงภายใน 6 เดือน และการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียทั้งหมด ในนั้นรวมถึงแอลเอ็นจี จะยุติลงในวันที่ 1 มกราคม 2028
มอสโก ปฏิเสธข้อจำกัดต่างๆนานาของอียูและสหรัฐฯ โดยชี้ว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายและรังแต่จะทำร้ายตนเอง
(ที่มา:นิกเกอิเอเชีย/อาร์ทีนิวส์)