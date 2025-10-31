แล้วไทยล่ะ!สิงคโปร์เอาจริงล่าพลเมืองและคนมาเลย์34ราย เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติเขมรหลอกคนในปท.

รวมแล้วมีชาวสิงคโปร์ 27 รายและชาวมาเลเซีย 7 ราย ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจสิงคโปร์ ตามคำกล่าวหาเป็นส่วนหนึ่งแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติที่มีฐานปฏิบัติการในกัมพูชา ซึ่งเล่นงานเหยื่อชาวสิงคโปร์ ผ่านกลลวงแอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล
กองกำลังตำรวจสิงคโปร์แถลงเมื่อวันพุธ(29ต.ค.) ว่าแก๊งอาชญากรรมดังกล่าวเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการหลอกหลวงต้มตุ๋น 438 คดี ผลก็คือก่อความสูญเสียไม่ต่ำกว่า 41 ล้านสิงคโปร์(ราว 1,025 ล้านบาท)
อ้างอิงข้อมูลตำรวจสิงคโปร์ ระบุสามารถระบุตัวตนพวกผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ ที่ปัจจุบันอยู่นอกสิงคโปร์ ผ่านปฏิบัติการร่วมหนึ่งๆที่ดำเนินการร่วมกับตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเมื่อวันที่ 9 กันยายน ในการจัดการกับแก๊งๆหนึ่งที่เชื่อว่ากำกับดูแลเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์แห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ
ปฏิบัติการครั้งนี้นำมาซึ่งการจับกุมบุคคลต่างๆ 15 ราย ในสิงคโปร์ ในนั้นเป็นชาวสิงคโปร์ 12 คน ชาวมาเลเซีย 2 คนและชาวฟิลิปปินส์ 1 คน ไม่นานตามหลังปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชา พวกผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาในวันที่ 11 กันยายน และ 12 กันยายน สำหรับการเป็นสมาชิกท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งแก๊งอาชญากรรม
"จากการสืบสวนเพิ่มเติมและหลักฐานที่รวบรวมในกัมพูชา ทางกองกำลังตำรวจสิงคโปร์สามารถระบุตัวตนชาวสิงคโปร์ เพิ่มเติมอีก 27 รายและชาวมาเลเซีย 7 ราย ตามคำกล่าวหาว่าเป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรรม และเชื่อว่ามีฐานปฏิบัติการในเขตล้อมรั้วสแกมเมอร์เดียวกันในกรุงพนมเปญ" ถ้อยแถลงของกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ระบุ
กองกำลังตำรวจสิงคโปร์เปิดเผยต่อว่าพวกเขากำลังทำงานกับตำรวจนานาชาติและอินเตอร์โพล เพื่อหาแหล่งกบดานและจับกุมพวกบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการตัว "กองกำลังตำรวจสิงคโปร์จะไม่หยุดความพยายามตามล่าอาชญากร ไม่ว่าจะปฏิบัติการในท้องถิ่นและในต่างแดน ที่เล็งเป้าหมายเล่นงานคนสิงคโปร์" ถ้อยแถลงระบุ
นอกจากนี้แล้วทางกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ได้ร้องขอประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสแหล่งกบดานของพวกอาชญากรเหล่านี้ โดยสามารถนำเสนอข้อมูลได้ง่ายๆผ่านทางออนไลน์ และรับประกันว่าทุกข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มข้น
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)