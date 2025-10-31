ทองฟื้นต่อ$15-หุ้นสหรัฐฯปิดลบ น้ำมันทรงตัวจากแนวโน้มข้อตกลงUS-จีน

น้ำมันทรงตัวในวันพฤหัสบดี(30ต.ค.) นักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลดเพดานภาษีที่เรียกเก็บกับปักกิ่ง ตามหลังพบปะกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้ ส่วนวอลล์สตรีทปรับลด จากแรงฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำฟื้นตัวต่อเนื่อง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 16 เซนต์ ปิดที่ 60.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ ปิดที่ 65.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ เห็นพ้องลดรีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเหลือ 47% จากระดับ 27% ในข้อตกลงหนึ่ง แลกเปลี่ยนกับที่ปักกิ่งกลับมาซื้อถั่วเหลืองของสหรัฐฯ และคงกระแสส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ รวมถึงปราบปรามการลักลอบค้ายาเฟนตานิลผิดกฎหมาย
นักลงทุนมองคำแถลงข้อตกลงระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ว่าเป็นความพยายามลดความตึงเครียดมากกว่าที่จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างในความสัมพันธ์ ปัจจัยนี้ผลักราคาน้ำมันปิดบวกในกรอบแคบๆ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพฤหัสบดี(30ต.ค.) จากแรงฉุดของเมตาและไมโครซอฟต์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็พินิจพิเคราะห์สุ้มเสียงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) หลังปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งเมื่อวานที่ผ่านมา
ดาวโจนส์ ลดลง 109.88 จุด (0.23 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,522.12 เอสแอนด์พี ลดลง 68.25 จุด (0.99 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,822.34 จุด แนสแดค ลดลง 377.33 จุด (1.57 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,581.14 จุด
หุ้นของเมตา ร่วงลง 11.3% ถือเป็นการปิดลบวันเดียวหนักหน่วงที่สุดในรอบ 3 ปี หลังบริษัทสื่อสังคมออนไลน์แห่งนี้คาดการณ์ว่าจะต้องใช้ต้นทุนสูงมากๆในปีหน้า สืบเนื่องจากการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์
ในส่วนของหุ้นไมโครซอฟต์ ปิดลบ 2.9% หลังบริษัทซอฟต์แวร์แห่งนี้รายงานมีรายจ่ายด้านการลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบ 35,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก และเตือนว่าตัวเลขการใช้จ่ายจะสูงขึ้นอีกในปีนี้
ส่วนราคาทองคำปรับขึ้น 2% ในวันพฤหัสบดี(30ต.ค.) ได้แรงหนุนจากการที่เฟดลดดอกเบี้ยและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลลัพธ์ในข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 15.20 ดอลลาร์ หรือ 0.40 % ปิดที่ 4,015.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)