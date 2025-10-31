ปูตินยิ้ม! อเมริกาสั่งถอนกำลังทหารออกจากฝั่งตะวันออกนาโตที่เคยค้ำยัน “รัสเซีย” มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย “อินโด-แปซิฟิก”

เอพี/เอเจนซีส์ – สหรัฐฯยืนยันวันพุธ(30 ต.ค)ว่า จะลดกำลังทหารอเมริกันลงในทางพรมแดนนาโตที่ติดยูเครนแต่ยังไม่มีการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มจะลดต่อในอนาคตท่ามกลาง ท่ามกลางความวิตกจากบรรดาชาติพันธมิตรต่อช่องโหว่ทางความมั่นคงเกิดในช่วงเวลาที่รัสเซียกำลังเพิ่มการเผชิญหน้า
เอพีรายงานวันพฤหัสบดี(30 ต.ค)ว่า ข่าวแรกออกมาจากโรมาเนียที่รัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่า การตัดสินใจเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของวอชิงตันที่จะมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก อย่างไรก็ตาม โยนุต มอสเตอานู (Ionut Mosteanu) กล่าวว่า จำนวนกำลังพลทหารอเมริกันจะยังคงเหนือกว่าก่อนรัสเซียบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี 2022
บีบีซีของอังกฤษเปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมโรมาเนียประกาศว่า กำลังทหารอเมริกันจำนวน 900 นาย – 1,000 นายจะยังคงอยู่ในโรมาเนียซึ่งต่ำจากตัวเลขเดิมที่ 1,700 นาย
โดยเพนตากอนก่อนหน้าชี้ว่า การตัดสินใจถอนกำลังนี้ไม่ใช่การถอนออกไปจากยุโรปหรือเป็นการส่งสัญญาณต่อการลดทอนต่อข้อผูกพันต่อนาโตและมาตรา 5 ของนาโตแต่อย่างใด
รัฐมนตรีกลาโหมโรมาเนียเปิดเผยว่า รัฐมนตรีการสงครามสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ เมื่อไม่นานมานี้หว่านล้อมชาติต่างๆในยุโรปว่า พวกเขาสมควรต้องให้ความสนใจเพิ่มต่อการป้องกันประเทศของตัวเองและเปิดเผยว่า สหรัฐฯกำลังหันความสนใจมายังภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
โดยหนึ่งในกองพลน้อยสหรัฐฯประจำฐานทัพอากาศ Mihai Kogalniceanu ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปมีกำหนดจะถอนออกไป มอสเตอานูแถลง
ทั้งนี้พบว่ากองพลน้อยนี้มีกำลังประจำในบัลแกเรีย โรมาเนีย สโลวาเกีย และฮังการี แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากำลังทหารอเมริกันเหล่านี้จะถอนออกไปจากประเทศเหล่านี้ด้วยหรือไม่
เอพีรายงานว่า กองกำลังที่จะถอนออกไปคือกองพลส่งทางอากาศที่ 101( 101st Airborne troops)ชื่อดังของสหรัฐฯที่เป็นหน่วยรบพิเศษชื่อดังมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด กองพลส่งทางอากาศที่ 101 ได้เข้าไปยึดฐานที่ตั้งทหารเยอรมันและทำลายสะพานตัดกองหนุนของกองทัพเยอรมันที่จะมาช่วยทหารเยอรมันตรงหัวหาด (หาดโอมาฮ่า ซอร์ด ยูทาห์ จูโน) ก่อนการยกพลขึ้นบกที่นอร์ม็องดีของฝรั่งเศส
โดยในแถลงการณ์ที่ออกมาในวันพุธ(29) กองกำลังสหรัฐฯในยุโรปและแอฟริกา USAREUR-AF แถลงว่ากรมผสมทหารราบของกองพลส่งทางอากาศที่ 101จะเดินทางกลับไปฐานที่ตั้งเดิมในรัฐเคนตักกีตามแผนก่อนหน้าและจะไม่มีกำลังทหารสหรัฐฯเดินทางกลับเข้ามาผลัดเปลี่ยน
บีบีซีรายงานว่าด้านรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์ ววาดึสวัฟ โคซิเนียก-คามิซ (Wladyslaw Kosiniak-Kamysz) แถลงวันพุธ(29)ว่า วอร์ซอยังไม่มีข้อมูลความเป็นไปได้ในการลดกำลังทหารสหรัฐฯในดินแดนของโปแลนด์ ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมโรมาเนียแถลงว่า กำลังทหารอเมริกันที่ประจำในฐานทัพ Deveselu และ ฐานทัพ Campia Turzii นั้นยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งนับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อมกราคมต้นปี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความชัดเจนต้องการหันเหความสนใจทางการทหารสหรัฐฯจากยุโรปไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิก และยังเรียกร้องให้ชาติสมาชิกยุโรปของนาโตต้องก้าวขึ้นมามากขึ้นในการรับผิดชอบต่อการป้องกันยุโรป
สื่ออังกฤษชี้ว่า อย่างไรก็ตามการประกาศถอนกำลังสหรัฐฯออกมาจากโรมาเนียสร้างความวิตกให้กับประเทศยุโรปตะวันออกทั้งหลายที่วิตกถึงการโจมตีจากรัสเซียในอนาคต
ไม่นานหลังจากการประกาศจากบูคาเรสต์ แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่นาโตย้ำถึงพันธะสัญญาวอชิงตันต่อพันธมิตรนาโตยังคง “ชัดเจน” และการปรับเปลี่ยนนี่ไม่ปกติ
ทั้งนี้พบว่าสหรัฐฯมีทหารไม่ต่ำกว่า 100,000 นายประจำในยุโรป อ้างอิงจากตัวเลขล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
เมื่อเดือนที่แล้วนาโตประกาศการตั้งภารกิจ Eastern Sentry ที่จะช่วยทำให้พันธมิตรมีความตื่นตัวมากขึ้นไปตลอดนาโตฝั่งตะวันออกของยุโรปเพื่อรับมือการล้ำน่านฟ้าจากโดรนรัสเซียและเครื่องบินรบรัสเซีย
และเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วเมื่อยูเครนในวันศุกร์(24) และวันเสาร์ (25) ตามการรายงานของเดลีเมลของอังกฤษในวันอังคาร(28)พบว่าใช้โดรนโจมตีเขื่อนที่เบลโกร็อด (Belgorod) ให้แตกเพื่อให้น้ำท่วมจมทหารรัสเซียของปูติน