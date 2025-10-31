ทรัมป์สั่งเพนตากอนเริ่มทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทันที ตอบโต้รัสเซียยิงทดสอบซูเปอร์ตอร์ปิโด-จรวดร่อนพลัง‘นุก’

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ออกคำสั่งในวันพฤหัสบดี (30 ต.ค.) ให้กระทรวงสงครามของอเมริกา ฟื้นคืนชีพการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่ในทันทีภายหลังยุติลา 33 ปี เพียงไม่กี่นาทีก่อนหน้าเริ่มต้นการพบปะเจรจากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของสหรัฐฯ และ 1 วันหลังจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียแถลงว่า มอสโกประสบความสำเร็จในการเทสต์โดรนใต้น้ำ หรือ ซูเปอร์ตอร์ปิโด ซึ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์และสามารถติดหัวรบ “นุก” ได้ รวมทั้งทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนุกและติดหัวรบนิวเคลียร์ได้เช่นกันเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนหน้านั้น
ทรัมป์ป่าวประกาศชนิดสร้างเซอร์ไพรซ์ครั้งนี้ทางแพลตฟอร์มสื่อสังคม ทรูธโซเชียล ของเขา ขณะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่ง “มารีนวัน” ที่กำลังนำเขาไปพบกับ สี เพื่อการเจรจาด้านการค้าครั้งสำคัญที่เมืองปูซาน, เกาหลีใต้ เขากล่าวว่าเขากำลังสั่งการให้เพนตากอน (ซึ่งเขาออกคำสั่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ให้เปลี่ยนชื่อจากกระทรวงกลาโหม มาเป็นกระทรวงสงคราม) ดำเนินการทดสอบคลังแสงนิวเคลียร์สหรัฐฯ บน “พื้นฐานของความเท่าเทียมกัน” กับมหาอำนาจนิวเคลียร์รายอื่นๆ
“เนื่องจากประเทศอื่นๆ กำลังมีโปรแกรมการทดสอบ ผมจึงสั่งให้กระทรวงสงครามเริ่มต้นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเราบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน กระบวนการดังกล่าวนี้จะเริ่มขึ้นในทันที” นี่เป็นข้อความที่ทรัมป์โพสต์
อย่างไรก็ดี ดมิตริ เปสคอฟ โฆษกของทำเนียบเครมลินแถลงตอบโต้ในวันเดียวกันว่า สิ่งที่รัสเซียทดสอบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา คือขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์และตอร์ปิโดพลังงานนิวเคลียร์ ไม่ใช่เป็นการทดสอบหัวรบนิวเคลียร์แต่อย่างใด พร้อมกับกล่าวเตือนว่า ถ้ามีประเทศใดทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ รัสเซียก็จะต้องกระทำบ้าง
ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุในการแถลงข่าววันเดียวกัน เรียกร้องสหรัฐฯให้รักษาคำมั่นสัญญาในเรื่องยุติการทดสอบอาวุธนุก และรักษาดุลทางยุทธศาสตร์และเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกเอาไว้ต่อไป
เฉพาะหน้านี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า สิ่งที่ทรัมป์สั่งการในวันพฤหัสฯ คือการการทดสอบหัวรบ/วัตถุระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งจะดำเนินการโดยสำนักงานบริหารความมั่นคงนิวเคลียร์แห่งชาติของสหรัฐฯ หรือว่าเป็นการทดสอบยิงพวกขีปนาวุธซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ ที่กองทัพสหรัฐฯมีการดำเนินการอยู่เป็นระยะมาโดยตลอดอยู่แล้ว เช่นเดียวกับมหาอำนาจนิวเคลียร์อื่นๆ
ทั้งนี้ ไม่มีมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใดในโลก ยกเว้นเกาหลีเหนือ ที่ได้ดำเนินการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ ในรอบระยะเวลามากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา
ตัวทรัมป์เอง กล่าวขณะอยู่บนเครื่องบินประจำตำแหน่ง “แอร์ฟอร์ซวัน” เดินทางจากเกาหลีใต้กลับกรุงวอชิงตัน ภายหลังการเจรจากับผู้นำจีนว่า การทดสอบเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสหรัฐฯยังคงรักษาตำแหน่งของตัวเองได้เมื่อเปรียบเทียบกับพวกมหาอำนาจนิวเคลียร์คู่แข่ง
“จากการที่คนอื่นๆ กำลังดำเนินการทดสอบ ผมคิดว่าเป็นเรื่องถูกต้องเหมาะสมที่เราก็ต้องทำบ้าง” ทรัมป์บอก และกล่าวต่อไปว่าสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์จะเป็นที่ไหน เป็นเรื่องที่จะวินิจฉัยตัดสินกันในเวลาต่อไป
ประมุขสหรัฐฯกล่าวว่า เขาปรารถนาที่จะได้เห็นกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมกับย้ำว่าเวลานี้สหรัฐฯคือประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก ขณะที่รัสเซียเป็นที่สอง และจีนอยู่ในอันดับสามที่ถูกทิ้งห่าง ทว่าจีนจะไล่ตามทันภายในเวลา 4-5 ปี
เมื่อวันพุธ (29) ปูตินแถลงว่ารัสเซียประสบความสำเร็จในการทดสอบโดรนใต้น้ำ หรือซูเปอร์ตอร์ปิโด “โพไซดอน” ซึ่งใช้พลังงานนิวเคลียร์และสามารถติดตั้งหัวรบนุกได้ โดยที่พวกนักวิเคราะห์ทางการทหารบอกว่ามันมีศักยภาพที่จะก่อความเสียหายระดับหายนะให้แก่พื้นที่ชายฝั่ง ด้วยการทำให้เกิดคลื่นมหาสมุทรที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีซัดกระหน่ำใส่บริเวณชายฝั่งอย่างกว้างขวาง
ก่อนหน้านี้ ปูตินก็ประกาศความสำเร็จของแดนหมีขาวในการทดสอบขีปนาวุธร่อน “บูเรเวสต์นิก” ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และสามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ทั้งนี้ฝ่ายรัสเซียบอกว่าจากการทดสอบ อาวุธชนิดนี้บินได้ไกล 14,000 กิโลเมตร และบินอยู่ได้นาน 15 ชั่วโมง จึงถือว่ามีพิสัยการโจมตีอยู่ในระดับไม่จำกัด
(ที่มา: รอยเตอร์, เอเอฟพี)