ฮือฮา! อดีตกษัตริย์สเปนผู้อื้อฉาว “ฮวน คาร์ลอส” เผยความลับเจ้าหญิงไดอานา “เย็นชา-ห่างเหิน” เว้นแต่ต่อหน้ากล้องปาปารัสซี ปฎิเสธไม่เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง ตำรวจลับสเปนต้องถวายฉีดฮอรโมนบำบัดเพื่อความมั่นคงแดนกระทิงดุ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - อดีตกษัตริย์สเปนผู้อื้อฉาว ฮวน คาร์ลอส ทรงเปิดเผยความลับเจ้าหญิงไดอานาแห่งราชวงศ์อังกฤษในหนังสือบันทึกความทรงจำชื่อ Reconciliation ที่เตรียมวางแผนสัปดาห์หน้า ทรงปฎิเสธไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าหญิงได
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวานนี้(29 ต.ค)ว่า อดีตกษัตริย์สเปนฮวน คาร์ลอส ผู้อื้อฉาวที่เคยโดนสอบสวนคดีฟอกเงินจากการรับสินบนซาอุดีอาระเบียเกี่ยวข้องกับดีลข้อตกลงรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่อัยการสวิสตัดสินใจประกาศยุติในเวลาต่อมาเนื่องมาจากหลักฐานไม่เพียงพอ
พระองค์ที่ต้องสละราชบัลลังก์สเปนให้กับพระราชโอรส สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย ปี 2014 นั้นขึ้นชื่อว่ามีความสัมพันธ์รักกับหญิงมากหน้าหลายตา
และมีความลือว่าอาจเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าหญิงไดอานา แห่งราชวงศ์อังกฤษ
ในหนังสือบันทึกทรงจำชื่อ Reconciliation ที่เตรียมออกวางแผนในสัปดาห์หน้า อดีตกษัตริย์สเปน ฮวน คาร์ลอส ทรงปฎิเสธผ่านหนังสือถึงข่าวลือดังกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้ในหนังสือบันทึกความทรงจำ พระองค์ทรงอ้างว่า “เจ้าหญิงไดอานาทรงเย็นชา ห่างเหิน และเงียบไม่ช่างเจรจา เว้นแต่ต่อหน้ากล้องปาปารัสซี”
มีการคาดการณ์ข่าวลือความสัมพันธ์อื้อฉาวระหว่างอดีตกษัตริย์สเปน และเจ้าหญิงไดอานาน่าจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุค 80 หลังพระองค์ทรงนำพระโอรสทั้ง 2 พระองค์ได้แก่ เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รีมาประทับที่พระราชวัง Marivent Palace ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์สเปนใน Palma de Mallorca ถึง 4 ครั้งด้วยกัน ปี 1986,ปี 1987,ปี 1988 และปี 1990 อ้างอิงปีจากการรายงานของเดลีเทเลกราฟของอังกฤษ
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษเปิดเผยว่า ผู้สังเกตการณ์ทั้งในสเปนและอังกฤษต่างคาดว่า อดีตกษัตริย์ ฮวน คาร์ลอส คงจะหว่านสเน่ห์เจ้าหญิงระหว่างทรงประทับที่นี่ ซึ่ง แอนดรูว์ มอร์ตัน (Andrew Morton) ผู้แต่งหนังสือชีวประวัติเจ้าหญิงไดอานา ได้เปิดเผยว่า เจ้าหญิงทรงกล่าวถึงอดีตกษัตริยฮวน คาร์ลอส ว่า 'เป็นชายที่เต็มไปด้วยตัญหาราคะมาก'
ทั้งนี้อ้างอิงจากหนังสือของมอร์ตันชื่อ Ladies of Spain ได้อ้างว่า เจ้าหญิงไดอานาได้ทรงเปิดเผยต่อพระสหายหลังการเสด็จไป Mallorcaว่า
“ข้าพเจ้าไม่รู้สึกสะดวกใจนักที่ต้องถูกทิ้งไว้ตามลำพังกับพระองค์ภายในห้องถึงแม้ข้าพเจ้าจะสามารถรับรองกับพวกท่านทั้งหลายได้ว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตาม”
เดลีเมลรายงานว่า อดีตกษัตริย์สเปนผู้อื้อฉาวขึ้นชื่อว่าเป็นเสือผู้หญิงและถึงขั้นตำรวจลับสเปนที่ถวายการอารักขาต้องถวายการฉีดโฮโมนเพศหญิงบำบัดแก่พระองค์เพื่อระงับความรู้สึกทางเพศที่มีสูงและสิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นปัญหาทางด้านความมั่นคงรัฐ
ทั้งนี้อดีตผู้บัญชาการตำรวจสเปน โฮเซ มานุเอล วีญาเรโฮ (José Manuel Villarejo) เคยเปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างการขึ้นให้การต่อรัฐสภาสเปนเมื่อปี 2024
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า อดีตกษัตริย์สเปนทรงลี้ภัยนอกประเทศโดยได้ทรงย้ายที่ประทับไปเมืองอาบูดาบี ยูเออีในปี 2020 โดยไม่มีพระราชินีโซเฟียแห่งสเปนเสด็จติดตามไปด้วยหลังทรงพบวิบากกรรมปัญหาทางการเงินและภาษีจนต้องโดนอัยการประจำศาลสูงสุดสเปนตรวจสอบ
สื่อชื่อดังแดนน้ำหอม Le Figaro สัปดาห์นี้รายงานการพระราชทานสัมภาษณ์ของพระองค์ที่ได้ทรงเผยถึงเหตุผลจำต้องย้ายที่ประทับไปเมืองอาบูดาบีเพื่อช่วยพระราชโอรสของพระองค์เพื่อต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของราชวงศ์สเปนท่ามกลางข่าวการสละราชสมบัติที่อื้อฉาวซึ่งมีภาพการล่าช้างซาฟารีของพระองค์ในบอตสวานาที่โจษจัน และข่าวอื้อฉาวทางการเงินของพระราชธิดา อินฟันตากริสตินาแห่งสเปน