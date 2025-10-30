ขายดีเกินไป!สลดพนง.ร้านเบเกอรีดังเกาหลีใต้ ทำงานหนักจนตายเกือบ80ชม.ต่อสัปดาห์

การเสียชีวิตของพนักงานวัย 26 ปี ที่ว่ากันว่าทำงานเกือบ 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ณ เครือข่ายเบเกอรีชื่อดังของเกาหลีใต้ "London Bagel Museum" ได้จุดชนวนข่าวลือว่าการทำงานหนักมากเกินไปอาจเป็นปัจจัยสำคัญของการตายในครั้งนี้
พรรค Justice Party ของเกาหลีใต้ เผยแพร่ถ้อยแถลงเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ภายใต้ชื่อ "London Bagel Museum ไม่ควรหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของคนงานวัยหนุ่มสาว พร้อมระบุลูกจ้างคนหนึ่งของพวกเขาในวัย 20 ปีเศษๆ ตายเมื่อเดือนกรกฏาคม หลังจากทำงานร่วๆ 58 ถึง 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
คำแถลงของพรรคการเมืองแห่งนี้ ระบุว่าพนักงานคนดังกล่าวเสียชีวิตหลังจากเข้ามาทำงานในบริษัทในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว หรือมีอายุงานราวๆ 14 เดือน
"หนึ่งวันก่อนการเสียชีวิต พนักงานรายนี้เดินทางมาถึงตอน 9.00น. และออกจากงานก่อนเที่ยงคืนไม่นาน และ 5 วันก่อนหน้านั้น มีข่าวว่าพนักงานคนนี้ทำงาน 21 ชั่วโมงในวันเดียว" พรรค Justice Party ระบุ บ่งชี้ว่าพนักงานรายดังกล่าวอาจเสียชีวิตจากการทำงานล่วงเวลามาอย่างยาวนานและทำงานหนักเกินไป
ครอบครัวผู้เสียชีวิตร้องขอเงินชดเชย แต่ทาง LBM บริษัทผู้บริหารงาน London Bagel Museum ปฏิเสธมอบเอกสารต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการทำงานของพนักงานรายนี้ "บริษัทยังคงยืนกรานว่าบันทึกชั่วโมงการทำงาน แตกต่างจากคำกล่าวอ้างของครอบครัว" ถ้อยแถลงของพรรค Justice Party ระบุ อ้างถึงกรณีครอบครัวผู้เสียชีวิตยื่นคำร้องขอเงินชดเชยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา
ร้านเบเกอรี London Bagel Museum เปิดสาขาแรกในย่าน Anguk-dong ของกรุงโซล ในเดือนกันยายน 2021 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว มักมีลูกค้ามาต่อแถวยาวเหยียดตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน เวลานี้ทางร้านมีสาขาอยู่ 7 แห่งทั่วประเทศ
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)