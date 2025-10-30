โกยกลับไปเพียบ!สื่อมาเลย์เผยทรัมป์ยังชม'อันวาร์'ไม่หยุด ในบทบาทข้อตกลงหยุดยิงไทย-เขมร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันพุธ(29ต.ค.) ยังไม่หยุดเอ่ยปากชมความเป็นผู้นำของมาเลเซีย ภายใต้นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ต่อบทบาทของกัวลาลัมเปอร์ ที่นำมาซึ่งข้อตกลงสันติภาพประวัติศาสตร์ระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามรายงานของเบอร์นามา สื่อมวลชนมาเลเซีย
เบอร์นามารายงาน ทรัมป์ ให้คำจำกัดความสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ณ เวทีประชุมเอเปก ว่าร้อนแรงเสียจนพบเห็นกระสุนบินว่อนไปทุกหนทุกแห่ง และบอกภายใต้ความช่วยเหลือของมาเลเซีย ข้อตกลงสันติภาพจึงประสบความสำเร็จ มีการลงนามระหว่าง 2 ชาติ รอบบอกการประชุมซัมมิตอาเซียนครั้งที่ 47 และมีการจัดประชุมต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องในกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันอาทิตย์(26ต.ค.)
"เราจบลงด้วยความช่วยเหลือจากมาเลเซีย มาเลเซียเป็นเหมือนคนกลาง เราใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่สวยงามในมาเลเซีย" เบอร์นามารายงานอ้างคำพูดของทรัมป์ "มาเลเซียน่าอัศจรรย์และพวกเขาช่วยให้การลงนามเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีเป็นคนยอดเยี่ยม แค่ปล่อยให้เขาทำ ภายใน 2 วัน เราได้ลงนามในข้อตกลง มี 2 คนเข้ามา(ไทยและกัมพูชา) พวกเขาเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกัน มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นแบบนี้ บางทีเราอาจช่วยปกป้องหลายล้านชีวิต" ทรัมป์กล่าวระหว่างประชุมซัมมิตซีอีโอในเวทีเอเปก 2025 ในเกาหลีใต้
ข้อตกลงสันติภาพ ที่เรียกขานกันว่าข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ลงนามในเมืองหลวงของมาเลเซีย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย และนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา จากนั้น ทรัมป์ และ อันวาร์ ได้ลงนามในฐานะสักขีพยาน
ปัจจุบัน ทรัมป์ อยู่ระหว่างการทัวร์เอเชียช่วงท้ายๆ หลังจากเยือนมาเลเซียและญี่ปุ่น เขาแสดงความหวังว่าจะได้พบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในวันพฤหัสบดี(30ต.ค.) หารือกันเกี่ยวกับประเด็นรีดภาษี ก่อนหน้าการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (AELM) ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์(31ต.ค.)
(ที่มา:เบอร์นามา)