ฤทธิ์เดชเอไอ! แอมะซอนเดินหน้าลุยปัญญาประดิษฐ์-ลดค่าใช้จ่าย ประกาศปลดพนักงาน14,000คนทั่วโลก

แอมะซอนประกาศปลดพนักงาน 14,000 คนทั่วโลก และคาดว่า จะปลดเพิ่มอีกในปีหน้า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน ขณะที่บริษัททุ่มลงทุนกับเทคโนโลยีเอไอควบคู่กับการพยายามลดต้นทุนด้านอื่นๆ
แอมะซอน บริษัทอี-คอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของอเมริกา แถลงในวันอังคาร (28 ต.ค.) ว่า การปลดพนักงานครั้งนี้เป็นความพยายามที่ได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องในการลดขั้นตอนการบริหารจัดกา รและโอนย้ายทรัพยากร เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทกำลังลงทุนในเดิมพันสำคัญที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
คำแถลงที่ลงนามโดยเบธ กาเลตติ รองประธานบริหารแอมะซอน เสริมว่า แม้การดำเนินการนี้ครอบคลุมการลดพนักงานบางส่วนและการว่าจ้างเพิ่มในส่วนอื่นๆ แต่โดยรวมแล้วจะมีการลดพนักงานราว 14,000 คน หรือราว 4% จากพนักงาน 350,000 คนในส่วนการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ พนักงานแอมะซอนเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า แผนกที่ได้รับผลกระทบจากแผนการนี้รวมถึงส่วนงานอุปกรณ์ ไพรม์วิดีโอ ทรัพยากรบุคคล การดำเนินงาน อเล็กซา และแอมะซอน เว็บ เซอร์วิส (เอดับเบิลยูเอส) ซึ่งเป็นธุรกิจการประมวลผลบนระบบคลาวด์
กาเลตติเสริมว่า ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เป็นเทคโนโลยีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่าที่เคยพบมานับจากอินเทอร์เน็ต โดยช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างสรรค์นวัตกรรมรวดเร็วขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ทางด้านแอนดี้ แจสซี ประธานบริหารแอมะซอน เคยกล่าวระหว่างการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสครั้งที่แล้วว่า เอไอมีศักยภาพในการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้าทางออนไลน์จนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน และสำทับว่า ความเชื่อมั่นที่ว่า เอไอจะเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดเริ่มเห็นผลแล้ว
แผนการปลดพนักงานครั้งนี้บ่งชี้ความเป็นไปได้ของผลกระทบจากเอไอที่อาจเกิดกับพนักงาน เดือนมิถุนายน แจสซี เกริ่นว่า การเพิ่มการใช้เครื่องมือและเอเจนต์เอไอจะทำให้บริษัทต่างๆ ปลดพนักงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนงานประจำที่ใช้ระบบอัตโนมัติ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันจันทร์ (27) สื่ออเมริกันหลายสำนักพร้อมใจลงข่าวว่า แอมะซอนมีแผนปลดพนักงาน 30,000 คน จากพนักงานทั้งหมดกว่า 1.5 ล้านคนทั่วโลก ครอบคลุมแผนกทรัพยากรบุคคล โฆษณา และการบริหารจัดการ
แอมะซอนไม่ได้ยืนยันข่าวดังกล่าว แต่ส่งอีเมลถึงพนักงานทั้งหมดว่า มีแผนปลดพนักงานเพิ่มเติม
กาเลตติเสริมว่า ทีมและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปลดพนักงานครั้งนี้จะได้รับแจ้งในวันอังคาร และพนักงานส่วนใหญ่มีเวลา 90 วันในการหาตำแหน่งงานใหม่ภายในบริษัท ส่วนผู้ที่ไม่พบตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ต้องการโยกย้ายจะได้รับการสนับสนุนสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ที่รวมถึงเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง บริการช่วยจัดหางานใหม่ และสวัสดิการจากประกันสุขภาพ
ในช่วงวิกฤตโควิด แอมะซอนว่าจ้างพนักงานเพิ่มจำนวนมากเนื่องจากผู้คนนับล้านต้องกักตัวอยู่บ้าน ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายออนไลน์พุ่งพรวด ทว่า ไม่กี่ปีต่อมา บรรดาบริษัทเทคโนโลยีและค้าปลีกขนาดใหญ่พากันปลดพนักงานเป็นหมื่นๆ คนเพื่อควบคุมต้นทุน
แผนปลดพนักงานครั้งล่าสุดของแอมะซอนยังถือเป็นการปลดพนักงานจำนวนมากที่สุดนับจากปี 2023 ที่บริษัทปลดพนักงานออก 27,000 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระลอกคือ รอบแรก 9,000 คนในเดือนมีนาคม และรอบสองอีก 18,000 คนในเดือนพฤษภาคม
ขณะเดียวกัน เมื่อวันอังคาร วุฒิสมาชิกเบอร์นีย์ แซนเดอร์ส ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้เจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้งแอมะซอน แสดงความรับผิดชอบต่อคนนับแสนที่อาจตกงานเนื่องจากระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการกล่าวพาดพิงถึงบทความในนิวยอร์กไทมส์เมื่อต้นเดือนที่รายงานว่า บรรดาผู้บริหารของแอมะซอนเชื่อว่า ในอนาคตพนักงานคลังสินค้า 500,000 คนอาจถูกปลดและแทนที่ด้วยหุ่นยนต์
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี/เอพี)