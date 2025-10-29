สุดยี้! พี่น้องตระกูลคาร์ดาเชียนบรรลือโลกไอเดียกระฉูดออกลูกอมแล้วดูด “ลอลลี่ป๊อปกลิ่นน้องหนู” พร้อมกางเกงในจีสตริงมุ๊งมิ๊งขนเฟอร์

เอเจนซีส์ – พี่น้องตระกูลคาร์ดาเชียนเจ้าแม่เรียลลิตี้โชว์ชื่อดังของอเมริกาสร้างพิกัดความไม่ธรรมดารอบใหม่ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ลูกอมลอลลี่ป็อปกลิ่นน้องหนูเปิดขายโกยเงินรวมกางเกงในจีตริงขนเฟอร์สุดมุ๊งมิ๊งมาพร้อม 12 เฉดสีเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว
เดอะซันของอังกฤษรายงานวานนี้(27 ต.ค)ว่า คอร์ทนีย์ คาร์ดาเชียน วัย 46 ปีจากพี่น้องตระกูลคาร์ดาเชียนที่โด่งดังออกสร้างกระแสเรียกทัวร์ลงรอบใหม่ด้วยการเปิดตัวลูกอมแล้วดูดกลิ่นจิมิ
บนสตาแกรมของพี่สาวของคิม คาร์ดาเชียนยืนยันว่า บริษัท Lemme Purr ของเธอที่เป็นบริษัทด้านสุขภาพผู้หญิงเปิดตัวลูกอมลอลลี่ป็อปการดูแลสุขภาพผู้หญิงแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
บนภาพโฆษณาลูกอมสีเหลืองที่คาดว่าเปิดขายที่ห้างทาร์เก็ตชื่อดังในอเมริกา แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงในชุดดำกำลังถือลูกอมสีเหลืองในมือโดยมีภาพห้างทาร์เก็ตที่มีความหมายว่า “เป้าหมาย” อยู่หว่างขาส่วนมืออีกข้างถือซองลูกอมที่แสดงฉลากผลิตภัณฑ์
พร้อมไปกับคำบรรยายใต้ภาพที่สุดกวนระบุว่า “เป้าหมาย@targetคุณสามารถหวานได้มากกว่า”
ทั้งนี้ลูกอมตัวใหม่นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำหน่ายให้กับเด็กทั่วไปและเป็นสินค้าเฉพาะทางสำหรับผู้ใหญ่ที่ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรว่ามีอายุครบ 18 ปีถึงได้นั้นให้คำมั่นสัญญาว่า ในตัวลูกอมลอลลี่ป็อปนั้นมีส่วนผสมทั้งวิตามินซีและน้ำผลไม้สับปะรดตามธรรมชาติที่จะดูแลสุขภาพสตรีและสุขภาพทั้งหมดโดยรวม
โด่งดังไม่แพ้หลังก่อนหน้าเจ้าแม่เรียลลิตี คิม คาร์ดาเชียน วัย 45 ปีผู้ก่อตั้งบริษัท Skims ออกผลิตภัณฑ์เขย่าทุกวงการด้วยคอลเล็กชันกางเกงจีสตริงมิ๊งขนเฟอร์ที่มองไปไม่ต่างจากไม่สวมอะไร มาพร้อมกันใน 12 เฉดสีให้เลือกเพื่อเข้ากับผู้สวมใส่ตั้งแต่สีดำไปจนถึงสีขาวและอื่นๆ
ซึ่งสไตล์ด้านหน้าของจีสตริงยังสามารถเลือกได้อีกด้วยในสนนราคาตัวละ 32 ดอลลาร์ที่ขายจนหมดเกลี้ยง ถือเป็นความบ้าคลั่งไม่แพ้อดีตสามีนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังของอเมริกา คานเย เวสต์ ที่เคยพาศรีภรรยาออสเตรเลียนคนปัจจุบันเดินในชุดเกือบเปลือยแห่รอบเมืองในอิตาลีมาแล้ว
เดอะซันรายงานว่าบรรดาสาวกตระกูลคาร์ดาเชียนออกมาตำหนิคอลเล็กชันจีสตริงว่า “คิม ดิฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องพวกนี้ในวันนี้นะ” ที่เป็นการแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยอย่างแรง
ส่วนอีกคนถึงขั้นสติแตกได้โพสต์ออกมาว่า “ใครร้องขอกัน??”