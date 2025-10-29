"ทรัมป์"ประกาศไม่คิดว่าต้องหารือประเด็นไทเปกับ “สี” หลังปักกิ่งยันไม่ตัดความเป็นไปได้ยึด "ไต้หวัน" ด้วยกำลังทหาร อ้างเล็งใช้โมเดล 1 ประเทศ 2 ระบบปกครองตามอย่างฮ่องกง

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - จีนประกาศวันพุธ(29 ต.ค)จะไม่มีวันยอมตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังยึดไต้หวันแสดงคำประกาศยืนยันที่แสดงความหนักแน่นมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้าการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐฯ-จีนที่เกาหลีใต้ในการประชุมซัมมิตเอเปค ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงนักข่าววันเดียวกัน ไม่คิดว่าจะต้องหารือประเด็นไต้หวันกับผู้นำจีน
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(29 ต.ค)ว่า ปักกิ่งล่าสุดยังคงประกาศไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังในการผนวกดินแดนไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งดินแดนของจีน โดย Peng Qing'en โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนด้านกิจการไต้หวันกล่าวในงานแถลงข่าวสรุปวันนี้(29)ว่า การรวมตัวอย่างสันติระหว่างจีนและไต้หวันจะเกิดขึ้นภายใต้โมเดล 1 ประเทศ 2 ระบบที่จะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการรแก้ปัญหาไต้หวันที่อาจคล้ายกับที่ใช้กับฮ่องกง
“พวกเรามีความปรารถนาที่จะสร้างพื้นที่กว้างขวางเพื่อการกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติและจะไม่ลดความพยายามต่อความคาดหมายนี้พร้อมไปกับความจริงใจอย่างสูงสุด” โฆษกกล่าว
อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวต่อว่า “ทว่าพวกเราจะไม่ประกาศยกเลิกการใช้กำลังและขอสงวนสิทธิ์ในช่องทางสำหรับทุกมาตรการที่จำเป็น”
เป็นการแถลงการณ์จากปักกิ่งที่ออกมาก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะประชุมซัมมิตร่วมกับผู้นำจีน สี จิ้นผิง ในวันพฤหัสบดี(30)ที่เกาหลีใต้ที่ผู้นำมหาอำนาจทั้ง 2 ชาติจะร่วมการประชุมเอเปคที่นั่น
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดใจกับนักข่าววันพุธ(29)ว่า ตัวเขายังไม่รู้เลยว่าจะต้องหารือประเด็นไต้หวันกับสีหรือไม่ ซึ่งผู้นำสหรัฐฯเมื่อราว 1 สัปดาห์ก่อนหน้าอ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษระบุว่า เขาเชื่อมั่นในประธานาธิบดีจีนว่าจะไม่บุกไต้หวัน
ขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สของสหรัฐฯรายงานวันอังคาร(28)ว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง นอกเหนือจากประเด็นทางการค้าแล้ว เขายังมีเป้าหมายต้องการกดดันผู้นำสหรัฐฯไม่ให้สนับสนุนไทเป หนังสือพิมพ์ชื่อดังของสหรัฐฯชี้ว่า สีต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของทรัมป์ต่อไต้หวัน
ด้าน ไช่ หมิง-เยิ่น (Tsai Ming-yen) ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานความมั่นคงไต้หวันในกรุงไทเปแถลงเมื่อช่วงต้นวันพุธ(29) โมเดลรักชาติที่ปักกิ่งใช้ทั้งในฮ่องกง , มาเก๊า นั้นทำตลาดไม่ได้กับไต้หวัน
“เป็นเป้าหมายที่ต้องการลดที่ยืนทางต่างประเทศของไต้หวัน” โดยชี้ว่า เพื่อเป้าหมายทางการเมืองเพื่อลบความเป็นอธิปไตยของไต้หวันออกไปที่ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์กำลังแสวงหาที่จะทำ” และเสริมต่อว่า “ผมคิดว่าพวกคอมมิวนิสต์จีนคงไม่มีทางที่จะสามารถใช้ระบบที่ใช้ในมาเก๊าหรือฮ่องกงในไต้หวันได้”
ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี 1997 ที่มีการส่งคืนเกาะฮ่องกงจากรัฐบาลอังกฤษที่มีการทำข้อตกลงต่อกันสำหรับอนาคตของฮ่องกงในการปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบบ แต่ทว่าในปี 2021 ฮ่องกงได้มีการเลือกตั้งระบบผู้รักชาติเท่านั้นที่ผู้จะมีสิทธิ์ลงชิงตำแหน่งทางการเมืองต้องได้รับการคัดสรรค์จากรัฐบาลปักกิ่งก่อนส่งผลทำให้การออกมาใช้สิทธิ์ต่ำ