เกาหลีใต้มอบอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดพร้อม 'มงกุฎทองคำจำลอง' ให้เป็นของขวัญ 'ทรัมป์'

รัฐบาลเกาหลีใต้มอบมงกุฎทองคำจำลอง และเครื่องมหาอิสริยาภรณ์มูกุงฮวา (Grand Order of Mugunghwa) ซึ่งเป็นอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศให้แก่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในโอกาสเดินทางเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการวันนี้ (29 ต.ค.) ตามถ้อยแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดี
ทรัมป์ เดินทางถึงเกาหลีใต้เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายในการเยือนเอเชีย หลังจากที่ได้แวะมาเลเซียและญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะมีการเจรจาการค้าครั้งสำคัญกับประธานาธิบดี อี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนด้วย
เครื่องบินรบสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้บินคุ้มกันเครื่องบินแอร์ ฟอร์ซ วัน ของ ทรัมป์ ขณะเตรียมลงจอด ขณะที่วงดุริยางค์กองทัพเกาหลีใต้บรรเลงเพลง "YMCA" ต้อนรับผู้นำสหรัฐฯ พร้อมกับยิงสลุต
อี คาดหวังว่าจะได้รับการผ่อนปรนจาก ทรัมป์ ในการเจรจาที่ยืดเยื้อเพื่อขอลดภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ต่อเกาหลีใต้ และพยายามยังเอาอกเอาใจ ทรัมป์ ด้วยการยกย่องความพยายามของเขาในการเข้าถึงเกาหลีเหนือ
สำนักงานของ อี ระบุว่า เพื่อเป็นการเชิดชูบทบาทของทรัมป์ในฐานะ "ผู้สร้างสันติภาพ" บนคาบสมุทรเกาหลี รัฐบาลได้เตรียมมอบเครื่องมหาอิสริยาภรณ์มูกุงฮวา ซึ่งตั้งชื่อตามดอกไม้ประจำชาติของเกาหลีใต้คือ ดอกชบาสีชมพู หรือที่รู้จักกันในชื่อ Rose of Sharon ในภาษาอังกฤษ
ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งสมัยแรก ทรัมป์ได้จัดการประชุมสุดยอดหลายครั้งกับ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ก่อนที่การพูดคุยจะขาดตอนไป และเปียงยางกลับมาเดินหน้าพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันพุธ (29) ทรัมป์ ได้ย้ำคำเชิญ คิม ให้มาพบกันอีกครั้ง แต่จนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นตอบรับใดๆ
อี และ ทรัมป์ มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในเมืองคยองจู เมืองท่องเที่ยวอันเงียบสงบที่เต็มไปด้วยสุสานและพระราชวังเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรซิลลาโบราณ ซึ่งเคยปกครองพื้นที่ 1ใน 3 ของคาบสมุทรเกาหลีมาจนถึงศตวรรษที่ 9
ทรัมป์ ยังได้รับของขวัญพิเศษเป็นมงกุฎชอนมาชอง (Cheonmachong) ทองคำจำลอง โดยมงกุฎดั้งเดิมอันประณีตนี้ถูกค้นพบในสุสานที่เมืองคยองจู ประดับด้วยก้านทองคำสูงตระหง่านและใบไม้ที่ห้อยระย้า
“มงกุฎนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์ของชิลลาซึ่งรักษาสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงยุคใหม่แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการเติบโตร่วมกันบนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้จะร่วมมือกัน” ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุ
ผู้นำทั้งสองจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยน้ำสลัด Thousand Island ซึ่งสำนักงานของ อี กล่าวว่าเป็นการยกย่อง “เรื่องราวความสำเร็จของ ทรัมป์ ในนิวยอร์ก บ้านเกิดของเขา” นอกจากนี้ในเมนูยังมีอาหารท้องถิ่นพิเศษที่ไม่ได้ระบุชื่อ “ตามที่ประธานาธิบดี ทรัมป์ ต้องการ”
ทรัมป์ จะรับประทานอาหารค่ำในเย็นวันนี้ (29) ร่วมกับบรรดาผู้นำจากเวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ไทย และสิงคโปร์
แหล่งข่าวทางการทูต 3 รายกล่าวว่า ผู้นำบางคนเปลี่ยนตารางเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทรัมป์ ซึ่งจะเดินทางมาถึง และออกเดินทางกลับสหรัฐฯ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ตามกำหนดในวันศุกร์ (31 ต.ค.) และวันเสาร์ (1 พ.ย.)
ที่มา: รอยเตอร์