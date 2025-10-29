'ทรัมป์' ชี้ยิวถล่มกาซา 'ไม่ละเมิดหยุดยิง' ย้ำอิสราเอลมีสิทธิ์ตอบโต้ถ้าถูกโจมตี

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุวันนี้ (29 ต.ค.) ว่า ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาที่สหรัฐฯให้การสนับสนุนไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง หลังมีรายงานผู้เสียชีวิต 26 รายจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอล ขณะที่อิสราเอลและกลุ่มฮามาสต่างชี้หน้ากล่าวโทษกันไปมาว่าเป็นต้นเหตุของความรุนแรง
เครื่องบินของอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีกาซาเมื่อวันอังคาร (28) หลังอิสราเอลออกมากล่าวหากลุ่มฮามาสว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งถือเป็นความรุนแรงระลอกล่าสุดที่เกิดขึ้นภายหลังข้อตกลงหยุดยิงที่ ทรัมป์ เป็นคนกลางเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาซาระบุว่า การโจมตีของรัฐยิวได้คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 26 ราย ในจำนวนนี้รวมถึงเหยื่อ 5 รายในบ้านหลังหนึ่งที่ถูกโจมตีในค่ายผู้ลี้ภัยบูเรจ (Bureij) ทางตอนกลางของกาซา, 4 รายในอาคารที่ย่านซาบราของกาซาซิตี และ 5 รายในรถยนต์ที่เมืองข่านยูนิส
“ตามที่ผมเข้าใจ พวกเขา (ฮามาส) สังหารทหารอิสราเอลไป 1 นาย” ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน “ดังนั้น อิสราเอลจึงต้องตอบโต้ และพวกเขาก็สมควรจะตอบโต้ เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น พวกเขาก็ควรตอบโต้”
ทรัมป์ ย้ำว่า "ไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อ" การหยุดยิง
"คุณต้องเข้าใจว่า ฮามาสเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสันติภาพในตะวันออกกลาง และพวกเขาต้องรู้จักทำตัวให้ดีๆ"
การโจมตีโดยเครื่องบินของอิสราเอลยังคงดำเนินต่อมาจนถึงเช้าวันพุธ (29) ทั่วดินแดนกาซา ตามคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์
กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ออกคำแถลงว่า เขาได้สั่งการให้ "โจมตีอย่างรุนแรง" ทันที
คำแถลงไม่ได้ระบุเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการโจมตี แต่เจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลเผยว่า ฮามาสได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีกองกำลังอิสราเอลในพื้นที่ที่อิสราเอลควบคุมอยู่ในดินแดนกาซา
"นี่เป็นการละเมิดหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งอีกครั้งหนึ่ง" เจ้าหน้าที่กล่าว
ข้อตกลงหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เริ่มมีผลบังคับเมื่อวันที่ 10 ต.ค. และช่วยระงับสงคราม 2 ปีที่มีต้นตอมาจากการโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023
ทรัมป์ กล่าวว่า "หากพวกเขา (ฮามาส) เป็นคนดี พวกเขาก็จะมีความสุข และหากพวกเขาไม่ดี พวกเขาจะถูกสังหาร และชีวิตของพวกเขาก็จะจบสิ้น"
"ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทหารอิสราเอล แต่พวกเขาบอกว่าทหารนายนั้นถูกซุ่มยิง และนี่คือการแก้แค้น และผมคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น"
ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร (28) สื่ออิสราเอลรายงานเหตุยิงปะทะระหว่างกองกำลังอิสราเอลกับพวกนักรบฮามาสในเมืองราฟาห์ทางตอนใต้ของกาซา ขณะที่กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว
ฮามาสปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีกองกำลังอิสราเอลในราฟาห์ และยืนยันในถ้อยแถลงว่าฝ่ายตนยังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิง
การโจมตีกาซาซิตีเมื่อวันอังคาร (28) เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลประกาศ 'โจมตีแบบเจาะจงเป้าหมาย' เมื่อวันเสาร์ (25) ต่อบุคคลคนหนึ่งในย่านใจกลางกาซา ซึ่งฝ่ายรัฐยิวอ้างว่ากำลังวางแผนโจมตีทหารอิสราเอล
ที่มา: รอยเตอร์