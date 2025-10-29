'ทิเบต' งดให้นักท่องเที่ยวขึ้น 'เอเวอเรสต์' หลังสภาพอากาศแปรปรวนทำหิมะตกหนักผิดปกติ

หิมะที่ตกหนักผิดฤดูกาลทำให้ทางการทิเบตงดให้นักท่องเที่ยวปีนขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ (Everest) จากฝั่งทิเบตชั่วคราว ขณะที่พายุไซโคลนซึ่งกำลังเคลื่อนตัวผ่านอินเดียส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนบริเวณเทือกเขาหิมาลัย
การจำหน่ายบัตรเข้าพื้นที่ถูกระงับตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอังคาร (28 ต.ค.) เนื่องจากหิมะและน้ำแข็งปกคลุมพื้นที่บางส่วน ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประจำเขตได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับพายุหิมะ
สำนักงานการท่องเที่ยวในเทศมณฑลติงกริ (Tingri) ซึ่งเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดในทิเบตและอยู่ติดชายแดนจีน-เนปาล เตือนว่าสภาพอากาศไม่เหมาะต่อการสัญจรของรถยนต์
ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลว่ามีนักท่องเที่ยวติดอยู่บริเวณยอดเขาเอเวอเรสต์ฝั่งทิเบตหรือไม่ ขณะที่หน่วยงานสื่อของทางการทิเบตยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์
คาดการณ์ว่าพายุไซโคลนมณฑา (Montha) จะพัดพาลมแรงและฝนที่ตกหนักมายังชายฝั่งตะวันออกของอินเดีย และกำลังทวีกำลังแรงขึ้นเหนืออ่าวเบงกอล ทำให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชน 50,000 คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในวันจันทร์ (27)
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา พายุหิมะทำให้นักปีนเขาหลายร้อยคนติดค้างอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของยอดเขาเอเวอเรสต์ในฝั่งทิเบต ขณะที่หิมะและฝนที่ตกหนักผิดปกติซัดถล่มเทือกเขาหิมาลัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยนำนักปีนเขากลุ่มนี้ไปยังเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งชื่อชวีถั่ง (Qutang)
ข้อมูลพยากรณ์อากาศแสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิในเมืองติงกริคาดว่าจะลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
สื่อรายงานว่า ทางตะวันตกและทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัยในเนปาลก็มีหิมะและฝนตกหนัก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมการเดินป่า รวมถึงที่อันนาปุรณะเบสแคมป์ มนัสลูเซอร์กิต และมัสแตง
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของเนปาลได้ประกาศเตือนฝนและหิมะไปจนถึงวันศุกร์นี้ (31) และเจ้าหน้าที่ยังได้ปิดเส้นทางไปยังอันนาปุรณะเบสแคมป์ โดยแนะนำให้นักท่องเที่ยวอยู่ในที่พักอาศัยหรือลงจากเขามาก่อน
ที่มา: รอยเตอร์