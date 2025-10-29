ผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมด!จีนสุดทนบังคับเหล่าอินฟลูฯ ต้องมีใบรับรองถึงสามารถออกความเห็นด้านนั้นๆ

จีนเริ่มบังคับบรรดาสตรีมเมอร์ไลฟ์สดและอินฟลูเอ็นเซอร์ ที่แตะต้องประเด็นสำคัญๆอย่าง การเงิน, กฎหมาย, ยา และการศึกษา จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสำหรับพูดคุยในประเด็นนั้นๆ ผ่านเอกสารรับรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว แทนที่จะใช้แต่ความนิยมของบรรดาสตรีมเมอร์ไลฟ์สดและอินฟลูเอ็นเซอร์ทั้งหลายเหล่านั้น มาแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากองค์ความรู้ที่ถูกต้องใดๆ
ตามรายงานของเดลีเอ็กซ์เพรสส สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน ร่วมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ยืนยันว่าพวกเขากำลังยกระดับกฎระเบียบต่างๆนานาที่บังคับใช้กับบรรดาไลฟ์สตรีมเมอร์และเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่างๆที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้วยการบังคับว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
ในความเคลื่อนไหวครั้งนี้ เท่ากับจีนยกระดับความเข้มข้นของกฎระเบียบดังกล่าว ที่ถูกเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกในกฎหมายควบคุมพฤติกรรมผู้จัดรายการออนไลน์ปี 2022 และอยู่ระหว่างอัพเดทมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพนี้
กฎหมายฉบับนี้เปิดทางพวกผู้จัดรายการทางออนไลน์ ได้รับการรับรองในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพในจีน และมีกำหนดระดับความสามารถและคุณสมบัติสำหรับพวกที่ทำงานในฐานะสตรีมเมอร์ไลฟ์สดและอินฟลูอินเซอร์บนแพลตฟอร์มวิดีโอ อย่างเช่น Douyin, Bilibili, Weibo และอื่นๆ
เจ้าหน้าที่จีนเชื่อว่าความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ปกป้องผู้อ่านจากข้อมูลบิดเบือนและจัดวางกรอบการไลฟ์สดทางออนไลน์ให้อยู่ในกรอบการทำงานด้านดิจิทัลของรัฐบาล
(เวิลด์ออฟบัซ)